Stellantis, nuove regole USA: risparmio di 6,6 miliardi $ Secondo le stime del Dipartimento dei Trasporti USA (NHTSA), la nuova regola sugli standard CAFE farà risparmiare a Stellantis 6,6 miliardi di dollari in minori costi tecnologici entro il 2031.

NHTSA ha reso note le stime sui risparmi legati alla nuova regola CAFE sui consumi: Stellantis risparmierà 6,6 miliardi di dollari entro il 2031, dietro solo a General Motors (20,4 miliardi) e davanti a Ford, Toyota e Honda.