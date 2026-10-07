Cambolive (Renault): “Ogni generazione merita il proprio Espace”

La prossima settimana si terrà il Salone di Parigi 2026, uno degli eventi principali di quest’anno del settore, almeno a livello europeo. Tra le case presenti, ovviamente, ci sarà Renault, con alcune anteprime a livello internazionali. Uno dei modelli più attesi è la E-Space Concept, si tratta del prototipo della nuova versione 100% elettrica della Espace, una delle monovolumi di maggior successo ed ormai sul mercato da oltre 40 anni, precisamente dal 1984.

”Una visione audace di ciò che verrà”

Il CEO del brand Fabrice Cambolive ha parlato di questo modello, sul proprio profilo Linkedin, partendo da come nacque l’ispirazione per il modello degli anni ‘80: “Alcune auto fanno la storia. Altri cambiano il nostro modo di vivere. Nel 1984, Renault Espace fece entrambe le cose. Non era solo un’auto nuova. Era un’idea nuova. Un’idea che ha reinventato la mobilità familiare tra le persone, i loro percorsi e i momenti che condividono insieme”.

Per arrivare alla concept, che sarà svelata lunedì nella capitale francese: “Più di 40 anni dopo, siamo ancora ispirati da questa stessa domanda: la “voiture à vivre” può essere reinventata ancora una volta? Lunedì sveleremo la nostra risposta. Non un tributo al passato. Non è un esercizio nostalgico. Una visione audace di ciò che verrà dopo. Un’esplorazione dello spazio, del design, dell’elettrificazione e della tecnologia, ispirata dall’idea che ha reso Espace unico fin dall’inizio, e reimmaginata per una nuova era. Perché ogni generazione merita il proprio Espace”.

Proporzioni generose, design espressivo

La Renault E-Space Concept, come dicevamo, sarà svelata il 12 ottobre, ma il marchio della Losanga ha già fornito alcune immagini di questo modello, che sarà lungo 4,70 metri e verrà proposto con un’elegante tinta rubino nero. Il prototipo mette in primo piano un’ampia firma luminosa a forma di “U”, sia all’anteriore che al posteriore, con una losanga luminosa al centro del frontale che sembra fluttuare nello spazio, come se fosse sospesa in un gioco di pixel.

Con il suo profilo iconico e tanta tecnologia, E-Space Concept vuole essere l’esempio di implementazione della strategia futuREady portata avanti dal marchio transalpino. Con l’obiettivo di reinventare l’esperienza automobilistica ponendo le esigenze e la vita a bordo al centro della progettazione. Lunedì conosceremo qualche dettaglio in più, anche legato all’interno dell’abitacolo, non mostrato, invece, in queste prime immagini della vettura.

Una storia di oltre 40 anni

La Renault Espace nasce nel 1984 e introduce sul mercato una vettura molto diversa, rispetto alle familiari dell’epoca, con carrozzeria alta, grande abitabilità e la possibilità di configurare gli interni in diversi modi. Praticamente contribuisce a definire il concetto di monovolume in Europa, con la possibilità di spostare o rimuovere i sedili, trasformando l’abitacolo a seconda delle esigenze della famiglia. Questo modello si evolve nel corso degli anni in sei generazioni, con diverse trasformazioni importanti, che hanno cambiato il corso del modello.

La quinta generazione, presentata nel 2014, segna la trasformazione di questo modello da una monovolume ad un crossover, con linea più filante ed una posizione di guida più alta. Quella successiva (2023) la trasforma in SUV per la famiglia, più corta delle precedenti serie, ma sempre con la possibilità dei sette posti. Adottando anche la nuova tecnologia E-Tech. Ora, questo concept, porta la Espace nell’era 100% elettrica. In un nuovo futuro del modello.

Che cos’è la Renault E-Space Concept?

La Renault E-Space Concept è il prototipo che anticipa una nuova versione 100% elettrica della Espace. Sarà presentata al Salone di Parigi 2026 e rappresenta una nuova interpretazione del modello, dopo oltre 40 anni di storia.

Quando sarà presentata la Renault E-Space Concept?

La concept sarà svelata il 12 ottobre 2026, in occasione del Salone di Parigi. Renault ha già mostrato alcune immagini del prototipo, mentre l’abitacolo non è ancora stato rivelato.

Quanto è lunga la Renault E-Space Concept?

Il prototipo misura 4,70 metri di lunghezza. Tra gli elementi distintivi del design ci sono la tinta rubino nero, la firma luminosa a forma di “U” davanti e dietro e la losanga luminosa centrale.

Come è cambiata la Renault Espace nel tempo?

Nata nel 1984 come monovolume, la Espace si è evoluta attraverso sei generazioni. La quinta, presentata nel 2014, l’ha trasformata in crossover, mentre quella del 2023 l’ha portata nel segmento dei SUV familiari, mantenendo la possibilità dei sette posti.

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