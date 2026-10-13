Pirelli Scorpion Winter 3: l’invernale di terza generazione per SUV

Pirelli presenta a Milano, il 13 ottobre 2026, il nuovo Scorpion Winter 3, la terza generazione del pneumatico invernale pensato per i SUV. Con questo prodotto si completa il rinnovamento della gamma invernale Pirelli, che comprende anche P Zero Winter 2 e Cinturato Winter 3.

Secondo i dati citati da Pirelli, i SUV rappresentano oggi più del 50% del mercato globale e hanno caratteristiche specifiche, come masse superiori e baricentro alto, che richiedono pneumatici con strutture interne e disegno del battistrada dedicati. Il nuovo Scorpion Winter 3 punta a superare il principale compromesso dei pneumatici invernali, con un buon equilibrio tra neve, bagnato e asciutto.

Etichetta UE e versioni per elettriche e plug-in

Tutte le misure disponibili al lancio sono in Classe A nell’etichetta europea per l’aderenza sul bagnato, mentre la rumorosità si colloca nelle classi A-B. Pirelli segnala inoltre un primo test indipendente in cui lo Scorpion Winter 3 è risultato il migliore tra i concorrenti, nella misura 235/60 R18 su Alfa Romeo Stelvio.

Per rispondere alla crescente domanda di varianti elettriche e ibride plug-in, Scorpion Winter 3 è disponibile anche con tecnologia Pirelli Elect, dedicata a queste motorizzazioni.

Lo sviluppo: soluzioni dedicate ai SUV

Il punto di partenza dello sviluppo è stato il comportamento del pneumatico sotto carico elevato. L’impronta a terra è stata ridisegnata per ottimizzare i picchi di pressione, condizione necessaria sia per la resa chilometrica sia per la regolarità dell’usura su vetture pesanti. Ne deriva la prima novità di questa generazione: a parità di consumo del battistrada, gli spigoli attivi nell’impronta, e quindi l’aderenza su neve e bagnato, si mantengono costanti nel tempo. Anche la struttura è stata ingegnerizzata per gestire pesi elevati, con carcassa interna e battistrada specifici.

Battistrada e mescola

La geometria del battistrada riprende alcune soluzioni studiate per il Cinturato Winter 3, che di recente ha vinto il test dell’ente indipendente tedesco ADAC: il canale centrale a zig-zag, che favorisce l’evacuazione dell’acqua e supporta la tenuta laterale su neve, gli Snow Keeper Teeth, tecnologia brevettata Pirelli che trattiene la neve nelle scanalature per sfruttare l’aderenza neve-su-neve, e l’elevata percentuale di vuoto che agisce su neve, bagnato e aquaplaning.

A queste si aggiungono soluzioni specifiche per i SUV, come i tasselli irrigiditi per migliorare handling e resistenza all’usura sotto carichi elevati e la densità di lamellatura calibrata per mantenere le prestazioni anche sull’asciutto. La mescola deriva dall’esperienza maturata sul P Zero Winter 2 e impiega polimeri specifici, come il Dual-Core Polymer, che con la sua doppia modalità di funzionamento garantisce maggiore grip nelle diverse condizioni, mentre i plastificanti ampliano la finestra di temperatura di esercizio.

Dai simulatori alla Lapponia

Gli ingegneri della Bicocca hanno fatto ampio ricorso alle tecniche di Virtual Development, che permettono di simulare variabili differenti e di ridurre tempi di sviluppo e numero di prototipi. I simulatori di guida, da quello statico a quello dinamico, hanno consentito di concentrarsi su handling sull’asciutto e piacere di guida. Nella fase di collaudo, il Pirelli Sottozero Center, nella Lapponia svedese, ha permesso di testare superfici diverse, dalla neve al ghiaccio, durante tutto l’anno, anche grazie alle strutture indoor.

Gamma, specialties e famiglia Scorpion

Scorpion Winter 3 arriva con 30 misure, dai 18 ai 22 pollici, e diverse specialties: la tecnologia Elect, che secondo Pirelli può aumentare fino al 10% l’autonomia di elettriche e ibride plug-in; il Pirelli Noise Cancelling System (PNCS), che riduce il rumore di rotolamento percepito in abitacolo grazie a uno speciale materiale fonoassorbente; e Seal Inside, che permette di mantenere la pressione in caso di foratura causata da un oggetto esterno.

Il nuovo invernale appartiene alla famiglia Scorpion, lanciata da Pirelli nel 1986 per i veicoli a guida alta e che al debutto equipaggiò la Lamborghini LM002. La famiglia ha ottenuto oltre 1.200 omologazioni, con sviluppi dedicati per modelli di marchi come Aston Martin, Porsche, Lamborghini, Lotus, Audi, BMW, JLR e NIO.

L’offerta invernale Pirelli e l’obbligo del 15 novembre

In vista dell’entrata in vigore, il 15 novembre, dell’obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo, Scorpion Winter 3 completa la gamma Winter Pirelli, rinnovata nell’arco degli ultimi due anni e articolata per tipologia di vettura: il nuovo Scorpion Winter 3 per SUV e CUV, il P Zero Winter 2 per le vetture ad alte prestazioni e il Cinturato Winter 3 per berline e crossover.

Domande frequenti su Pirelli Scorpion Winter 3

Che cos’è Pirelli Scorpion Winter 3?

Pirelli Scorpion Winter 3 è la terza generazione del pneumatico invernale Pirelli per SUV, presentata il 13 ottobre 2026. Completa il rinnovamento della gamma Winter Pirelli, avviato negli ultimi due anni.

Quante misure ha Scorpion Winter 3?

La gamma di lancio comprende 30 misure, dai 18 ai 22 pollici. Tutte le misure disponibili al lancio sono in Classe A nell’etichetta europea per l’aderenza sul bagnato.

Scorpion Winter 3 è disponibile per auto elettriche e ibride plug-in?

Sì: è disponibile anche con tecnologia Pirelli Elect, dedicata a elettriche e ibride plug-in, che secondo Pirelli consente di aumentare fino al 10% l’autonomia, rispetto a un pneumatico Scorpion senza tecnologia Elect.

Come si comporta Scorpion Winter 3 sul consumo del battistrada?

Secondo Pirelli, a parità di consumo del battistrada gli spigoli attivi presenti nell’impronta, e di conseguenza l’aderenza su neve e bagnato, si mantengono costanti nel tempo.

Dove è stato collaudato Scorpion Winter 3?

Il collaudo finale è avvenuto al Pirelli Sottozero Center, nella Lapponia svedese, dopo un ampio uso di sviluppo virtuale e simulatori di guida, da quello statico a quello dinamico.

Da quando scatta l’obbligo di pneumatici invernali o catene?

Secondo quanto ricordato da Pirelli, l’obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo entra in vigore il 15 novembre.

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