Le automobili non sono soltanto mezzi di trasporto: sul grande e piccolo schermo possono diventare vere e proprie coprotagoniste. Dalla celebre Peugeot 403 del Tenente Colombo alla 406 di Taxxi e Ronin, fino alla più recente apparizione nel film Ferrari di Michael Mann, le vetture del Leone hanno accompagnato alcune delle storie più amate del cinema e della televisione. PEUGEOT lo ricorda il 25 novembre 2026 mentre rafforza il proprio legame con il cinema.

“The Lion Takes the Stage”: PEUGEOT e il cinema nel 2026

Nel 2026 il legame tra PEUGEOT e il cinema si rafforza con “The Lion Takes the Stage”, progetto che celebra l’incontro tra mobilità, creatività ed emozione. Protagonista è Alessandro Borghi, scelto come Brand Ambassador di PEUGEOT in Italia. La collaborazione si inserisce in un impegno più ampio che vede il marchio sponsor della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e promotore del PEUGEOT Award.

Keep Rolling 2027: 25.000 euro per i nuovi registi

Da questo impegno nasce Keep Rolling 2027, il concorso cinematografico promosso insieme ad AIR3 (Associazione Italiana Registi) e Filmland Stories per sostenere le nuove generazioni di registi italiani. L’iniziativa prevede un contributo di 25.000 euro da parte di PEUGEOT, affiancato da supporto tecnico e produttivo, per trasformare un’idea originale in un cortometraggio da valorizzare nell’ambito della Mostra del Cinema di Venezia 2027.

Le Peugeot più celebri del cinema e della TV

Tra le apparizioni più celebri c’è la Peugeot 403 Cabriolet del Tenente Colombo, compagna del detective interpretato da Peter Falk: un’auto vissuta, dall’aspetto trasandato ma sempre efficace, in sintonia con il personaggio. Negli anni Ottanta è invece una Peugeot 205 GTI 105 CV a ritagliarsi un ruolo in Subway, il film di Luc Besson con Christopher Lambert, protagonista di un movimentato inseguimento per le strade di Parigi.

Una delle consacrazioni più fortunate è la saga di Taxxi, iniziata nel 1998, con una Peugeot 406 profondamente elaborata e trasformata in taxi dalle prestazioni sorprendenti per le strade di Marsiglia. Con Taxxi 4 del 2007 il testimone passa a una Peugeot 407, che torna anche nell’ultimo capitolo della saga, uscito nel 2018.

Tra le apparizioni hollywoodiane c’è Ronin (1998) di John Frankenheimer: accanto alla Peugeot 406 3.0 V6, protagonista del celebre inseguimento parigino con Robert De Niro e Jean Reno, compare la Peugeot 605, con tre esemplari al centro di una spettacolare sequenza d’azione.

Dal cinema italiano alla televisione

Anche il cinema italiano ha riservato un posto alle sportive del Leone. In Veloce come il vento (2016), diretto da Matteo Rovere e ambientato nel mondo delle corse, le PEUGEOT 205 T16 e 205 GTI 1.9 accompagnano i protagonisti interpretati da Stefano Accorsi e Matilda De Angelis. Tra le giovani comparse figura anche Kimi Antonelli, oggi campione del mondo di Formula 1, che all’epoca delle riprese aveva appena nove anni: appare nella scena in cui il personaggio di Accorsi accompagna un gruppo di bambini in piscina.

Le Peugeot hanno trovato spazio anche in TV: una 504 Coupé del 1971 compare nella serie Rai Questo nostro amore, con Neri Marcorè e Anna Valle, una 504 Coupé V6 è protagonista della fiction francese Cherif e Gigi Proietti guida una 504 Cabriolet ne Una pallottola nel cuore.

Peugeot 403 nel film “Ferrari” di Michael Mann

La più recente aggiunta è il film Ferrari di Michael Mann, uscito nel 2023, con Adam Driver nei panni di Enzo Ferrari e Penélope Cruz in quelli di Laura. Ambientato nel 1957, il biopic mostra in diverse scene Enzo Ferrari al volante di una Peugeot 403 berlina, scelta non casuale: il modello richiama la reale predilezione del Drake per le automobili del marchio francese. Per approfondire il marchio è disponibile il sito stampa PEUGEOT.

Domande frequenti su Peugeot e il cinema

Che cos’è “The Lion Takes the Stage” di PEUGEOT?

È il progetto 2026 con cui PEUGEOT celebra l’incontro tra mobilità, creatività ed emozione, rafforzando il legame con il cinema. Il Brand Ambassador in Italia è Alessandro Borghi.

Che cos’è Keep Rolling 2027?

È il concorso cinematografico promosso da PEUGEOT con AIR3 e Filmland Stories per sostenere i nuovi registi italiani, con un contributo di 25.000 euro e supporto tecnico e produttivo per realizzare un cortometraggio da valorizzare alla Mostra del Cinema di Venezia 2027.

Quale Peugeot guidava il Tenente Colombo?

Il Tenente Colombo, interpretato da Peter Falk, guidava una Peugeot 403 Cabriolet, diventata uno degli elementi più riconoscibili della serie.

Quali Peugeot compaiono in Taxxi e Ronin?

In Taxxi (dal 1998) protagonista è una Peugeot 406, poi sostituita dalla 407 in Taxxi 4 (2007). In Ronin (1998) compaiono la 406 3.0 V6 e la 605.

Chi è il campione di F1 che appare in “Veloce come il vento”?

È Kimi Antonelli, oggi campione del mondo di Formula 1, che nel film del 2016 appare a nove anni tra le giovani comparse, nella scena della piscina con Stefano Accorsi.

Quale Peugeot guida Enzo Ferrari nel film di Michael Mann?

Nel film Ferrari (2023), ambientato nel 1957, Enzo Ferrari guida una Peugeot 403 berlina, che richiama la sua predilezione per le auto del marchio francese.

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