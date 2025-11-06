Maserati Meccanica Lirica: due one-off di GranTurismo e GranCabrio celebrano il ritorno a Modena [FOTO]

Maserati celebra in grande stile il ritorno della produzione della GranTurismo e GranCabrio, in tutte le loro versioni, nello storico stabilimento di Modena. I due modelli, simboli dell’eleganza e dello stile italiano firmato dalla Casa del Tridente, fanno così rientro nel luogo di nascita delle precedenti generazioni, confermando il legame del marchio con il cuore pulsante della Motor Valley e la centralità dell’impianto modenese di viale Ciro Menotti per il presente e per il futuro di Maserati.

L’incontro tra la musica lirica e la meccanica Maserati

Per suggellare l’importanza del momento, la Casa del Tridente ha realizzato un ricco calendario di eventi celebrativi con la collaborazione del partner Sonus Faber dal 5 al 9 novembre 2025, che esaltano la dedizione all’eccellenza acustica, dove l’arte del suono incontra l’anima di Maserati. Il programma, racchiuso nel concept “Maserati Meccanica Lirica“, rende omaggio all’incontro tra due pilastri della cultura di Modena: la musica lirica e la meccanica della granturismo che dal 1947 con la A6 1500 è prodotta a Modena.

Due speciali one-off

Dall’unione tra l’esclusività del prodotto e la dimensioni culturale e simbolica che lega Maserati a Modena nel segno del sound sono state anche realizzate due nuovi modelli one-off espressioni del concetto di Maserati Meccanica Lirica: GranTurismo Rosso Velluto e GranCabrio Oro Lirico. A questi si aggiunge anche un esclusivo pacchetto di personalizzazione Fuoriserie.

I due modelli in esemplari unico, entrambi basati sulla versione Trofeo da 550 CV, sono ispirati all’atmosfera teatrale: velluti, ori e luci di scena vengono evocate dalle inedite tinte carrozzeria Rosso Velluto per la GranTurismo e Oro Lirico per la GranCabrio, ottenute con complessi processi di stratificazione e che esaltano brillantezza e fascino quando sono colpita dalla luce. Ogni dettaglio esterno delle due vetture, dai cerchi Crio da 21 pollici ai badge dorati e al Tridente frontale, è stato reinterpretato per fondere eleganza, artigianalità e innovazione.

Elemento esclusivo delle due one-off è il nuovo sistema di scarico Meccanica Lirica, sviluppato da Maserati per amplificare ulteriormente il carattere sonoro delle vetture rimarcando il timbro unico che da sempre rappresenta un segno distintivo del Tridente. La raffinatezza acustica di queste due Maserati si combina con i rinnovati interni, dove trova spazio la combinazione tra pelle e Alcantara in tonalità borgogna e nude cipriato, con inserti in rosso borgogna, dettagli dorati, legno di pioppo rosso e rifiniture realizzate a mano. Sul pannello porta spicca il badge con la scritta “Creata a Modena“.

Le parole di Imparato e Ficili

Un momento importante che Jean-Philippe Imparato, CEO di Maserati, commenta così: “Il ritorno a casa di GranTurismo e GranCabrio non è soltanto un tributo alla nostra leggendaria storia, ma una scelta strategica e identitaria che guarda al futuro con orgoglio e determinazione, confermando il ruolo centrale di Modena e la volontà di Maserati di continuare a investire in Italia, valorizzando eccellenza, competenze e visione. È anche un segno concreto di coesione e appartenenza, che rinnova la più ferma intenzione ad investire su questo fantastico brand”.

Santo Ficili, COO di Maserati COO, aggiunge: “Questa terra è il cuore pulsante del nostro brand straordinario, il più longevo di tutta la Motor Valley italiana, capace di portare nel mondo una visione unica di performance e design. Celebrare il legame tra Modena e il suo territorio con il ritorno a casa di due modelli iconici rappresenta un importante investimento, non solo per il brand, ma in primo luogo per le sue persone, mostrando l’impegno del marchio nei confronti della comunità locale e, allo stesso tempo, creando nuove opportunità di crescita”.

Rate this post