CUPRA Leon parla a una generazione ancora più giovane: con il nuovo motore 1.5 Hybrid da 116 CV, il modello con l’età media cliente più bassa della gamma diventa accessibile anche ai neopatentati. La novità è accompagnata da una nuova campagna di comunicazione nazionale con protagonista LDA (Luca D’Alessio), che porta il racconto di CUPRA Leon anche nei CUPRA Garage.

CUPRA e LDA insieme per “P di Protagonista”

Con l’arrivo della nuova motorizzazione mild-hybrid guidabile da neopatentati, CUPRA Leon rafforza il proprio ruolo di modello di riferimento della gamma CUPRA per un pubblico giovane. Da qui nasce una campagna di comunicazione nazionale con protagonista LDA, giovane artista particolarmente vicino alle nuove generazioni.

Tutto parte da un insight semplice ma significativo: la “P” esposta sulle vetture guidate dai neopatentati identifica tradizionalmente chi è alle prime esperienze di guida, ma può assumere un significato completamente nuovo. Essere principianti alla guida, infatti, non significa esserlo nella vita, avere meno ambizioni o non sapere già chi si vuole diventare. Così, in pieno stile CUPRA, la campagna ribalta il significato della “P” di Principiante e dà forma al nuovo concept P di Protagonista, trasformandola nel simbolo di chi sceglie di costruire il proprio percorso.

Al centro di questo racconto c’è LDA che, attraverso un linguaggio contemporaneo e vicino a una nuova generazione di automobilisti, dà voce ai valori di libertà, ambizione e passione associati a CUPRA Leon. La “P” assume così nuovi significati, da Prospettive a Possibilità, da Prestazioni a Passione e Progresso, fino ad arrivare al messaggio che sintetizza l’intera campagna: P di Protagonista, con CUPRA Leon sempre al fianco dell’artista. La campagna social punta a rafforzare un messaggio chiaro: “non importa da dove inizi il tuo percorso, ciò che conta è scegliere chi vuoi diventare”.

Il nuovo 1.5 Hybrid da 116 CV e il prezzo

Il nuovo motore 1.5 Hybrid da 116 CV debutta su CUPRA Leon e Leon Sportstourer, con un prezzo chiavi in mano a partire da 29.950 euro e, con la formula CUPRA Way, da 175 euro al mese (TAN 6,45% fisso, TAEG 7,58%). Una proposta che punta su un’auto desiderabile, affidabile e accessibile fin dalla prima patente, senza rinunciare al design distintivo e al carattere sportivo che contraddistinguono la gamma CUPRA.

CUPRA, il brand

In soli 8 anni dal lancio nel 2018, CUPRA ha lanciato 8 modelli e superato il milione di auto vendute a livello globale, con una gamma che comprende CUPRA Leon, CUPRA Formentor, CUPRA Born, CUPRA Tavascan, CUPRA Terramar e CUPRA Raval. La CUPRA Tribe, il gruppo di ambasciatori del marchio, include tra gli altri Saúl Craviotto, J.A. Bayona, Marc ter Stegen e Alexia Putellas. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale di CUPRA.

Domande frequenti su CUPRA Leon e la campagna con LDA

Chi è il protagonista della nuova campagna CUPRA Leon?

È LDA (Luca D’Alessio), giovane artista scelto da CUPRA per raccontare il concept “P di Protagonista” rivolto ai neopatentati.

Cosa significa “P di Protagonista”?

È il concept che ribalta il significato della “P” dei neopatentati, da Principiante a Protagonista: un simbolo di chi sceglie di costruire il proprio percorso, dentro e fuori dalla strada.

Quanto costa la nuova CUPRA Leon 1.5 Hybrid da 116 CV?

A partire da 29.950 euro chiavi in mano, oppure da 175 euro al mese con la formula di finanziamento CUPRA Way (TAN 6,45% fisso, TAEG 7,58%).

Il nuovo motore è guidabile dai neopatentati?

Sì, il nuovo 1.5 Hybrid da 116 CV rientra tra le motorizzazioni guidabili da chi ha appena conseguito la patente, rendendo CUPRA Leon accessibile anche a questo pubblico.

Su quali modelli debutta il nuovo 1.5 Hybrid da 116 CV?

Il nuovo motore debutta su CUPRA Leon e sulla versione station wagon CUPRA Leon Sportstourer.

Vota: post