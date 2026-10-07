Maserati 5000 GT Frua: certificata la prima prodotta, una vita da romanzo

Maserati Classiche certifica l’autenticità della prima Maserati 5000 GT Frua prodotta, telaio *103*064*, e la prima Maserati 5000 GT certificata dal programma. Un esemplare unico al mondo, la cui storia si intreccia con quella di sovrani e collezionisti.

Un esemplare unico tra soli 34 esempi

La 5000 GT Frua con telaio *103*064* è uno dei soli 34 esemplari prodotti tra il 1959 e il 1964 e incarna lo spirito della Dolce Vita: l’eleganza italiana, il fascino della mondanità e il cosmopolitismo di un’epoca irripetibile. Oggi è la più recente vettura, in ordine cronologico, a ricevere la Certificazione di Autenticità di Maserati Classiche, riconoscimento che testimonia l’impegno della Casa nel preservare e tramandare il proprio patrimonio storico.

La nascita di un’icona

La storia della 5000 GT iniziò alla fine degli anni Cinquanta, quando lo Scià di Persia, dopo aver provato una Maserati 3500 GT, chiese una vettura ancora più raffinata e prestigiosa. L’ingegner Giulio Alfieri, allora direttore tecnico di Maserati, diede vita al progetto AM103, con l’obiettivo di trasferire nelle Gran Turismo il carattere e la tecnologia delle vetture da competizione senza rinunciare a comfort ed eleganza.

Sotto il cofano c’era un V8 di cinque litri derivato dal motore della 450S da competizione, alimentato da carburatori e capace, nella prima configurazione, di oltre 350 CV. In seguito la meccanica evolse con l’iniezione indiretta Lucas e il comando della distribuzione a catena, con una potenza attorno ai 340 CV.

Il Tridente sulla calandra della Maserati 5000 GT Frua.

Una tela bianca per i maestri della carrozzeria

La prima interpretazione fu della Carrozzeria Touring: una sontuosa coupé a due porte, presentata al Salone di Torino del 1959 e nota come “Scià di Persia”, di cui furono realizzati tre esemplari. Il progetto AM103 divenne poi una tela bianca per Allemano, Pininfarina, Monterosa, Ghia e Frua, che lo interpretarono con linguaggi stilistici differenti. In totale furono prodotti appena 34 esemplari, il che ne fa una delle Maserati più rare di sempre.

Frua: l’eleganza che entra nella storia

I tre esemplari realizzati nel 1962 da Pietro Frua si distinsero per un’eleganza particolarmente sofisticata. La prima 5000 GT Frua si presentava nella tonalità “Luci di Mezzanotte” con interni in “Camoscio” e, dopo prove e dimostrazioni da parte della Casa, arrivò al Salone di Ginevra del 1963. Rispetto alle versioni di Touring e Allemano, Frua scelse una personalità più slanciata e luminosa: ampie superfici vetrate, linea di cintura più bassa e discendente all’altezza delle portiere, spalla al tempo stesso muscolosa e sinuosa, con dettagli scolpiti, cromature e il Tridente nell’incavo sopra la calandra.

Gli interni della Maserati 5000 GT Frua.

Dopo il Salone la vettura fu consegnata all’importatore Maserati in Francia e in quel contesto ebbe occasione di mettersi al volante anche Karim Aga Khan IV: il colpo di fulmine fu tale da spingerlo a commissionare a Maserati una propria 5000 GT Frua.

Una storia degna di un romanzo

Alla fine del 1963 il prototipo rientrò a Modena e fu venduto a Roma. Nel gennaio 1966 il proprietario acquistò una nuova Maserati e restituì la 5000 GT alla Casa. Il mese successivo la vettura fu revisionata e, su richiesta del nuovo acquirente, riverniciata nell’intensa tonalità “Rosso Rubino Chiaro”. Il nuovo proprietario era il Principe Magid Ben Saoud, in Arabia Saudita, che la regalò al padre, Re Saud bin Abdulaziz Al Saud.

Nel 1967, dopo la Guerra dei Sei Giorni e la partenza del sovrano dall’Egitto, la vettura fu sequestrata dalle autorità egiziane e scomparve per oltre trent’anni, custodita in un deposito al Cairo. Quando riemerse, nel 2000, il contachilometri indicava appena 12.700 km e l’auto era sorprendentemente originale e completa. Acquistata da un collezionista texano, tornò a Modena per un meticoloso restauro durato quattro anni; nel 2004 fu celebrata al Concorso d’Eleganza Villa d’Este con importanti riconoscimenti.

La 5000 GT Frua, telaio *103*064*, in una delle immagini diffuse da Maserati.

Maserati Classiche e la Certificazione di Autenticità

Maserati Classiche è il programma nato a Modena nel 2021 per supportare la conservazione e la valorizzazione delle vetture storiche del Tridente. Oggi fa parte di BOTTEGAFUORISERIE, il progetto che custodisce l’eredità Maserati attraverso competenza tecnica e artigianalità modenese: dalle Officine Classiche, dedicate alla certificazione dei modelli storici, alla cura degli archivi e degli spazi museali, come la Collezione Maserati Umberto Panini di Modena.

La Certificazione di Autenticità è affidata a un comitato di esperti che esamina ogni vettura attraverso un’analisi approfondita delle caratteristiche tecniche, della documentazione storica e degli archivi Maserati. Riguarda automobili con oltre vent’anni di vita, oltre ai modelli speciali e alle serie limitate del Marchio.

Dettaglio del gruppo ottico posteriore.

Domande frequenti sulla Maserati 5000 GT Frua

Cosa ha certificato Maserati Classiche?

Ha certificato l’autenticità della prima Maserati 5000 GT Frua prodotta, telaio *103*064*, che è anche la prima Maserati 5000 GT certificata da Maserati Classiche e la più recente vettura, in ordine cronologico, a ricevere la Certificazione di Autenticità.

Quante Maserati 5000 GT sono state prodotte?

Appena 34 esemplari tra il 1959 e il 1964, tra cui i tre realizzati nel 1962 da Pietro Frua.

Com’è nata la Maserati 5000 GT?

Alla fine degli anni Cinquanta lo Scià di Persia, dopo aver provato una 3500 GT, chiese alla Casa del Tridente una vettura ancora più raffinata e prestigiosa. L’ingegner Giulio Alfieri raccolse la sfida con il progetto AM103.

Che motore aveva la 5000 GT?

Un V8 di cinque litri derivato dal propulsore della 450S da competizione, alimentato da carburatori e capace, nella prima configurazione, di oltre 350 CV. In seguito arrivarono l’iniezione indiretta Lucas e la distribuzione a catena, con una potenza intorno ai 340 CV.

Quale storia ha la prima 5000 GT Frua?

Dopo il Salone di Ginevra del 1963 passò all’importatore francese e poi a Roma; nel 1966 fu riverniciata in “Rosso Rubino Chiaro” e destinata a Re Saud bin Abdulaziz Al Saud. Sequestrata in Egitto nel 1967, riemerse nel 2000 con 12.700 km, tornò a Modena e fu restaurata per quattro anni.

Come funziona la Certificazione di Autenticità?

Un comitato di esperti esamina ogni vettura attraverso un’analisi approfondita delle caratteristiche tecniche, della documentazione storica e degli archivi Maserati. Riguarda le automobili con oltre vent’anni di vita, oltre ai modelli speciali e alle serie limitate del Marchio.

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