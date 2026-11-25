Roma, 25 novembre 2026 – La GAZOO Racing GR GT è stata nominata da TopGear.com “L’auto che non vediamo l’ora di guidare nel 2027” (“Car We’re Most Looking Forward to Driving in 2027”). Il riconoscimento, ottenuto nell’ambito degli annuali TopGear.com Awards, è il primo importante premio per la GR GT e per il brand GAZOO Racing.

Il premio di TopGear.com alla GR GT

La GR GT è una sportiva stradale ispirata al mondo delle competizioni, con un autentico DNA racing e progettata per offrire prestazioni di alto livello. Il premio alimenta l’attesa degli appassionati per questa sportiva ad alte prestazioni e dal peso contenuto, in vista dell’arrivo delle prime GR GT sulle strade europee.

La categoria “Car We’re Most Looking Forward to Driving in 2027” è tradizionalmente dominata da hypercar e supercar esclusive. Una versione di sviluppo della GR GT aveva già entusiasmato il pubblico con dimostrazioni ad alta velocità in eventi come il Goodwood Festival of Speed, mentre le più recenti immagini e video hanno riscosso grande successo online.

Le motivazioni di Tom Ford, Associate Editor di TopGear.com

Tom Ford, Associate Editor di TopGear.com, ha spiegato la scelta: «Due posti, trazione posteriore, cofano lungo e un V8. Stiamo parlando di una sportiva/supercar con motore V8 turbo in posizione anteriore-centrale. Oggi si tratta di una configurazione quasi d’altri tempi». Secondo Ford, Toyota si concentra sull’esperienza di guida e sul piacere al volante più che sulla pura ricerca delle prestazioni assolute.

Tecnica: V8 biturbo da 4,0 litri e ibrido

La GR GT è equipaggiata con un nuovo motore V8 biturbo da 4,0 litri abbinato a un sistema ibrido con un singolo motore elettrico. Oltre a garantire elevati livelli di potenza e coppia, lo sviluppo si è concentrato su un baricentro particolarmente basso, una struttura leggera ma estremamente rigida e prestazioni aerodinamiche ottimizzate.

Le parole di Takashi Doi e Andrea Carlucci

Takashi Doi, General Manager del progetto GR GT, ha dichiarato che la vettura «incarna la filosofia di GAZOO Racing di realizzare auto sempre migliori attraverso il motorsport» e dà forma concreta alla passione per il piacere di guida. Il progetto, ispirato dal desiderio del Master Driver Morizo di tramandare alle future generazioni la tradizione delle auto sportive dei sogni, è per Doi un’iniziativa volta a tramandare artigianalità, tecnologia e passione per l’automobile.

Andrea Carlucci, Vice President Product Strategy and Marketing di Toyota Motor Europe, ha ritirato il trofeo e ha commentato che il riconoscimento «celebra l’entusiasmo e l’attesa che la GR GT ha già saputo generare tra gli appassionati», definendolo un grande onore da parte di una voce autorevole del panorama automobilistico.

La cerimonia a Londra e i precedenti Toyota

Il premio è stato annunciato il 24 novembre nel corso di una cerimonia alla White City House di Londra, dove una GR GT è stata esposta insieme agli altri modelli vincitori. In passato Toyota aveva già ricevuto importanti riconoscimenti da TopGear.com, tra cui il titolo di Manufacturer of the Year nel 2024; Aygo e GR Supra erano state premiate come Car of the Year, mentre GR Yaris, Prius e Land Cruiser avevano ricevuto premi in categorie specifiche.

La trilogia: GR GT, GR GT3 e Lexus LFA Concept

La GR GT è uno degli elementi di una trilogia che comprende anche la GR GT3 e la Lexus LFA Concept, radicata in modelli iconici come la Toyota 2000GT e la Lexus LFA. La GR GT3 condivide gli elementi fondamentali della GR GT ma è una vettura da competizione progettata esclusivamente per la pista; la Lexus LFA Concept rappresenta invece la visione di Lexus per una nuova generazione di sportive elettriche.

Domande frequenti su Toyota GAZOO Racing GR GT

Quale premio ha ricevuto la GAZOO Racing GR GT?

TopGear.com l’ha nominata “L’auto che non vediamo l’ora di guidare nel 2027” (“Car We’re Most Looking Forward to Driving in 2027”), nell’ambito degli annuali TopGear.com Awards.

Dove e quando è stato annunciato il riconoscimento?

Il premio è stato annunciato il 24 novembre 2026 in una cerimonia alla White City House di Londra.

Che motore monta la Toyota GR GT?

Monta un nuovo V8 biturbo da 4,0 litri abbinato a un sistema ibrido con un singolo motore elettrico.

È il primo premio per la GR GT?

Sì, è il primo importante riconoscimento ottenuto dalla GR GT e dal brand GAZOO Racing.

Che cos’è la trilogia GR GT, GR GT3 e Lexus LFA Concept?

È un insieme di tre sportive: la GR GT stradale, la GR GT3 da competizione per la pista e la Lexus LFA Concept, visione Lexus per una nuova generazione di sportive elettriche.

Quali altri premi TopGear.com ha ricevuto Toyota in passato?

Toyota è stata Manufacturer of the Year nel 2024, con Aygo e GR Supra premiate come Car of the Year e riconoscimenti anche per GR Yaris, Prius e Land Cruiser.

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