Parigi, il bus anfibio che si tuffa nelle acque della Senna [VIDEO]

A una città come Parigi non mancano certo le attrazioni turistiche, ma da un paio d’anni, a quelle più consuete e note che attirano visitatori da tutto il mondo, si è aggiunto anche Les Canards de Paris, così com’è stato chiamato il bus turistico anfibio che permette non solo di girare in strada tra le bellezze della capitale francese, ma anche di godere dell’emozione di un tuffo nella Senna.

Il tuffo nel fiume e via alla navigazione

Sfruttando la sua capacità da mezzo anfibio, Les Canards de Paris, come vediamo nel video sopra, ci mette un attimo per abbandonare l’asfalto e calarsi in acqua nel fiume parigino tra grandi spruzzi e lo stupore dei passeggeri. Una volta immersosi nella Senna, il bus turistico, come un perfetto battello in miniatura, inizia la sua navigazione che dura una ventina di minuti delle quasi due ore di durata complessiva della visita turistica a bordo de Les Canards de Paris.

