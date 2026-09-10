Suzuki Auto Ufficiale del Campionato Europeo Maschile di Pallavolo 2026

Suzuki scende in campo al fianco della Nazionale Italiana Maschile di Pallavolo: la Casa di Hamamatsu è infatti Auto Ufficiale del Campionato Europeo Maschile di Pallavolo 2026, una delle competizioni internazionali più attese della stagione, che si disputa in Italia nel mese di settembre con gli Azzurri protagonisti.

Suzuki al fianco degli Azzurri per l’Europeo 2026

Il mese di settembre accende la passione per la pallavolo e Suzuki accompagna la Nazionale Italiana Maschile in una delle competizioni più importanti dell’anno. Il percorso azzurro è partito il 10 settembre da Napoli, in piazza del Plebiscito, dove la squadra si è presentata al pubblico prima dell’inizio della manifestazione.

Con questa partnership, Suzuki rinnova il proprio sostegno allo sport italiano, condividendo con il mondo della pallavolo una filosofia fondata su passione, energia, spirito di squadra e determinazione. Valori che, secondo il marchio giapponese, trovano piena corrispondenza nel modo in cui Suzuki sviluppa la propria mobilità: tecnologia, efficienza, affidabilità e piacere di guida.

Una flotta dedicata per atleti, staff e organizzatori

Per supportare concretamente la Nazionale, Suzuki ha messo a disposizione una flotta di vetture dedicata agli spostamenti di atleti, staff tecnico e organizzatori legati al Campionato. Le vetture accompagneranno gli Azzurri durante le diverse tappe della manifestazione, garantendo la mobilità del gruppo squadra nelle città di Napoli, Modena, Torino e Milano, sedi delle partite del torneo.

Essere Auto Ufficiale del Campionato Europeo Maschile 2026 significa per Suzuki mettere la propria gamma al servizio della Nazionale nel più importante appuntamento internazionale della stagione, in un percorso costruito sulla condivisione dei valori sportivi e sulla passione per la pallavolo.

Domande frequenti

Qual è il ruolo di Suzuki al Campionato Europeo di Pallavolo 2026?

Suzuki è l’Auto Ufficiale del Campionato Europeo Maschile di Pallavolo 2026, disputato in Italia nel mese di settembre con la Nazionale Italiana Maschile protagonista.

In quali città sarà impegnata la Nazionale durante il torneo?

Le partite della fase italiana dell’Europeo si disputano a Napoli, Modena, Torino e Milano, città dove la flotta Suzuki accompagnerà atleti e staff.

Cosa prevede in concreto la partnership tra Suzuki e la Nazionale?

Suzuki mette a disposizione una flotta di vetture dedicata agli spostamenti di atleti, staff tecnico e organizzatori durante le diverse tappe della competizione.

Quando è partito il percorso azzurro nell’Europeo 2026?

Il percorso è iniziato il 10 settembre 2026 a Napoli, in piazza del Plebiscito.

Perché Suzuki ha scelto di legarsi alla pallavolo?

Secondo il marchio, i valori della pallavolo – passione, energia, spirito di squadra e determinazione – riflettono la filosofia con cui Suzuki sviluppa la propria mobilità.

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