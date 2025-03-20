Opel sostiene i Campionati mondiali FIS Freestyle 2025 in Svizzera

Opel sarà presente in qualità di partner ufficiale con veicoli brandizzati per gli atleti, i volontari e i VIP

di Andrea Senatore20 Marzo, 2025

Opel

Opel sostiene i Campionati mondiali FIS Freestyle 2025 in Svizzera

Il 19 marzo sono iniziati in Svizzera i Campionati mondiali di freestyle FIS 2025, e Opel è presente come partner ufficiale dell’evento, fornendo veicoli brandizzati per atleti, volontari e VIP. Il marchio tedesco di Stellantis sarà presente in diverse location, garantendo un’esperienza unica sia ai partecipanti che al pubblico presente.

Opel metterà sotto i riflettori i suoi tre nuovi SUV: Grandland, Frontera e Mokka

Durante il Campionato del mondo, Opel metterà in risalto il suo trio di nuovi SUV: il nuovo Grandland, Frontera e Mokka. Tutti e tre i modelli offrono una combinazione perfetta di tecnologie innovative, design elegante e varianti di trazione elettrificate ed efficienti.

Per tutti gli appassionati di videogiochi è disponibile anche l’Opel Gaming Van. Inoltre, i percorsi di gara sono contrassegnati dal caratteristico logo Opel e, nelle discipline big air, slopestyle e ski cross, l’atleta in testa siederà al posto di guida o di copilota. I Campionati del mondo rappresentano un evento speciale per l’ambasciatore del marchio Opel in Svizzera, Nicolas Huber, poiché l’atleta di freestyle gareggerà di fronte al pubblico di casa.

Tobias Dilsch, amministratore delegato di Opel Svizzera, ha affermato: “Come partner ufficiale dei veicoli del campionato mondiale di freestyle FIS 2025, siamo orgogliosi di contribuire a questo evento unico. I nostri veicoli accompagnano gli atleti, i volontari e la comunità locale in questo entusiasmante evento e supportano gli stili di vita attivi delle persone”.

Opel sostiene i Campionati mondiali FIS Freestyle 2025 in Svizzera

I Campionati mondiali FIS di freestyle 2025 si svolgeranno dal 19 al 30 marzo in Engadina, nella Svizzera sudorientale. Circa 1.200 atleti provenienti da 40 nazioni si contenderanno i titoli in 28 eventi a Corvatsch, Corviglia e St. Moritz.

Rate this post
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Auto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Array
(
)

Ultime news

Foto

Jeep Compass 2026 - Foto spia 22-09-2025 Toyota GR Yaris 2025 - Foto ufficiali KGM Torres 2025 - Fiera del Levante Kia EV4 - Prova Marbella Mercedes EQS 2026 - Foto spia 21-09-2025 Volkswagen Golf 2025 e-hybrid (e non solo): prezzo, foto, dimensioni, allestimenti Volkswagen Tiguan e-hybrid 2025: prezzo, foto, dimensioni, allestimenti Opel Mokka - Riviera del Brenta Gran Premio Nuvolari 2025 Kia EV3 GT - Foto spia 19-09-2025 Stellantis - Prototipo con tecnologia IBIS Peugeot 106 XSi e Rallye Tutte le foto