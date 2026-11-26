PETRONAS Lubricants International (PLI) al MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile durante la settimana dedicata alle scuole. Giovedì 26 e domenica 29 novembre due iniziative mettono al centro formazione, innovazione e motorsport, confermando l’impegno dell’azienda nel promuovere il dialogo tra industria, nuove generazioni, cultura e territori.

Indice

Giovedì 26 novembre: STEM Racing e PLAY THE FUTURE

Da sempre PETRONAS Lubricants International è impegnata nella formazione dei dipendenti, delle officine del Network PETRONAS e delle giovani generazioni con progetti mirati in tutta Italia. Oltre ai progetti di collaborazione già in essere con enti di formazione, scuole e università in Piemonte, Campania e Liguria, ne sono previsti di nuovi in altre Regioni italiane, volti a valorizzare i giovani talenti dell’automotive e supportare l’inserimento dei più meritevoli.

Giovedì 26 novembre PETRONAS Lubricants International collabora con il Museo alla sessione STEM Racing, in programma dalle ore 16:30 alle 17:30 nella giornata PLAY THE FUTURE organizzata dal MAUTO per esplorare il rapporto tra automobile, progettazione e nuovi linguaggi digitali. Protagonisti dell’incontro saranno gli studenti partecipanti all’omonimo contest internazionale e provenienti dal Liceo Lorenzo Respighi di Piacenza (prima scuola italiana alle finali internazionali con l’Hammer Team) e dal Liceo Filippo Silvestri di Portici, in provincia di Napoli (prima scuola del Sud Italia ad arrivare alle finali mondiali con il SilveRace Team), entrambi supportati da PETRONAS Lubricants International e da Dallara, partner strategico del progetto STEM Racing Italy attraverso Innovation Farm, la piattaforma con cui l’azienda promuove formazione, orientamento e sviluppo dei talenti.

In questa occasione, l’organizzazione di STEM Racing Italy porta al museo anche una pista dimostrativa lunga 24 metri, sulla quale potranno essere effettuate prove delle vetture in scala. La sfida STEM Racing consiste infatti nella creazione di un team di Formula 1 in miniatura, dalla progettazione e realizzazione delle vetture alla definizione della strategia di comunicazione e del business plan, mettendo alla prova competenze tecniche, creatività e capacità di lavorare in squadra. Nella stessa giornata il MAUTO propone anche un workshop di car design su Roblox, la premiazione del progetto vincitore di Scuola di Futuro e un Live Gaming Show con la content creator BillyBella.

Domenica 29 novembre: BAR SPORT MAUTO e il GP del Qatar

Domenica 29 novembre, appuntamento alle ore 16:00 per il BAR SPORT MAUTO, quando PETRONAS Lubricants International tornerà al Museo per un momento di commento e confronto dedicato al mondo delle competizioni motoristiche nel giorno del Gran Premio di Formula 1 in Qatar. L’appuntamento offrirà l’opportunità di approfondire il ruolo dell’azienda e dei suoi ingegneri di pista, impegnati nei circuiti internazionali al fianco dei piloti, collegando l’esperienza del motorsport alle competenze tecnologiche e all’innovazione che caratterizzano il settore e arrivano sulle strade di tutti i giorni.

Sarà anche l’occasione per celebrare la vittoria del Campionato Costruttori e una stagione particolarmente significativa anche per il motorsport italiano, nel tempio della passione automobilistica. Durante l’evento, aperto al pubblico, è previsto anche uno spazio dedicato alle scuole coinvolte nella STEM Racing, che torneranno protagoniste per condividere ulteriori approfondimenti sulla competizione. Interverranno inoltre Andrea Dolfi, Head R&D Fluid Technology Solutions PETRONAS Lubricants International, Salvatore Schembri, F1 Project Leader, e Stefano Dondi, Marketing & Communication di Dallara e Coordinatore Nazionale di STEM Racing Italy.

