Ispirata dal principio leonardesco che guida l’azienda fin dalla sua fondazione, Pagani Automobili presenta al CES 2026 un nuovo capitolo della propria ricerca tecnologica. All’interno dello spazio espositivo di STMicroelectronics, l’Atelier modenese espone uno studio pionieristico che guarda oltre l’orizzonte del 2030, esplorando le future piattaforme automotive attraverso un approccio che unisce rigore ingegneristico e sensibilità artistica.

Protagonista è la Pagani Utopia che funge da laboratorio viaggiante

Al centro della scena non vi è una nuova vettura di produzione, bensì l’esemplare di Pagani Utopia che nel 2022 segnò il debutto mondiale del modello. Lungi dall’essere un oggetto museale, questa vettura continua oggi la sua missione come vero e proprio laboratorio di ingegneria avanzata. Su di essa, e su una flotta dedicata ai test, Pagani sta validando soluzioni elettroniche inedite, differenti da quelle installate sulle vetture attualmente consegnate ai clienti, che restano equipaggiate con componenti allo stato dell’arte forniti da partner d’eccellenza.

In collaborazione con STMicroelectronics e osdyne, l’azienda ha sviluppato un innovativo Gateway Automotive centrale. L’obiettivo è applicare la filosofia della “sottrazione” anche all’elettronica: grazie ai processori Stellar G e a una piattaforma software sicura basata su linguaggio Rust, è stato possibile centralizzare funzioni chiave come diagnostica remota, aggiornamenti over the air e cybersecurity, riducendo drasticamente la complessità dei cablaggi. Il risultato è un’architettura più leggera, essenziale e reattiva, capace di “domare la complessità” per esaltare l’emozione di guida.

Coerentemente con la filosofia Pagani, anche la tecnologia invisibile deve possedere una valenza estetica. Il nuovo Gateway è custodito in un case in fibra di carbonio realizzato a mano nell’Atelier di San Cesario sul Panaro, simbolo dell’integrazione tra potenza di calcolo e maestria artigianale.

Sebbene validata su una hypercar, questa architettura apre prospettive che vanno oltre l’automobile: dalla robotica all’aerospazio, dall’industria medicale agli elettrodomestici. Pagani Automobili si propone così come pioniere tecnologico, dimostrando che arte e scienza possono, ancora una volta, procedere insieme.

