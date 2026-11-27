La patente di guida fisica non è un documento d’identità, ma lo diventa nella sua versione digitale. Infatti, a partire dallo scorso 23 novembre, il portafoglio digitale pubblico IT-Wallet, integrato nell’app IO, è disponibile ai cittadini italiani ed ai residenti in Italia. Grazie a questa novità, ora la patente digitale sul proprio smartphone non serve più solamente per dimostrare l’abilitazione alla guida, ma può essere utilizzata anche come documento di riconoscimento digitale.

Serve la carta d’identità elettronica

Prima bisogna attivare IT-Wallet, il nuovo portafoglio digitale. Per farlo, è necessario avere la Carta d’identità elettronica CIE, con il relativo PIN oppure con l’app CieID, per poter confermare l’identità ed associare, quindi, i documenti. Una volta effettuata l’attivazione, si può aggiungere la patente, così come gli altri documenti disponibili. Non c’è alcun obbligo, visto che l’adesione è volontaria: si possono continuare ad utilizzare solamente i documenti fisici.

Per chi utilizza già ‘Documenti su IO’, all’attivazione di IT-Wallet, i documenti digitali saranno aggiornati automaticamente. Chi non vuole passare a questo nuovo sistema, può continuare ad utilizzare la versione attuale, che resterà disponibile solamente fino a luglio 2027. Dal prossimo mese di agosto, la funzionalità non sarà più utilizzabile e, quindi, la patente digitale non sarà più valida. Sarà obbligatorio passare ad IT-Wallet o utilizzare solo i documenti fisici.

Anche per farsi identificare

Se un automobilista viene fermato ad un posto di blocco, non cambia nulla, perché già con ‘Documenti su IO’ era possibile mostrare la patente di guida alle forze dell’ordine. Con IT-Wallet ora la patente digitale, però, può essere utilizzata anche se bisogna farsi identificare, senza dover così mostrare la carta d’identità. Inoltre, con questo nuovo sistema vengono introdotti anche altri documenti, come il certificato di residenza ed i titoli di studio scolastici ed universitari, così come altre funzionalità che verranno rilasciate nel corso dei prossimi mesi.

All’estero non vale

Come per ‘Documenti su IO’, tuttavia, anche IT-Wallet ha validità solamente sul territorio italiano. Quando ci si reca all’estero, resta sempre necessario portare con sé i propri documenti fisici, altrimenti si possono rischiare dei problemi o delle difficoltà con le forze dell’ordine dei paesi esteri.

Che cos’è IT-Wallet e quale novità introduce per la patente digitale?

IT-Wallet è il portafoglio digitale pubblico integrato nell’app IO, disponibile dal 23 novembre per i cittadini italiani e i residenti in Italia. La principale novità riguarda la patente di guida digitale, che non serve più solamente a dimostrare l’abilitazione alla guida, ma può essere utilizzata anche come documento di riconoscimento. La patente fisica, invece, non ha questa funzione.

Come si attiva IT-Wallet e come si aggiunge la patente?

Per attivare IT-Wallet è necessario avere la Carta d’identità elettronica CIE, con il relativo PIN, oppure utilizzare l’app CieID. Questi strumenti permettono di confermare la propria identità e associare i documenti al portafoglio digitale. Una volta completata l’attivazione, è possibile aggiungere la patente e gli altri documenti disponibili. L’adesione è volontaria e si possono continuare a utilizzare esclusivamente i documenti fisici.

Cosa succede a chi utilizza già Documenti su IO?

I documenti digitali vengono aggiornati automaticamente quando si attiva IT-Wallet. Chi preferisce mantenere il sistema attuale potrà continuare a utilizzare Documenti su IO fino a luglio 2027. Da agosto 2027 questa funzionalità non sarà più disponibile e bisognerà passare a IT-Wallet oppure utilizzare i documenti fisici.

La patente digitale IT-Wallet è valida anche all’estero?

No, la validità di IT-Wallet è limitata al territorio italiano. Quando si viaggia fuori dall’Italia è quindi necessario portare con sé i documenti fisici, per evitare possibili problemi o difficoltà durante i controlli e le procedure di identificazione.

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