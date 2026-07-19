Maserati GranTurismo: Del Piero star del film a New York

Modena, 19 luglio 2026 – Maserati pubblica un nuovo film pubblicitario che ha il volto di Alessandro Del Piero e racconta i sogni degli italiani, con la volontà di guardare al futuro per renderli realtà. Il progetto nasce dalla nuova campagna di comunicazione del Marchio del Tridente, realizzata in collaborazione con l’agenzia creativa Migrante, e mette al centro la Nuova Maserati GranTurismo in un viaggio simbolico attraverso una New York deserta.

“The Italian GranTurismo: Effortless Luxury Performance”, la nuova campagna Maserati

Da oltre cento anni Maserati porta nel mondo un’idea di bellezza, ingegno e audacia che, secondo la Casa modenese, non ha rivali. La nuova campagna intreccia due traiettorie parallele: quella del Brand, tornato alla carica con una gamma rinnovata e una forte ambizione di eccellere a livello globale, e quella della passione italiana per la sportività a 360 gradi. Il claim scelto per raccontare questa identità è “The Italian GranTurismo: Effortless Luxury Performance”, sintesi degli attributi che Maserati rivendica per la propria gamma: comfort, piacere di guida e prestazioni.

Alessandro Del Piero al volante della Nuova GranTurismo in una New York deserta

A dare corpo e voce alla promessa del film è Alessandro Del Piero, ex capitano della Juventus e della Nazionale italiana, protagonista del video che debutta la sera del 19 luglio 2026 sui canali digitali e social del Brand. Il film racconta un viaggio in una New York sospesa e silenziosa: nessuna parola, solo la strada, il sound del motore e la concentrazione di chi sa dove sta andando, ovvero nel New Jersey. La narrazione si costruisce interamente per immagini, lasciando alla vettura e al gesto di guida il compito di comunicare il messaggio del Brand.

Nuova Maserati GranTurismo, protagonista assoluta del film

Al centro del racconto c’è la Nuova Maserati GranTurismo, modello che secondo il Marchio descrive l’essenza stessa di Maserati, sintesi di comfort, piacere di guida e prestazioni. Nel film, la vettura attraversa l’iconico skyline newyorkese accompagnata dal sound del motore V6 Nettuno, propulsore 100% Maserati che ha introdotto sulla vettura di serie tecnologie derivate dall’esperienza in Formula 1. La GranTurismo è inoltre disponibile in versione 100% elettrica, la GranTurismo Folgore, la prima vettura nella storia del marchio modenese ad adottare questa soluzione.

Il film è stato realizzato interamente con tecnologia AI

Un elemento distintivo della produzione è la tecnica utilizzata: il film è stato realizzato integralmente con tecnologia AI, una scelta che permette a Maserati di costruire l’immaginario di una New York deserta e sospesa senza le limitazioni di una produzione tradizionale su larga scala. La sequenza scelta per il debutto va in onda la sera del 19 luglio 2026, in contemporanea sui canali digitali e social ufficiali del Brand del Tridente.

Le parole di Alessandro Del Piero

Alessandro Del Piero ha commentato così la sua partecipazione al progetto: “Il viaggio della Nuova GranTurismo in una New York silenziosa mi ha fatto pensare a cosa significa l’orgoglio, un simbolo. Come indossare la maglia azzurra davanti al mondo intero. Sono grato a Maserati per aver immaginato questo percorso che arriva dritto al cuore: solo un Marchio che ha fatto della bellezza e del coraggio la propria storia poteva ispirarlo. I grandi traguardi si preparano anche quando non si è in campo”.

Cristiano Fiorio: “In Maserati viviamo di visione e di positività”

Cristiano Fiorio, Maserati Chief Marketing Officer e BOTTEGAFUORISERIE General Manager, ha dichiarato: “Si può sempre guardare a ciò che manca, ma in Maserati viviamo di visione e di positività per quello che sarà. In 112 anni di storia abbiamo saputo scrivere pagine memorabili nella produzione automobilistica e nel motorsport mondiale. Non siamo solo sognatori: rendiamo i sogni reali. Per questo abbiamo voluto dedicare un tributo all’Italia, al saper fare e all’eccellenza italiana, a chi ci ha fatto gioire nel passato con le sue imprese e a chi sa guardare al futuro, per raggiungere altri importanti traguardi”.

La gamma Maserati oggi: Grecale, GranTurismo, GranCabrio e la famiglia MC

La gamma attuale Maserati comprende il SUV Grecale, la GranTurismo e la GranCabrio, tutti modelli caratterizzati da ricercatezza nei materiali e soluzioni tecniche d’eccellenza, disponibili con motorizzazione ibrida a 4 cilindri (su Grecale) oppure benzina V6 a trazione posteriore e integrale. La gamma full electric comprende Grecale Folgore, GranTurismo Folgore e GranCabrio Folgore. Al vertice della gamma si colloca la famiglia MC, composta dalla coupé MCPURA e dalla versione Cabrio MCPURA Cielo, entrambe spinte dal motore V6 Nettuno. Completano la proposta commerciale la Maserati GT2 Stradale, versione omologata per la strada della GT2 da competizione, e la Maserati MCXtrema, serie limitata a soli 62 esemplari destinata esclusivamente alla pista. Il Marchio è inoltre presente in oltre 70 mercati internazionali.

Dove vedere il film e i canali Maserati

Il film è disponibile sui canali digitali e social ufficiali di Maserati a partire dalla sera del 19 luglio 2026. La campagna si inserisce nella strategia di comunicazione del Marchio, che punta a rafforzare il legame tra l’identità Maserati e l’eccellenza italiana nel mondo, puntando su un racconto emozionale più che su contenuti tecnici o commerciali.

Domande frequenti su Maserati GranTurismo e il film con Del Piero

Cos’è il film “The Italian GranTurismo” di Maserati?

È il film che apre la nuova campagna di comunicazione Maserati, realizzata con l’agenzia creativa Migrante e presentata il 19 luglio 2026. Racconta un viaggio simbolico a New York con la Nuova Maserati GranTurismo come protagonista, per rappresentare l’eccellenza italiana nel mondo.

Chi è il protagonista del nuovo film Maserati?

Il protagonista è Alessandro Del Piero, ex capitano della Juventus e della Nazionale italiana, che guida la Nuova Maserati GranTurismo attraverso una New York deserta e silenziosa nel corso del film.

Quale modello Maserati è protagonista del film?

La vettura protagonista è la Nuova Maserati GranTurismo, spinta dal motore V6 Nettuno e disponibile anche in versione 100% elettrica con il nome GranTurismo Folgore.

Come è stato realizzato il film Maserati con Del Piero?

Il film è stato realizzato integralmente con tecnologia AI, una scelta produttiva che ha permesso a Maserati di costruire l’ambientazione di una New York sospesa e deserta per l’intera durata del racconto.

Chi ha curato la campagna di comunicazione Maserati?

La campagna è stata realizzata in collaborazione con l’agenzia creativa Migrante ed è firmata Maserati, che l’ha presentata come parte della propria strategia di comunicazione globale per il 2026.

Dove si può vedere il film Maserati con Alessandro Del Piero?

Il film è disponibile sui canali digitali e social ufficiali di Maserati a partire dalla sera del 19 luglio 2026, ed è visibile anche su YouTube nel video ufficiale dedicato alla Nuova Maserati GranTurismo.

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