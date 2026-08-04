Mercedes-AMG CLA 45: nuovo record al Nürburgring-Nordschleife

Il 28 luglio 2026, alle 11:31, la nuova Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ ha tagliato il traguardo del Nürburgring-Nordschleife stabilendo un nuovo riferimento: con un tempo sul giro ufficialmente certificato di 7:32.070 minuti, la berlina sportiva a quattro porte è la vettura più veloce del suo segmento sulla leggendaria Nordschleife. Le vendite della nuova CLA 45 sono attese ad agosto 2026.

Un record ottenuto al primo tentativo

Il giro record è stato realizzato in condizioni estive, con temperatura ambiente di 24°C e asfalto a 30°C, e la vettura ha dimostrato le proprie qualità prestazionali già al primo tentativo su quello che è considerato uno dei circuiti più impegnativi al mondo.

Tre motori a flusso assiale per 680 CV complessivi

Mercedes-AMG CLA 45 è alimentata da innovativi motori a flusso assiale: dopo la Mercedes-AMG GT Coupé 4, è solo la seconda vettura di serie completamente elettrica del marchio a utilizzare questa tecnologia ad alte prestazioni. Tre motori elettrici — due sull’asse posteriore e uno sull’asse anteriore — sviluppano una potenza complessiva fino a 500 kW (680 CV) e accelerano la quattro posti da 0 a 100 km/h in soli 2,7 secondi. I motori, raffreddati a liquido, sono in grado di erogare ripetutamente la piena potenza, una caratteristica che ha creato le condizioni ideali per il giro da record sull’impegnativa Nordschleife.

Trazione integrale intelligente e assetto adattivo

Secondo quanto dichiarato da Mercedes-AMG, la dinamica di guida della CLA 45 4MATIC+ è affidata a una trazione integrale intelligente, a un assetto adattivo e a una sofisticata gestione dell’energia, elementi che insieme ai tre motori a flusso assiale hanno permesso alla vettura di conquistare il titolo di berlina più veloce del suo segmento sul tracciato tedesco.

Le parole di Stefan Weckbach

“AMG è nata in pista. Negli ultimi quasi 60 anni abbiamo dimostrato, con numerose vetture, che questo DNA è più vivo che mai. La CLA 45 scrive ora il capitolo successivo di questa storia. È l’auto più veloce della sua categoria sul circuito più impegnativo al mondo. Il mio sincero ringraziamento va a tutti i colleghi la cui dedizione e competenza hanno reso possibile questo record. E di una cosa sono certo: questo non sarà l’ultimo record AMG sulla Nürburgring-Nordschleife”, ha dichiarato Dr Stefan Weckbach, Chairman of the Board of Management di Mercedes-AMG GmbH e Head of Mercedes-Benz G-Class & Mercedes-Maybach.

Consumi ed emissioni dichiarati

Secondo i dati forniti da Mercedes-AMG, il consumo energetico combinato della CLA 45 4MATIC+ è compreso tra 18,7 e 16,5 kWh/100 km, con emissioni di CO2 pari a 0 g/km (classe A). Si tratta di dati provvisori: non sono ancora disponibili valori confermati da un organismo di omologazione ufficialmente riconosciuto, né l’omologazione CE, né un certificato di conformità con valori ufficiali, per cui sono possibili scostamenti rispetto ai dati ufficiali definitivi.

Domande frequenti su Mercedes-AMG CLA 45

Che tempo ha fatto segnare Mercedes-AMG CLA 45 al Nürburgring-Nordschleife?

Il 28 luglio 2026 la CLA 45 4MATIC+ ha percorso il Nürburgring-Nordschleife in 7:32.070 minuti, un tempo che la rende la vettura più veloce del suo segmento sul circuito.

Che potenza ha Mercedes-AMG CLA 45?

La CLA 45 4MATIC+ sviluppa una potenza complessiva fino a 500 kW (680 CV) grazie a tre motori elettrici a flusso assiale, due sull’asse posteriore e uno sull’asse anteriore.

Quanto accelera da 0 a 100 km/h?

Da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi, grazie alla trazione integrale intelligente e alla gestione elettronica della potenza dei tre motori.

Cosa sono i motori a flusso assiale?

Sono una tecnologia di motore elettrico ad alte prestazioni, raffreddata a liquido, in grado di erogare ripetutamente la piena potenza. La CLA 45 è solo la seconda vettura di serie completamente elettrica Mercedes-AMG, dopo la GT Coupé 4, a utilizzarla.

Quando arriva sul mercato Mercedes-AMG CLA 45?

L’avvio delle vendite è previsto per agosto 2026.

Quanto consuma Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+?

Il consumo energetico combinato dichiarato è compreso tra 18,7 e 16,5 kWh/100 km, con emissioni di CO2 pari a 0 g/km (classe A). Si tratta di dati provvisori, in attesa di omologazione ufficiale.

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