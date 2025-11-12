Pagani Utopia: la Miami Edition per i proprietari di un attico in Florida

In omaggio per gli acquirenti, con un viaggio a Modena

di Fabio Cavagnera12 Novembre, 2025

Pagani Utopia Roadster Miami Edition

Pagani Utopia: la Miami Edition per i proprietari di un attico in Florida

Già acquistare una Pagani è sinonimo di esclusività, oltre all’avere un conto in banca con ‘parecchi zeri’. Ma c’è un modo ancora più unico di venire in possesso di una supercar del brand italiano. Chi acquista un attico presso le Pagani Residences a Miami, riceverà in omaggio una Pagani Utopia Roadster ‘Miami Edition’, con una livrea dedicata esclusivamente a questa versione speciale.

Le caratteristiche

La ‘Miami Edition’ è, infatti, realizzata con una finitura blu su misura, per richiamare il colore del cielo e del mare della città della Florida. Insomma, una supercar già per pochi, che diventa ancora più esclusiva, mantenendo il suo motore V12 6.0 da 864 CV e 1.100 Nm. A cui si può aggiungere l’acquisto di un garage privato, all’interno dell’edificio, per custodire la propria Pagani Utopia Roadster in un ambiente dello stesso livello della residenza.

Servono quasi 30 milioni di dollari

Pagani Utopia: la Miami Edition per i proprietari di un attico in Florida

Ma come fare per acquistare l’attico? Innanzitutto, servono almeno 28,5 milioni di dollari. Quella, infatti, è la cifra dell’attico più economico, con sole 4 camere da letto e 5 bagni, con una vista clamorosa sulla baia di Miami. Se non vi basta, però, si può arrivare a 30 milioni di dollari ed acquistare l’attico più grande, con 5 camere da letto e 6 bagni, oltre ovviamente alla vista.

Oltre all’attico ed alla Pagani Utopia, gli acquirenti avranno diritto anche ad un viaggio a Modena, per una visita privata al museo e all’atelier Horacio Pagani, con incontro personale con il fondatore della casa italiana. Infine, sarà anche possibile personalizzare le case. L’alternativa è un appartamento da 3,7 milioni di dollari… però senza supercar e senza viaggio in Italia.

Rate this post
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Auto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Array
(
)
Pagani Automobili a The I.C.E. St. Moritz 2025 Pagani Automobili a The I.C.E. St. Moritz 2025
Auto

Pagani Automobili a The I.C.E. St. Moritz 2025

Pagani Automobili aprirà il 2025 con la partecipazione a The I.C.E. St. Moritz – International Concours of Elegance
Pagani Automobili si unirà al The I.C.E. St. Moritz – International Concours of Elegance il 21 e 22 febbraio. L’evento

Ultime news

Foto

Peugeot Polygon Concept - Foto ufficiali Lamborghini Arena Breil Abarth 1000 Hyundai Nexo 2026 - Foto ufficiali Volkswagen ID Unyx 08 Mercedes GLB 2026 - Anticipazioni 12-11-2025 Maserati Meccanica Lirica - Modena 2025 Kia Telluride 2026 - Foto ufficiali Galleria 2025-11-11 12-49 10 Anni ConfCommercio Mobilita - Ritorno al Futuro Peugeot - Fortnite - Polygon City Island Mercedes-AMG GLA 35 2027 - Foto spia 11-11-2025 Tutte le foto