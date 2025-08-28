Pirelli e Inter celebrano 30 anni di partnership con un cappellino in edizione limitata

Pirelli e Inter festeggiano 30 anni di partnership, un traguardo storico per una delle collaborazioni più longeve del mondo del calcio, avviata nel 1995, da quando la squadra nerazzurra ha scelto Pirelli come Global Tyre Partner confermando il percorso insieme per tre decenni.

Cappellino da collazione in sole 1995 unità

Per celebrare l’anniversario della collaborazione è stata creato l’esclusivo Pirelli Cap – Edizione Speciale Inter, prodotto in soli 1995 pezzi, un richiamo all’anno di inizio della partnership, e che i tifosi nerazzurri possono acquistare a partire da oggi, giovedì 28 agosto. Il cappellino è caratterizzato dalla presenza dei simboli di entrambi i brand: il logo Pirelli sul fronte, il crest Inter sul lato sinistro e il celebre Biscione a percorrere l’intero cappello fino alla tesa, unendo design, identità e storia. A completare il look c’è il numero 30 ricamato, riferimento al traguardo raggiunto.

Già disponibile all’acquisto

L’esclusivo Pirelli Cap – Edizione Speciale Inter, disponibile online sullo store ufficiale dell’Inter e negli Inter Store Milano, Castello e San Siro, oltre a essere un accessorio da collezione, fa anche da testimonianza concreta di una partnership solida e duratura che continua a legare Pirelli e Inter. Inoltre il cappellino in edizione limitata sarà protagonista nel prossimo week-end con alcune attivazioni al Gran Premio d’Olanda di Formula 1 e a San Siro in occasione della partita Inter-Udinese.

