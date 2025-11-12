Pagani Utopia: la Miami Edition per i proprietari di un attico in Florida

Già acquistare una Pagani è sinonimo di esclusività, oltre all’avere un conto in banca con ‘parecchi zeri’. Ma c’è un modo ancora più unico di venire in possesso di una supercar del brand italiano. Chi acquista un attico presso le Pagani Residences a Miami, riceverà in omaggio una Pagani Utopia Roadster ‘Miami Edition’, con una livrea dedicata esclusivamente a questa versione speciale.

Le caratteristiche

La ‘Miami Edition’ è, infatti, realizzata con una finitura blu su misura, per richiamare il colore del cielo e del mare della città della Florida. Insomma, una supercar già per pochi, che diventa ancora più esclusiva, mantenendo il suo motore V12 6.0 da 864 CV e 1.100 Nm. A cui si può aggiungere l’acquisto di un garage privato, all’interno dell’edificio, per custodire la propria Pagani Utopia Roadster in un ambiente dello stesso livello della residenza.

Servono quasi 30 milioni di dollari

Ma come fare per acquistare l’attico? Innanzitutto, servono almeno 28,5 milioni di dollari. Quella, infatti, è la cifra dell’attico più economico, con sole 4 camere da letto e 5 bagni, con una vista clamorosa sulla baia di Miami. Se non vi basta, però, si può arrivare a 30 milioni di dollari ed acquistare l’attico più grande, con 5 camere da letto e 6 bagni, oltre ovviamente alla vista.

Oltre all’attico ed alla Pagani Utopia, gli acquirenti avranno diritto anche ad un viaggio a Modena, per una visita privata al museo e all’atelier Horacio Pagani, con incontro personale con il fondatore della casa italiana. Infine, sarà anche possibile personalizzare le case. L’alternativa è un appartamento da 3,7 milioni di dollari… però senza supercar e senza viaggio in Italia.

