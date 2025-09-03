Petronas Lubricants al Salone dell’Auto di Torino dal 26 al 28 settembre 2025

Stand ricco di novità e interattività al Salone di Torino per Petronas Lubricants

di Andrea Senatore3 Settembre, 2025

Petronas Lubricants

Petronas Lubricants al Salone dell’Auto di Torino dal 26 al 28 settembre 2025

Petronas Lubricants International sarà partner per il secondo anno consecutivo del Salone dell’Auto di Torino, dal 26 al 28 settembre 2025, portando novità e innovazione. L’azienda conferma il legame con il territorio e la passione per la tecnologia. Sabato 27 settembre, oltre cento Fiat 500 storiche sfileranno per le vie cittadine, da Villastellone/Santena al Lingotto e piazza Vittorio Veneto, in collaborazione con Fiat Club 500 Italia, celebrando storia e futuro dell’automotive.

Stand ricco di novità e interattività al Salone di Torino per Petronas Lubricants

Lo stand Petronas Lubricants in piazza Castello offrirà esperienze immersive con attività interattive, gaming e approfondimenti sulle tecnologie più avanzate, dal lubrificante Selenia ai nuovi fluidi intelligenti, protagonisti di competizioni e mobilità sostenibile.

“Per il secondo anno consecutivo siamo orgogliosi di partecipare a questo evento, insieme ai principali marchi dell’automotive nazionale e internazionale, nel cuore del Piemonte, Torino, sede del nostro quartier generale europeo e del Global Research & Technology Center – afferma Giuseppe Pedretti, Regional Managing Director EMEA di Petronas Lubricants International –. “Vogliamo essere protagonisti e anticipare solo una parte delle novità che porteremo al Salone dell’Auto 2025, confermando il nostro impegno verso sostenibilità, innovazione e territorio”.

Venerdì 26 settembre alle 12, presso lo stand Petronas Lubricants, si terrà la conferenza stampa dedicata alle novità del brand Selenia. Nello stesso giorno, il Centro Ricerche e il Petronas Heritage Highlights apriranno eccezionalmente al pubblico, con visite gratuite su prenotazione, in collaborazione con Turismo Torino e Provincia.

Il Salone dell’Auto di Torino si conferma un evento che unisce tradizione, innovazione e interazione con il pubblico, entrando nel programma ufficiale della manifestazione. Sarà l’occasione per esplorare l’universo Petronas Lubricats attraverso esperienze tecnologiche, interattive e momenti di condivisione, offrendo uno sguardo sul futuro della mobilità.

Petronas Lubricants al Salone dell'Auto di Torino dal 26 al 28 settembre 2025

“Il Salone rappresenta un punto di incontro tra case automobilistiche, media e visitatori, con oltre 40 brand espositori e test drive per tutte le motorizzazioni, attesi da circa 500.000 visitatori. La partecipazione di Petronas, dopo il successo del 2024 con la F1 Mercedes e attività dedicate al pubblico, promette di entusiasmare nuovamente i partecipanti provenienti da tutta Italia” – sottolinea Andrea Levy, Presidente di Salone Auto Torino.

Rate this post
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Auto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Array
(
)
Petronas Lubricants protagonista a Rally Racing Meeting Petronas Lubricants protagonista a Rally Racing Meeting
Auto

Petronas Lubricants protagonista a Rally Racing Meeting

Dal 10 all'11 febbraio Petronas Lubricants alla quarta edizione del Rally Racing Meeting
Petronas Lubricants International ha annunciato nelle scorse ore che parteciperà alla quarta edizione del Rally Racing Meeting. Questo evento motoristico

Ultime news Petronas Lubricants

Foto

Audi Concept C FIAT Grande Panda benzina Porsche Cayenne Coupe 2027 - Foto spia 02-09-2025 Smart 2 - Teaser BMW i7 by Lee Kun-Yong Art Car RML GT Hypercar Yamaha V MAX SHO Mercedes AMG GT XX - Foto Nardo Audi RS6 Avant 2027 - Foto spia 29-08-2025 Tesla Model Y Performance Aston Martin Vantage S - Safety Car Skoda Felicia Fun moderna - Render Tutte le foto