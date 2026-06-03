MG annuncia il primo impianto in Europa: produzione al via nel 2028

MG compie un passo importante nel suo percorso di crescita in Europa. Il marchio ha annunciato la realizzazione del suo primo stabilimento produttivo nell’Europa continentale, che sorgerà in Galizia, in Spagna. Una scelta che rafforza il legame dell’azienda con il mercato europeo e rende più concreta la strategia “In Europa, per l’Europa”.

L’investimento previsto è di circa 200 milioni di euro. La produzione dovrebbe partire nel 2028 e, una volta a regime, il nuovo impianto potrà raggiungere una capacità annua fino a 120.000 veicoli. Sono numeri che raccontano chiaramente l’ambizione del progetto. MG non punta soltanto a essere presente in Europa con la propria gamma, ma vuole produrre nel continente, avvicinandosi ai clienti, ai fornitori e alle esigenze dei singoli mercati.

MG investe in Europa: oltre 2.000 posti di lavoro con il nuovo stabilimento

Il sito spagnolo non sarà una fabbrica tradizionale dedicata solo all’assemblaggio delle auto. Il progetto prevede infatti un polo industriale più ampio, capace di integrare ricerca e sviluppo, produzione avanzata, fornitura di componenti chiave e logistica intelligente. L’obiettivo è rendere la catena produttiva più efficiente e più rapida, così da rispondere meglio alla domanda europea.

La scelta della Galizia avrà anche un impatto importante sull’occupazione. MG prevede la creazione di oltre 2.000 posti di lavoro in Europa, un dato che dà ulteriore peso all’investimento e lo rende rilevante anche per il territorio e per la filiera automotive. In un momento in cui il settore sta cambiando profondamente, l’arrivo di un nuovo stabilimento rappresenta un segnale concreto di fiducia nel futuro industriale del continente.

“Rappresenta un passo molto importante e testimonia ancora una volta la concretezza del progetto MG”, ha dichiarato Andrea Bartolomeo, Country Manager e Vice President SAIC Motor Italy. “A partire dal 2028 avremo una produzione localizzata, investimenti costanti in ricerca e sviluppo e un approccio all’innovazione incentrato sul cliente, per rafforzare il nostro impegno nei confronti dell’Europa”.

Il contesto è quello di un’industria automobilistica chiamata a trasformarsi in tempi rapidi. L’Unione Europea guarda agli obiettivi di emissioni zero fissati per il 2035 e i costruttori devono ripensare modelli, tecnologie, stabilimenti e catene di fornitura. Per MG, avere una base produttiva nel continente significa affrontare questa fase con maggiore vicinanza al mercato e con una struttura più adatta alle richieste dei clienti europei.

Accanto alla produzione, il marchio intende rafforzare anche il lavoro con partner tecnologici, istituti di ricerca e fornitori locali. Le aree di sviluppo sono quelle considerate decisive per il futuro della mobilità: batterie di nuova generazione, sistemi intelligenti e soluzioni legate all’energia pulita. È un modo per inserirsi in maniera più profonda nell’ecosistema europeo della mobilità elettrificata.

Questa evoluzione si riflette anche nella gamma. MG continua ad ampliare la propria offerta con tecnologie come la batteria SolidCore a stato semi-solido, descritta dal brand come la prima prodotta in serie, e con soluzioni Hybrid+ e Plug-in Hybrid. L’obiettivo è proporre modelli diversi per esigenze diverse: dall’elettrico puro per chi è già pronto al cambiamento, fino all’ibrido per chi preferisce una transizione più graduale.

Negli ultimi mesi sono arrivati modelli come la nuova MG4 Urban, la rinnovata MG4 EV, MGS5 EV e MG HS Hybrid+. A rappresentare il lato più emozionale del marchio resta invece la Cyberster, una roadster elettrica che riprende lo spirito sportivo di MG e lo porta in una dimensione moderna.

La crescita europea del brand è sostenuta anche dai risultati commerciali. MG ha celebrato la consegna del milionesimo veicolo nel continente, mentre il gruppo di appartenenza ha superato i 100 milioni di clienti nel mondo.

“Attraverso la nostra strategia ‘In Europe, For Europe’, non ci limitiamo a rispondere al futuro della mobilità, ma contribuiamo a definirlo”, ha affermato William Wang, amministratore delegato di MG UK ed Europa. Il nuovo stabilimento in Spagna conferma proprio questa direzione: una MG più vicina all’Europa, più integrata nella sua industria e sempre più protagonista nella mobilità elettrificata.

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