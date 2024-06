Maserati Grecale Folgore, alla scoperta del Tridente elettrico [FOTO]

Anche in casa Maserati è iniziata (già da qualche tempo) l’era elettrica. Ovvio, il termico ancora non ha intonato il suo canto del cigno e speriamo che non debba farlo mai. Nel frattempo, però, tutte le case avranno a disposizione anche dei modelli 100% elettrici e non bocciateli a prescindere. Il motore è sicuramente una delle componenti più importanti di un’auto, ma non è l’unica. Si può avere la migliore unità del mondo, ma se non è associata ad un progetto completo nella sua interezza, le sarà comunque impossibile esprimere tutto il suo potenziale. La Maserati Grecale Folgore, versione 100% elettrica del primo SUV della casa modenese, è la dimostrazione che anche se viene a mancare il ruggito di un V8, comunque possiamo avere a che fare con una vettura eccellente, in grado di esprimere sportività e lusso come le sue controparti termiche. Ricordate che per quanto l’adesione totale all’elettrico sia una scelta in gran parte ideologica, anche il rifiuto senza discussione è sullo stesso piano. Ecco perché non vedevamo l’ora di mettere alla prova la Grecale Folgore sulle strade intorno a Modena.

Differenze con la versione termica

Per una precisa scelta dei designer della casa, la Maserati Grecale Folgore non si differenzia molto dalla sua versione termica. Esternamente ci sono davvero pochi cambiamenti, a cominciare dalla griglia frontale. Questa rimane, pur non avendo più la funzione di raffreddamento del motore, ma ora nelle feritoie troviamo delle bocchette invertite, il cui compito è essenzialmente quello di gestire i flussi d’aria e l’aerodinamica in generale. Anche il muso si è fatto più sporgente e le esigenze aerodinamiche si sono fatte sentire persino sul design dei cerchi in lega, che hanno quindi delle fattezze esclusive per la Folgore e sono disponibili con dimensioni da 19, 20 e 21 pollici. In generale tutte queste piccole modifiche hanno ulteriormente migliorato il coefficiente aerodinamico, che ora fa registrare un valore di 0.305 (davvero incredibile per essere un SUV). Questo risultato è stato ottenuto cercando di non modificare più dello stretto necessario la struttura dell’auto rispetto alla termica (con un occhio di riguardo soprattutto per la mild-hybrid). Anche la batteria è stata modificata in modo da avere un fondo piatto per ragioni aerodinamiche e, al tempo stesso, non intaccare la spaziosità interna. Il tutto, naturalmente, con il fine di aumentare l’autonomia, croce e delizia di qualsiasi vettura elettrica. Il risultato è stato senza dubbio egregio, in quanto già solo il bagagliaio non è cambiato rispetto alla versione ibrida, con un minimo di capienza di 535 litri. Molto interessanti anche i sedili, che sono stati realizzati con materiale plastico recuperato direttamente dal fondo degli oceani. Una Maserati, quindi, che cerca di essere ancora più ecosostenibile.

Caratteristiche del motore

Andiamo ora al cuore di questa prova, ovvero il motore della Maserati Grecale Folgore. Si tratta di un doppio motore elettrico a magneti permanenti con una potenza massima di 557 CV e una coppia di punta di 820 Nm. Quest’ultimo dato ci fa ben capire di cosa sia capace questo SUV di lusso: lo 0-100 viene completato in appena 4,1 secondi, mentre la velocità di punta è di 220 km/h. Il tutto è controllato da un cambio automatico monomarcia con rapporto 10:1. I motori sono collegati ad una batteria da 400 Volt con una capacità da 105 kWh. Grazie al suo consumo dichiarato di 24 kWh/100 km, l’autonomia può arrivare fino ad un massimo di 501 km. Le sospensioni sono identiche a quelle della versione termiche, quindi parliamo di quadrilatero con asse sterzante virtuale, ammortizzatori attivi e molle pneumatiche all’anteriore, mentre al posteriore troviamo sospensioni Multilink sempre con ammortizzatori attivi e molle pneumatiche.

Esperienza di guida

Il risultato è un’esperienza di guida di assoluto lusso e comfort. Vista la sua natura di SUV, la Maserati Grecale Folgore si presenta come una vettura decisamente morbida, senza però eccedere. Parliamo sempre di un modello con più di 500 CV di potenza a disposizione, quindi lo scatto c’è, soprattutto se si gioca un po’ con le modalità di guida. La principale è la GT, ovvero Gran Turismo, ed è quella attiva ogni volta che avviamo l’auto. Poi c’è la Max Range, che è destinata al mantenimento massimo della batteria, attraverso diverse soluzioni come la modalità Eco anche per il condizionatore. La modalità Sport è la più scattante ed è anche quella che, attraverso il sistema audio di alta qualità prodotto dalla vicentina Sonos Faber, fa sentire un po’ di sound virtuale del motore. Non si tratta di una vera e propria riproduzione di un’unità a scoppio, ma comunque i tecnici del Tridente hanno lavorato molto per creare qualcosa di unico e distinguibile, al punto che viene riprodotto non solamente nell’abitacolo, ma anche all’esterno. C’è anche una modalità Off-Road, che naturalmente non serve tanto per fare del fuoristrada vero e proprio (chi lo farebbe davvero con una Maserati?), quanto per affrontare ostacoli, strade fangose e con ghiaia. Una modalità, quindi, pensata per potersi trarre d’impiccio in qualsiasi occasione. Il volante è decisamente preciso e con la giusta rigidità, che nemmeno cambia troppo passando nella modalità più sportiva. Abbiamo affrontato anche qualche sensibile salita, senza per questo osservare dei problemi di trazione o erogazione della potenza. Per quanto non possa definirsi un comportamento da vera sportiva, la Grecale Folgore è perfettamente in grado di cavarsela anche quando viene guidata in modo più aggressivo, con delle sospensioni in grado di assorbire bene le asperità del terreno. Per verificare meglio quanto sia affidabile la previsione di 501 km dovremo attendere una futura puntata di Com’é & Come Va, ma comunque la Grecale promette di potersi sobbarcare anche viaggi medio-lunghi, usando la speciale app di Long Distance Routing che le permette di calcolare il percorso tenendo conto anche delle ricariche. A questo proposito, Maserati ha creato un network di colonnine, chiamato semplicemente Maserati Charging Network, che comunica direttamente con il navigatore, fornendo informazioni sullo stato delle colonnine (multi-marca), del loro utilizzo e in generale della loro posizione. La rete copre già il 96% dei punti di ricarica presenti in Italia. I tempi sono abbastanza classici: il sistema gestisce una ricarica fino a 150 kW e può completarla dal 20 all’80% nel giro di 29 minuti.

Quanto costa?

La Maserati Grecale Folgore è già in vendita ad un prezzo di partenza di 127.100 €. Inclusa nel prezzo vi è una wallbox da installare in casa (quasi due terzi degli acquirenti di auto Folgore si appoggiano più alla ricarica casalinga che a quella pubblica secondo i dati forniti dallo stesso Tridente), con assistenza disponibile 24 ore.

Maserati Grecale Folgore: scheda tecnica

Dimensioni: lunghezza 486 cm; larghezza 216 cm; altezza 165 cm; passo 290 cm

Motori: elettrico da 557 CV

Trazione: integrale

Cambio: automatico monomarcia

Accelerazione: da 0 a 100 km/h in 4,1’’

Velocità massima: 220 km/h

Allestimenti: Folgore

Bagagliaio: da 535 litri

Consumi: 24 kWh/100 km

Autonomia elettrica: 501 km

Prezzo: Da 127.100 €

Rate this post