Le dichiarazioni

“La partecipazione a iniziative come questa testimonia l’attenzione di PETRONAS Lubricants International verso attività capaci di avvicinare il pubblico alla tecnologia e al mondo dei motori, favorendo occasioni di incontro tra formazione, ricerca e passione per le competizioni. La nostra azienda è da sempre impegnata nella formazione continua a tutti i livelli, al suo interno così come all’esterno, verso le scuole, le università e tutto l’indotto”, ha dichiarato Andrea Dolfi, Head R&D Fluid Technology Solutions PETRONAS Lubricants International.

“Ogni anno vediamo studenti arrivare a STEM Racing con una passione e uscirne con una direzione. Il progetto consente ai ragazzi di confrontarsi con sfide reali, scoprire talenti che spesso non sapevano di avere e comprendere come le competenze sviluppate a scuola possano trasformarsi in opportunità di studio e di lavoro”, dichiara Stefano Dondi, Marketing & Communication di Dallara e Coordinatore Nazionale di STEM Racing Italy.

“Il Museo Nazionale dell’Automobile è lieto di questa nuova collaborazione con PETRONAS Lubricants International, un partner con cui condividiamo l’impegno a coinvolgere le nuove generazioni attraverso progetti ed esperienze a loro dedicati. Avvicinare i giovani al mondo dell’automobile, stimolando la curiosità, la creatività e l’interesse per la scienza e la tecnologia, è una delle missioni fondamentali del MAUTO”, dichiara il Direttore del MAUTO Lorenza Bravetta.

PETRONAS Lubricants International

PETRONAS Lubricants International (PLI) è la divisione dedicata alla produzione e commercializzazione di lubrificanti di PETRONAS, il gruppo energetico globale della Malesia. Fondata nel 2008, PLI produce e distribuisce una gamma completa di lubrificanti per il settore automobilistico e industriale in oltre 100 mercati internazionali, con sedi a Torino, Belo Horizonte, Pechino e Chicago oltre alla sede centrale di Kuala Lumpur. PLI è la risorsa tecnica alla base della partnership di PETRONAS con il Mercedes-AMG PETRONAS Formula 1 Team, di cui progetta, sviluppa e fornisce le Fluid Technology Solutions™. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale PETRONAS Lubricants International.

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Domande frequenti su PETRONAS Lubricants International al MAUTO

Cosa succede il 26 novembre al MAUTO?

PETRONAS Lubricants International partecipa alla sessione STEM Racing, dalle 16:30 alle 17:30, nella giornata PLAY THE FUTURE dedicata al rapporto tra automobile, progettazione e nuovi linguaggi digitali, con una pista dimostrativa di 24 metri per le vetture in scala.

Cos’è il BAR SPORT MAUTO del 29 novembre?

È l’appuntamento delle ore 16:00 dedicato al mondo delle competizioni motoristiche nel giorno del Gran Premio di Formula 1 in Qatar, con interventi di rappresentanti PETRONAS Lubricants International e Dallara e la celebrazione della vittoria del Campionato Costruttori.

Quali scuole partecipano a STEM Racing con il supporto di PETRONAS?

Il Liceo Lorenzo Respighi di Piacenza, prima scuola italiana alle finali internazionali con l’Hammer Team, e il Liceo Filippo Silvestri di Portici, prima scuola del Sud Italia ad arrivare alle finali mondiali con il SilveRace Team.

In cosa consiste la sfida STEM Racing?

Consiste nella creazione di un team di Formula 1 in miniatura, dalla progettazione e realizzazione delle vetture alla definizione della strategia di comunicazione e del business plan, mettendo alla prova competenze tecniche, creatività e capacità di lavorare in squadra.

Che ruolo ha PETRONAS Lubricants International nel motorsport?

È la risorsa tecnica alla base della partnership di PETRONAS con il Mercedes-AMG PETRONAS Formula 1 Team, responsabile della progettazione, sviluppo e fornitura delle Fluid Technology Solutions™ per le Frecce d’Argento.

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