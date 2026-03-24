Mercedes-AMG annuncia la nuova GT3 e la Black Series

Mercedes-AMG alza il sipario su un progetto destinato a segnare il futuro della propria gamma ad alte prestazioni. Dopo mesi di indiscrezioni e interrogativi sollevati dalla spettacolare Concept AMG GT Track Sport, l’azienda tedesca chiarisce finalmente il senso di quel prototipo che aveva acceso la curiosità degli appassionati di tutto il mondo. In parole povere si trattava della base concreta per due nuovi modelli destinati a incarnare il massimo della filosofia performance del marchio: la nuova Mercedes-AMG GT3 e la futura Mercedes-AMG GT Black Series.

Ecco le nuove Mercedes-AMG GT3 e Mercedes-AMG GT Black Series

La concept car svelata lo scorso anno diventa il laboratorio tecnologico da cui prenderanno forma due vetture profondamente diverse per destinazione d’uso, ma unite da una medesima ossessione: la prestazione senza compromessi. Da una parte ci sarà la nuova Mercedes-AMG GT3, pensata per il motorsport e per rafforzare la presenza AMG nel mondo del Customer Racing; dall’altra arriverà una nuova GT Black Series, destinata alla strada ma progettata con un livello di radicalità tale da promettere un’esperienza ai limiti dell’automobilismo da competizione.

A sintetizzare la portata del progetto è Michael Schiebe, membro del Board of Management di Mercedes-Benz Group AG e Chairman del Board of Management di Mercedes-AMG GmbH. Le sue parole suonano come una dichiarazione d’intenti: AMG sta lavorando alla Black Series più estrema di sempre e, allo stesso tempo, vuole fissare un nuovo punto di riferimento con la futura GT3. La Concept AMG GT Track Sport, in quest’ottica, non è mai stata una semplice vision car, ma una dichiarazione precisa di massimo orientamento alle prestazioni, valida tanto per la pista quanto per la strada.

Il nome “Track Sport” è stato scelto deliberatamente per fungere da ponte ideale tra la brutalità tecnica della GT3 da corsa e l’estremismo omologato per la circolazione della futura Black Series. La variante stradale della concept, infatti, fungerà da modello di omologazione per la GT3, confermando un legame tecnico strettissimo tra i due mondi e riportando al centro un principio caro ai costruttori più competitivi: la pista come origine, la strada come estensione della stessa cultura prestazionale.

Il percorso di sviluppo, del resto, racconta bene il livello di serietà del programma. Dall’ottobre 2025 il prototipo, riconoscibile per la livrea camouflage con accenti giallo-verdi e rossi, è stato sottoposto a una fase di test intensiva su piste di prova e circuiti particolarmente selettivi. Oltre al centro di Immendingen, lo sviluppo è proseguito tra Bilster Berg, Portimão e Monteblanco, tracciati scelti per verificare comportamento dinamico, equilibrio del telaio, resistenza meccanica e costanza di rendimento.

L’approdo al Nürburgring Nordschleife segna ora un passaggio decisivo: quando un progetto entra nell’inferno verde, significa che la fase di affinamento sta entrando nel vivo e che l’obiettivo è misurarsi con il riferimento assoluto per qualsiasi sportiva estrema.

Non meno interessante è la strategia di identità visiva che accompagnerà i due modelli. Mercedes-AMG ha già definito con chiarezza la distinzione cromatica che ne caratterizzerà l’immagine futura. Il rosso diventerà l’elemento centrale della livrea Mercedes-AMG Motorsport e identificherà la GT3, sottolineandone la vocazione racing. Il giallo-verde, invece, sarà il segno distintivo della Mercedes-AMG GT Black Series, un codice visivo pensato per evidenziarne il carattere esclusivo e la natura estrema pur restando nell’ambito delle vetture omologate per l’uso stradale.

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