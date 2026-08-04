Suzuki al Salone Auto Torino 2026: dalle due ruote all’elettrico di VITARA

Suzuki sarà tra i brand protagonisti del Salone Auto Torino 2026, in programma dall’11 al 13 settembre nella cornice di Piazza Castello. La Casa di Hamamatsu porterà all’evento open-air torinese l’intera evoluzione della propria gamma, dalla passione per le due ruote all’elettrico di VITARA.

I modelli Suzuki in esposizione

In esposizione saranno presenti la nuova Suzuki Across, ammiraglia della gamma plug-in hybrid, e VITARA, il primo SUV 100% elettrico del marchio, oltre a Swift Hybrid, l’iconica compatta che coniuga efficienza, agilità e piacere di guida, S-Cross Hybrid, il SUV crossover versatile e tecnologico, e Vitara Hybrid, il modello simbolo della Casa di Hamamatsu.

A completare la gamma sarà presente una inedita versione di un modello moto, che sarà svelata venerdì 11 settembre; saranno inoltre esposte le versioni speciali S-Cross Kuro e Vitara Kuro, caratterizzate da un allestimento distintivo, insieme al fuoribordo DF250 KURO, espressione della tecnologia e dell’esperienza Suzuki nel mondo Marine.

Le tecnologie Suzuki in mostra

I visitatori potranno apprezzare da vicino le tecnologie che caratterizzano la gamma Suzuki, pensate per offrire sicurezza, controllo e connettività: la trazione integrale AllGrip, disponibile su diversi modelli, i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e le soluzioni di connettività per un’interazione semplice e intuitiva tra conducente, vettura e mondo digitale.

Il mondo delle due ruote: debutta la Suzuki SV-7GX

Sul fronte moto sarà esposta la nuova Suzuki SV-7GX, che sarà al centro delle prove dinamiche su strada. Gli appassionati potranno prenotare un test ride presso l’Area Test Ride situata ai Giardini Reali Bassi, per scoprirne dal vivo le caratteristiche e le prestazioni.

Domande frequenti su Suzuki al Salone Auto Torino 2026

Quando si svolge il Salone Auto Torino 2026?

L’evento si svolge dall’11 al 13 settembre 2026 a Torino, con Suzuki presente in Piazza Castello.

Quali modelli auto Suzuki saranno esposti a Torino?

Saranno in mostra Suzuki Across, VITARA (il primo SUV 100% elettrico del marchio), Swift Hybrid, S-Cross Hybrid e Vitara Hybrid, oltre alle versioni speciali S-Cross Kuro e Vitara Kuro.

Ci sono anteprime moto al Salone Auto Torino 2026?

Sì, venerdì 11 settembre debutterà una inedita versione di un modello moto Suzuki, mentre sarà esposta anche la nuova SV-7GX, protagonista delle prove dinamiche su strada.

È possibile provare le moto Suzuki durante l’evento?

Sì, gli appassionati potranno prenotare un test ride presso l’Area Test Ride ai Giardini Reali Bassi.

Cos’è la tecnologia AllGrip di Suzuki?

È il sistema di trazione integrale Suzuki, disponibile su diversi modelli della gamma, pensato per offrire maggiore sicurezza e controllo alla guida.

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