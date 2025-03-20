Opel sostiene i Campionati mondiali FIS Freestyle 2025 in Svizzera

Il 19 marzo sono iniziati in Svizzera i Campionati mondiali di freestyle FIS 2025, e Opel è presente come partner ufficiale dell’evento, fornendo veicoli brandizzati per atleti, volontari e VIP. Il marchio tedesco di Stellantis sarà presente in diverse location, garantendo un’esperienza unica sia ai partecipanti che al pubblico presente.

Opel metterà sotto i riflettori i suoi tre nuovi SUV: Grandland, Frontera e Mokka

Durante il Campionato del mondo, Opel metterà in risalto il suo trio di nuovi SUV: il nuovo Grandland, Frontera e Mokka. Tutti e tre i modelli offrono una combinazione perfetta di tecnologie innovative, design elegante e varianti di trazione elettrificate ed efficienti.

Per tutti gli appassionati di videogiochi è disponibile anche l’Opel Gaming Van. Inoltre, i percorsi di gara sono contrassegnati dal caratteristico logo Opel e, nelle discipline big air, slopestyle e ski cross, l’atleta in testa siederà al posto di guida o di copilota. I Campionati del mondo rappresentano un evento speciale per l’ambasciatore del marchio Opel in Svizzera, Nicolas Huber, poiché l’atleta di freestyle gareggerà di fronte al pubblico di casa.

Tobias Dilsch, amministratore delegato di Opel Svizzera, ha affermato: “Come partner ufficiale dei veicoli del campionato mondiale di freestyle FIS 2025, siamo orgogliosi di contribuire a questo evento unico. I nostri veicoli accompagnano gli atleti, i volontari e la comunità locale in questo entusiasmante evento e supportano gli stili di vita attivi delle persone”.

I Campionati mondiali FIS di freestyle 2025 si svolgeranno dal 19 al 30 marzo in Engadina, nella Svizzera sudorientale. Circa 1.200 atleti provenienti da 40 nazioni si contenderanno i titoli in 28 eventi a Corvatsch, Corviglia e St. Moritz.

