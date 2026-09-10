Mazda CX-6e: con il nuovo SUV elettrico sulle strade tedesche

Mazda fa un ulteriore passo nel mondo elettrico e propone il suo secondo modello a zero emissioni di ultima generazione: si tratta della CX-6e, un SUV di 4,85 metri, con l’ormai classico linguaggio di design del marchio giapponese, tanta tecnologia all’interno dell’abitacolo e realizzato anche tramite la partnership con la cinese Changan. Spinta unicamente dall’unità elettrica da 258 cavalli, può arrivare ad un’autonomia dichiarata di 484 chilometri (WLTP).

È appena arrivata nelle concessionarie italiane, con un listino prezzi a partire da 46.750 euro, e noi abbiamo avuto l’occasione di metterci al volante di questo modello sulle strade tedesche, nei dintorni di Dusseldorf, per avere le prime sensazioni di guida. In attesa, nel corso dei prossimi mesi, di poter mettere alla prova questa vettura in maniera più completa, tenendo l’auto alcuni giorni per un test più lungo, nel nostro classico format ‘Com’è & Come va’.

Design futuristico e tanto spazio

Il nuovo SUV medio propone l’evoluzione del Kodo Design, in chiave elettrica. Il frontale mette in primo piano la firma luminosa a forma di ala, con un cofano scolpito e prese d’aria aerodinamiche. Lateralmente si notano i passaruota pronunciati ed i cerchi da 19 a 21 pollici, con la possibilità di avere specchietti digitali per la variante top di gamma. Si vede bene, con una risoluzione video molto alta, ma serve tempo per abituarsi. Arrivando ad un posteriore, con fiancate scolpite, il lettering Mazda al centro ed i sottili gruppi ottici.

Lo spazio è un elemento chiave ed un punto di forza della CX-6e. Lunga 4,85 metri, larga 1,94 metri e alta 1,62 metri, il passo di 2,90 metri permette un’abitabilità davvero ampia per i passeggeri posteriori, sia per le ginocchia che per la testa. Si sta comodamente in tre, anche per viaggi più lunghi, grazie ad un pavimento completamente piatto, nonostante la presenza del mobiletto con bocchette per l’aria, il controllo del climatizzatore ed una presa USB-C. Anche il bagagliaio è ampio, da 486 a 1.434 litri, con bocca ampia e pavimento piatto, inoltre è presente anche un frunk anteriore di 80 litri, per poter, ad esempio, riporre i cavi di ricarica o qualche altro oggetto personale.

Tanta tecnologia, forse anche troppa

Detto dello spazio, quando si entra all’interno dell’abitacolo si viene subito catturati dall’ampio schermo touch da ben 26 pollici, con qualità video fino a 5K e la possibilità di essere diviso a metà, per il passeggero anteriore. È moderno, graficamente piacevole e molto fluido nell’utilizzo, però è un po’ distraente. Bisogna sempre entrare nei menù per utilizzare le varie funzioni, come la gestione degli ADAS, l’azzeramento dei consumi, le modalità di guida o l’apertura e la chiusura dell’ampio tetto panoramico. Qualche tasto fisico sarebbe stato forse più pratico.

Non c’è il classico quadro strumenti, sostituito dall’head-up display con le informazioni per chi è al volante. Un po’ come per gli specchietti digitali, serve anche in questo caso un po’ di abitudine, però effettivamente aiuta a non distogliere gli occhi dalla strada. Non mancano vani portaoggetti un po’ ovunque e le prese USB e la piastra wireless (ventilata) di ricarica. L’ambiente, nel complesso, è di qualità e classe, con interni in pelle sintetica e differenti colori, a seconda dell’allestimento prescelto, e materiali sempre morbidi al tatto.

Dedicata al comfort

Ci mettiamo al volante della Mazda CX-6e, come dicevamo, sulle strade tedesche, in un percorso misto tra città, strade extraurbane ed autostrada. La nuova elettrica giapponese è spinta esclusivamente dal motore posteriore da 258 cavalli e 290 Nm di coppia massima, accoppiata alla batteria al litio-ferro-fosfato da 78 kWh, per un’autonomia dichiarata fino a 484 km. Ma su questo torniamo più tardi, ora ci concentriamo sulle sensazioni di guida.

Si tratta di una vettura dedicata principalmente al comfort. Infatti, pur non essendo ferma, lo scatto non è quello istantaneo di molti modelli a zero emissioni, puntando molto più sulla fluidità e sulla gradualità nell’accelerazione. D’altra parte, le oltre due tonnellate di massa, con una potenza e coppia buone ma non elevatissime, non possono che incidere un po’ su questo tema. Ma chi comprerà la CX-6e non lo farà certo per vivere un’esperienza sportiva e si troverà al volante di un modello confortevole, per percorrere anche tanta strada, senza affaticarsi.

Anche la silenziosità è al top, non solo per la mancanza del rumore del motore ed anche alle velocità più elevate raggiunte sull’Autobahn tedesca, così come la buona taratura delle sospensioni permette di assorbire buche e disconnessioni del terreno con competenza. Lo sterzo è piuttosto consistente ed aiuta ad affrontare un percorso tortuoso con fluidità, potendo anche permettersi di dare un colpo in più all’acceleratore mantenendo sicurezza e tenuta di strada. Per chi vuole un po’ più di carattere dinamico, c’è anche la modalità di guida Sport.

Percorre quasi 500 chilometri

Come dicevamo, l’autonomia dichiarata massima è di 484 chilometri, ma noi non abbiamo percorso così tanta strada in questo primo contatto e, di conseguenza, non abbiamo potuto verificare questo dato completamente. Il test drive si è concluso dopo 218 chilometri e con una carica residua del 38%, dopo essere partiti con la batteria al 91%. Il computer di bordo ci ha segnalato un consumo medio di 17,3 kWh/100 km, con una velocità media di 59 km/h.

La batteria da 78 kWh può essere ricaricata in corrente alternata fino a 11 kW, con il caricabatteria fornito di serie a bordo, recuperando l’intera carica in 8,5 ore, mentre in corrente continua arriva fino a 200 kW, con la possibilità di recuperare dal 10 all’80% della percorrenza in 24 minuti.

Due allestimenti, già disponibile

La Mazda CX-6e è disponibile con due allestimenti (Takumi e Takumi Plus), con un listino prezzi a partire da 46.750 euro per la versione d’ingresso e da 49.750 euro per quella top di gamma. Viene prodotta in Cina nello stabilimento di Nanjing, grazie alle già citate joint venture e accordo industriale con il partner locale Changan, ed è già disponibile in Italia.

Mazda CX-6e 2026: scheda tecnica

Dimensioni: lunghezza 485 cm; larghezza 194 cm; altezza 162 cm; passo 290 cm

Carrozzeria: SUV medio

Motori: elettrico da 258 CV e 290 Nm

Trazione: posteriore

Batteria: 78 kWh

Accelerazione: da 0 a 100 km/h in 7”9

Velocità massima: 185 km/h

Allestimenti: Takumi, Takumi Plus

Numero di posti: 5

Bagagliaio: da 468 a 1.434 litri

Consumi dichiarati: 18,9-19,4 kWh/100 km

Autonomia elettrica: 484 km

Sicurezza: frenata automatica d’emergenza, mantenimento di corsia, visuale angolo cieco, intelligent speed assist, attenzione apertura portiere, rilevamento presenza bambini, cruise control adattivo, sensori di parcheggio anteriori/posteriori, retrocamera 360°

Prezzo: Da 46.750 €

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