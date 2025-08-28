Pirelli e Inter celebrano 30 anni di partnership con un cappellino in edizione limitata

Solo 1995 pezzi per festeggiare una delle collaborazioni più solide e longeve del mondo del calcio

di Gaetano Scavuzzo28 Agosto, 2025

Pirelli Cap Inter edizione speciale 30 anni

Pirelli e Inter celebrano 30 anni di partnership con un cappellino in edizione limitata

Pirelli e Inter festeggiano 30 anni di partnership, un traguardo storico per una delle collaborazioni più longeve del mondo del calcio, avviata nel 1995, da quando la squadra nerazzurra ha scelto Pirelli come Global Tyre Partner confermando il percorso insieme per tre decenni.

Cappellino da collazione in sole 1995 unità

Per celebrare l’anniversario della collaborazione è stata creato l’esclusivo Pirelli Cap – Edizione Speciale Inter, prodotto in soli 1995 pezzi, un richiamo all’anno di inizio della partnership, e che i tifosi nerazzurri possono acquistare a partire da oggi, giovedì 28 agosto. Il cappellino è caratterizzato dalla presenza dei simboli di entrambi i brand: il logo Pirelli sul fronte, il crest Inter sul lato sinistro e il celebre Biscione a percorrere l’intero cappello fino alla tesa, unendo design, identità e storia. A completare il look c’è il numero 30 ricamato, riferimento al traguardo raggiunto.

Pirelli Cap - Edizione speciale Inter

Già disponibile all’acquisto

L’esclusivo Pirelli Cap – Edizione Speciale Inter, disponibile online sullo store ufficiale dell’Inter e negli Inter Store Milano, Castello e San Siro, oltre a essere un accessorio da collezione, fa anche da testimonianza concreta di una partnership solida e duratura che continua a legare Pirelli e Inter. Inoltre il cappellino in edizione limitata sarà protagonista nel prossimo week-end con alcune attivazioni al Gran Premio d’Olanda di Formula 1 e a San Siro in occasione della partita Inter-Udinese.

Rate this post
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Auto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Array
(
)

Ultime news

Foto

Skoda Felicia Fun moderna - Render Kia - IAA Mobility 2025 Volvo XC70 2026 - Foto ufficiali Porsche 911 Flachbau 2026 - Foto spia 27-08-2025 MINI compie 66 anni Volkswagen T-Roc 2026 - Foto ufficiali Rolls-Royce Spectre Inspired by Primavera Ferrari F80 - Foto spia 27-08-2025 Nuova Peugeot 308 2025 - Foto Parigi GAC Hyptec SSR Baja Concept Audi RS3 GT 2026 - Foto spia 25-08-2025 Volkswagen Golf R 350 - Foto spia 25-08-2025 Tutte le foto