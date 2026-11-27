II cambio manuale sta tornando di moda, in particolare per le vetture con animo sportivo. Nei mesi scorsi abbiamo visto la Ferrari 12Cilindri e la McLaren McL 6GT riportare il cancelletto al centro dell’abitacolo ed ora anche Volkswagen ha voluto ridare vita a questo cambio, nell’edizione speciale Golf GTI 1976. Si tratta di una versione limitata, nata per celebrare i 50 anni del marchio di auto sportive compatte di Wolfsburg, con solamente 1.976 esemplari disponibili.

L’addio nel 2024

L’addio al cambio manuale sulle versioni GTI è abbastanza recente ed è datato 2024, a causa dell’imminente introduzione più severe normative Euro 7. In seguito alle pressioni esercitate dalle case automobilistiche, l’Unione Europea ha poi allentato i requisiti della normativa Euro 7, ma il marchio tedesco aveva ormai preso la sua decisione, così né la GTI né la R sono state proposte con cambio manuale su alcun mercato nel corso del 2025 o del 2026. Ora viene riproposto su questa versione speciale, ma si tratta di un ‘one shot’ e non sono attesi ripensamenti da parte di Wolfsburg per i futuri modelli sportivi.

Il nuovo cambio manuale

La Volkswagen Golf GTI 1976, dunque, rimette al centro dell’abitacolo il cambio manuale, a sei rapporti per questo modello, con la leva ed il classico pomello a pallina da golf sul tunnel centrale. Sostituisce il DSG proposto su tutte le altre versioni GTI attualmente in listino ed ovviamente cambia la vettura appena si entra, perché l’effetto estetico è impattante. Lo sarà sicuramente anche la guida, anche se questa è una questione di gusti. Ma in un’auto sportiva, dove contano maggiormente le sensazioni di guida, il manuale può dare qualcosa in più.

Linea rossa e badge dedicati

Questa edizione speciale e limitata mette in primo piano il ritorno del cambio manuale, ma presenta anche qualche altra novità, rispetto alla Golf GTI di serie. La ‘1976’, infatti, diventa immediatamente riconoscibile per una linea rossa GTI aggiuntiva sullo splitter anteriore e per la scritta “GTI 1976”. Ulteriori grafiche arricchiscono lo spoiler sul tetto e la parte interna degli specchietti retrovisori esterni. I loghi Volkswagen, sia all’anteriore che al posteriore, così come i cristalli laterali posteriori, sono oscurati in linea con lo stile complessivo della vettura.

L’abitacolo propone sedili sportivi premium con rivestimenti GTI dal nuovo design, cinture di sicurezza rosse (per i posti esterni) e un pedale dell’acceleratore di colore rosso. Il volante multifunzione (con inserto GTI a ore sei) è rifinito in tessuto ArtVelours, mentre i listelli battitacco sulle soglie delle portiere propongono la scritta “GTI 1976”. Inoltre si fanno notare gli inserti decorativi in carbonio, presenti sulla plancia e sui pannelli delle portiere anteriori.

Potenza di 325 cavalli

La Volkswagen Golf GTI 1976 è spinta dal conosciuto motore 2.0 TSI da 325 cavalli e 380 Nm di coppia massima, superando di 24 cavalli la potenza dell’attuale GTI Clubsport. La ricca dotazione di serie include il controllo adattivo dell’assetto DCC, così come è presente la modalità di guida ‘Special’. Con quest’ultima il gruppo propulsore, lo sterzo e l’assetto sportivo DCC vengono tarati specificamente per affrontare le caratteristiche uniche del Nürburgring.

Esposta ad Essen

Arriverà sul mercato nel primo trimestre del 2027, con prezzi ancora da annunciare, ma chi vuole conoscere dal vivo la Volkswagen Golf GTI 1976 può recarsi all’Essen Motor Show, in programma da oggi al 6 dicembre, dove la vettura è stata presentata e resterà esposta.

Perché Volkswagen ha realizzato la Golf GTI 1976?

La Volkswagen Golf GTI 1976 è un’edizione speciale nata per celebrare i 50 anni del marchio GTI. Sarà prodotta in soli 1.976 esemplari, un numero che richiama proprio l’anno di nascita della prima GTI.

Qual è la principale novità della Volkswagen Golf GTI 1976?

La novità più importante è il ritorno del cambio manuale a sei rapporti, abbinato alla classica leva con pomello a pallina da golf. Il manuale era stato abbandonato sulle versioni GTI nel 2024 e non era più disponibile nel 2025 e nel 2026. Il suo ritorno, tuttavia, sarà limitato a questa serie speciale.

Quanti cavalli ha la Volkswagen Golf GTI 1976?

Sotto il cofano trova posto il motore 2.0 TSI da 325 CV e 380 Nm di coppia massima, con 24 CV in più rispetto all’attuale Golf GTI Clubsport. La dotazione comprende anche il controllo adattivo dell’assetto DCC e la modalità di guida Special, sviluppata per il Nürburgring.

Quando arriva sul mercato e quanto costa?

La Volkswagen Golf GTI 1976 arriverà sul mercato nel primo trimestre del 2027. I prezzi non sono ancora stati annunciati. La vettura è stata presentata all’Essen Motor Show, dove resterà esposta fino al 6 dicembre 2026.

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