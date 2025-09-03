Petronas Lubricants al Salone dell’Auto di Torino dal 26 al 28 settembre 2025
Stand ricco di novità e interattività al Salone di Torino per Petronas Lubricants
Petronas Lubricants
Petronas Lubricants International sarà partner per il secondo anno consecutivo del Salone dell’Auto di Torino, dal 26 al 28 settembre 2025, portando novità e innovazione. L’azienda conferma il legame con il territorio e la passione per la tecnologia. Sabato 27 settembre, oltre cento Fiat 500 storiche sfileranno per le vie cittadine, da Villastellone/Santena al Lingotto e piazza Vittorio Veneto, in collaborazione con Fiat Club 500 Italia, celebrando storia e futuro dell’automotive.
Lo stand Petronas Lubricants in piazza Castello offrirà esperienze immersive con attività interattive, gaming e approfondimenti sulle tecnologie più avanzate, dal lubrificante Selenia ai nuovi fluidi intelligenti, protagonisti di competizioni e mobilità sostenibile.
“Per il secondo anno consecutivo siamo orgogliosi di partecipare a questo evento, insieme ai principali marchi dell’automotive nazionale e internazionale, nel cuore del Piemonte, Torino, sede del nostro quartier generale europeo e del Global Research & Technology Center – afferma Giuseppe Pedretti, Regional Managing Director EMEA di Petronas Lubricants International –. “Vogliamo essere protagonisti e anticipare solo una parte delle novità che porteremo al Salone dell’Auto 2025, confermando il nostro impegno verso sostenibilità, innovazione e territorio”.
Venerdì 26 settembre alle 12, presso lo stand Petronas Lubricants, si terrà la conferenza stampa dedicata alle novità del brand Selenia. Nello stesso giorno, il Centro Ricerche e il Petronas Heritage Highlights apriranno eccezionalmente al pubblico, con visite gratuite su prenotazione, in collaborazione con Turismo Torino e Provincia.
Il Salone dell’Auto di Torino si conferma un evento che unisce tradizione, innovazione e interazione con il pubblico, entrando nel programma ufficiale della manifestazione. Sarà l’occasione per esplorare l’universo Petronas Lubricats attraverso esperienze tecnologiche, interattive e momenti di condivisione, offrendo uno sguardo sul futuro della mobilità.
“Il Salone rappresenta un punto di incontro tra case automobilistiche, media e visitatori, con oltre 40 brand espositori e test drive per tutte le motorizzazioni, attesi da circa 500.000 visitatori. La partecipazione di Petronas, dopo il successo del 2024 con la F1 Mercedes e attività dedicate al pubblico, promette di entusiasmare nuovamente i partecipanti provenienti da tutta Italia” – sottolinea Andrea Levy, Presidente di Salone Auto Torino.
