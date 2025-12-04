Nissan Formula E Team pronto alla nuova stagione: a San Paolo il primo banco di prova

Il Nissan Formula E Team si prepara a riaccendere i motori con grande ambizione: l’obiettivo è partire forte e confermare il ruolo da protagonista nella stagione 2025/26 del Campionato mondiale ABB FIA Formula E. Dopo una settimana di test a Valencia che ha restituito sensazioni positive e conferme tecniche, la squadra è pronta per il debutto a San Paolo, tappa ormai iconica della serie elettrica e sede di una delle piste cittadine più affascinanti del calendario.

Nissan Formula E Team pronto a lanciarsi nella stagione 12 a San Paolo

Il palcoscenico sarà ancora una volta l’Anhembi Sambadrome, trasformato dal tempio del Carnevale in una delle arene più combattute della Formula E. A difendere i colori del Nissan Formula E Team ci saranno il campione del mondo Oliver Rowland e il compagno Norman Nato, entrambi con buoni ricordi e un conto aperto con il tracciato brasiliano. Rowland ha già assaporato il podio qui nella stagione 2023/24, mentre lo scorso anno la coppia aveva mostrato un passo gara invidiabile, interrotto solo dalle penalità che ne avevano compromesso il risultato finale.

Il circuito, lungo 2,93 chilometri, resta uno dei più insidiosi: asfalto irregolare, lunghi rettilinei e frenate violente che mettono a dura prova piloti e powertrain. Le curve 1, 4 e 7 restano le zone più calde per i sorpassi. Con un giro in meno rispetto al 2024, la gara si preannuncia più veloce e meno improntata al risparmio energetico, aprendo la porta a strategie più aggressive. Il weekend scatterà venerdì con le FP1, mentre sabato sarà una giornata serrata: FP2 al mattino, qualifiche alle 09:40 e gara alle 14:05.

Il General Manager Tommaso Volpe promuove il lavoro svolto negli ultimi mesi: “A Valencia abbiamo visto il potenziale della vettura e del nuovo simulatore Dynisma. Quest’anno ogni dettaglio farà la differenza”. Rowland, che si presenta al via da campione in carica, è determinato: “Voglio imporre il ritmo da subito. È un circuito complicato, ma abbiamo già dimostrato di poter essere davanti”.

Nato, forte del miglior tempo nell’ultima giornata di test, respira ottimismo: “Partire bene cambia tutto: l’atmosfera al box, la fiducia, la mentalità”. Chiude il quadro il pilota di riserva Sam Bird, che conosce bene la pista brasiliana: “È un circuito imprevedibile, che può rimescolare la gara in ogni istante. La frenata sarà la vera chiave per fare la differenza”.

Rate this post