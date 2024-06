Maserati Grecale protagonista al G7 a Borgo Egnazia in Puglia [FOTO]

La Maserati Grecale è l’auto ufficiale del G7 che si svolge, sotto la Presidenza italiana, presso Borgo Egnazia, nel comune di Fasano di Puglia, dal 13 al 15 giugno 2024.

La Grecale, in uno degli appuntamenti istituzionali più importanti e significativi al mondo che ha preso il via oggi, si conferma così l’auto di rappresentanza ideale per eventi ufficiali.

Flotta di venti Grecale Modena nere per il vertice dei Grandi

Il SUV del Tridente è protagonista della tre giorni con una flotta di venti Grecale, nella versione Modena, che accompagnano i rappresentanti dei Paesi partecipanti nei loro spostamenti durante il vertice. Tutte le vetture impegnate al G7 di Borgo Egnazia sono caratterizzate da esterni in Nero Tempesta metallizzato, interni in pelle nera con cuciture grigie, vetri posteriori privacy e cerchi da 20 pollici in nero lucido con pinze freno rosse.

Sotto il cofano delle Maserati Grecale su cui salgono i capi di Stato impegnati al G7 c’è la motorizzazione mild-hybrid quattro cilindri da 330 CV, mentre a bordo design, materiali e tecnologia creano un ambiente elegante, versatile e lussuoso, con l’esperienza sonora esaltata dall’inconfondibile sound del motore Maserati e dalla potenza dell’impianto audio tridimensionale Sonus Faber.

Gamma della Maserati Grecale che si compone anche della variante GT (mild-hybrid da 300 CV), della versione Trofeo (V6 Nettuno da 530 CV) e Folgore (elettrica da 410 kW).

GranTurismo Trofeo e MC20 Cielo alla Fiera Del Levante a Bari

La Casa modenese è protagonista anche presso la sede della sala stampa del G7, allestita in un’area dedicata della Fiera Del Levante a Bari, dove Maserati espone due vetture: una GranTurismo Trofeo colore Giallo Genio e una MC20 Cielo con livrea Blue Victory.

