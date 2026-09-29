Opel Mokka GSE Rally Cup: Schulz vince, Lloyd leader

Data e luogo: Rüsselsheim, 29 settembre 2026. Timo Schulz ha dominato l’ADAC Rallye Stemweder Berg, quarta prova stagionale dell’ADAC Opel GSE Rally Cup 2026, il primo campionato monomarca rally interamente elettrico al mondo: il pilota tedesco, in coppia con la copilota Maresa Lade su Opel Mokka GSE Rally, ha conquistato la sua terza vittoria stagionale e ha rimesso in discussione la classifica generale a tre gare dal termine.

Timo Schulz domina l’ADAC Rallye Stemweder Berg

Timo Schulz e Maresa Lade hanno concluso l’ADAC Rallye Stemweder Berg con 1 minuto e 18 secondi di vantaggio sui secondi classificati, firmando il tempo più veloce in 10 delle 14 prove speciali disputate, per un totale di 141,8 chilometri cronometrati. Le Opel Mokka GSE Rally, che sviluppano fino a 207 kW (281 CV), hanno coperto l’intera distanza del rally grazie al sistema di “ricarica remota” predisposto dagli organizzatori. “È andata davvero come un orologio”, ha commentato Schulz. “Siamo riusciti a staccarci presto e a gestire il nostro vantaggio dopo. Qui, a differenza del JERC, non abbiamo un vantaggio di sette punti ma siamo dietro di sette punti in classifica, però mancano ancora tre gare: è incredibilmente equilibrata e tutto è ancora in palio”. Il 27enne tedesco, che arriva anche all’ultima tappa del Campionato Europeo Junior Rally (JERC) in Portogallo a fine ottobre da leader, sale così al secondo posto della classifica generale della Rally Cup.

Ioan Lloyd nuovo leader della classifica generale

Il nuovo leader del campionato è Ioan Lloyd, che ha chiuso al terzo posto conquistando il suo quarto podio stagionale. “Oggi sono state vere montagne russe”, ha raccontato il pilota dopo l’arrivo. “Siamo partiti bene e siamo arrivati secondi dietro Timo e Maresa, che sono stati ancora una volta incredibilmente forti. Poi è arrivato un danno all’asse posteriore, che ci ha riportato al quinto posto. Sono davvero contento che siamo comunque riusciti a salire sul podio e a guadagnare i punti per il secondo posto nella Power Stage”. Lloyd guida ora la generale con 111 punti, appena 7 punti davanti a Schulz.

Tom Dufour perde la leadership dopo un guasto alla ruota

Tom Dufour, arrivato in Renania Settentrionale-Vestfalia da leader del campionato, era in seconda posizione quando ha perso la ruota anteriore sinistra durante un’uscita nella quarta prova speciale. Il francese e il copilota Alex Dubois sono riusciti a ripartire, ma la penalità di 10 minuti per il mancato completamento della prova li ha estromessi dalla lotta per la vittoria. Dufour scivola così al terzo posto della generale con 101 punti, ma resta in corsa per il titolo: dopo quattro manche su sette, solo 10 punti separano i primi tre della classifica.

Alex Español e Valentino Ledda, migliore prestazione stagionale

Alex Español, secondo classificato della Rally Cup lo scorso anno, e il copilota Enrique Velasco hanno chiuso al secondo posto, offrendo la loro miglior prestazione stagionale. Bene anche l’italiano Valentino Ledda, in gara con il nuovo copilota Lorenzo Fratta per ACI Team Italia: il pilota era in lotta per il podio fino a poco dalla fine, ma un controllo del tempo superato in ritardo prima della tredicesima prova speciale gli è costato una penalità di 10 secondi, seguita da un errore nell’ultima tappa che lo ha relegato al quinto posto assoluto, dietro alla coppia svedese formata da Dante Johansson e Tom Törngren. “Considerando tutto siamo soddisfatti della prestazione”, ha dichiarato Valentino Ledda. “Abbiamo concluso in quarta posizione tra gli Junior e quinti assoluti. Purtroppo una penalità e dei problemi tecnici ci hanno portato lontani dal podio. Nonostante questo, abbiamo dimostrato velocità durante tutto il weekend vincendo anche una prova. Ringrazio ACI Team Italia per questa opportunità, il team Stard e tutti i miei sponsor privati. Lavoreremo per migliorare ancora nella prossima”.

Le protagoniste donne: Schönborn ed Eertmans

Buona prova anche per le due donne al via del campionato. Claire Schönborn ha ottenuto un altro netto miglioramento, chiudendo al sesto posto assoluto proprio nel rally in cui aveva debuttato con Opel due anni prima; la 27enne tedesca ha firmato anche il secondo miglior tempo nella dodicesima prova speciale. La belga Thyrsa Eertmans la segue da vicino, in settima posizione assoluta.

Classifica ADAC Opel GSE Rally Cup dopo 4 gare su 7

La classifica generale dell’ADAC Opel GSE Rally Cup 2026, dopo quattro delle sette manche in programma, vede al comando Ioan Lloyd con 111 punti, davanti a Timo Schulz (104 punti) e Tom Dufour (101 punti). Seguono Dante Johansson con 70 punti, Claire Schönborn con 62, Alex Español con 55 e Thyrsa Eertmans con 44. Completano la top ten Kamerman (35), Wlömer (20) e Ledda (16, a pari punti con Wilhelm).

Prossimo appuntamento: il Rally di Sanremo

La quinta gara stagionale dell’ADAC Opel GSE Rally Cup si disputerà dal 16 al 18 ottobre 2026 in Italia, in occasione del leggendario Rally di Sanremo, che porterà per la prima volta il campionato monomarca elettrico Opel su asfalto tricolore.

Domande frequenti su Opel Mokka GSE Rally Cup

Chi ha vinto l’ADAC Rallye Stemweder Berg 2026?

Ha vinto Timo Schulz, in coppia con la copilota Maresa Lade su Opel Mokka GSE Rally, con un vantaggio di 1 minuto e 18 secondi sui secondi classificati: si tratta della sua terza vittoria stagionale nell’ADAC Opel GSE Rally Cup 2026.

Chi guida la classifica generale dell’ADAC Opel GSE Rally Cup 2026?

Al comando della generale, dopo quattro delle sette gare in programma, c’è Ioan Lloyd con 111 punti, davanti a Timo Schulz (104) e Tom Dufour (101).

Che cos’è l’ADAC Opel GSE Rally Cup?

È il primo campionato monomarca rally interamente elettrico al mondo, disputato con la Opel Mokka GSE Rally, vettura da 207 kW (281 CV) in grado di coprire l’intera distanza di un rally grazie a un sistema di ricarica remota.

Come è andato l’italiano Valentino Ledda?

Valentino Ledda, al via con ACI Team Italia e il copilota Lorenzo Fratta, ha chiuso al quinto posto assoluto e quarto tra gli Junior, dopo essere stato in lotta per il podio fino quasi al termine del rally.

Quando si disputa la prossima gara della Rally Cup?

La quinta manche stagionale si terrà dal 16 al 18 ottobre 2026 in occasione del Rally di Sanremo, in Italia.

Quanti punti separano i primi tre in classifica?

Dopo quattro gare su sette, tra Ioan Lloyd, Timo Schulz e Tom Dufour ci sono appena 10 punti di differenza, a conferma di una stagione molto equilibrata.

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