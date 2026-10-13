Veicoli industriali, mercato in crescita del 3,4% a settembre 2026

Segnali positivi arrivano dal mercato italiano dei veicoli industriali di settembre 2026 che, secondo l’analisi del Centro Studi e Statistiche UNRAE, sulla base dei dati forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), ha registrato 2.146 immatricolazioni, in crescita del 3,4% rispetto allo stesso mese del 2025, quando erano state immatricolate 2.075 unità.

Addentrandosi nei dati emerge che, dopo cinque mesi di calo, tornano a crescere i veicoli leggeri da 3,51 a 6 tonnellate (+22%), mentre i mezzi da 6,01 a 15,99 tonnellate registrano una flessione (-10,7%). In rialzo, del 4,3%, i veicoli di massa pari o superiore a 16 tonnellate, con 1.907 immatricolazioni. A trainare la crescita del segmento sono i trattori stradali, che segnano 1.221 unità (+11,4%), mentre i carri si fermano a 686 unità (-6,4%). I numeri relativi ai primi nove mesi del 2026 confermano il trend positivo, con 21.332 immatricolazioni nel cumulato annuo, in crescita del 3% rispetto alle 20.717 dello stesso periodo del 2025.

Dattoli: “Segnale confortante, ma servono certezze per consolidarlo”

Giovanni Dattoli, Presidente della Sezioni Veicoli Industriali di UNRAE, commenta con fiducia i dati, anche se non mancano le criticità: “Il ritorno del mercato in territorio positivo a settembre è un segnale confortante, ma per consolidarlo le imprese hanno bisogno di certezze sugli strumenti a supporto del rinnovo delle flotte. A un anno dallo stanziamento, è indispensabile che i 590 milioni di euro del Fondo straordinario per l’autotrasporto vedano finalmente la luce con la pubblicazione del Decreto attuativo. Auspichiamo che, come annunciato dal MIT, il provvedimento venga ratificato a breve dal MEF, fissando tempistiche certe, così da permettere alle aziende di tradurre i programmi di investimento in ordini di nuovi veicoli”.

“Nel definire le modalità attuative del piano incentivante, – prosegue Dattoli – chiediamo, come già proposto, di riservare una quota dello specifico plafond ai veicoli a zero emissioni oltre le 16 t, così da dare un impulso concreto alla decarbonizzazione della flotta pesante. Riteniamo inoltre essenziale che, sia per i veicoli a basse emissioni, come quelli alimentati a LNG e CNG, sia per la sostituzione di veicoli a gasolio con rottamazione, siano previsti criteri di applicazione chiari e semplici, che rendano il sostegno concretamente accessibile e attrattivo per le imprese”.

Il ritardo italiano

Sul fronte europeo, lo scorso 7 ottobre, il Parlamento UE ha approvato la revisione della Direttiva Eurovignette, che consentirà agli Stati membri di esentare dai pedaggi i veicoli pesanti a zero emissioni e di ridurre fino al 75% quelli dei mezzi a basse emissioni fino al 30 giugno 2031. Un tema sul quale Dattoli sollecita l’Italia, ancora in colpevole ritardo, a fare la sua parte: “Accanto agli incentivi servono condizioni abilitanti per l’effettivo sviluppo della transizione energetica, a partire da pedaggi commisurati alle emissioni di CO₂. Mentre l’Europa aggiorna le regole, l’Italia non ha ancora recepito la Direttiva (UE) 2022/362, il cui termine è scaduto a marzo 2024. È un paradosso che priva le nostre imprese di uno strumento decisivo per la loro competitività e le penalizza rispetto ai concorrenti nel mercato unico. Per questo, chiediamo che a livello nazionale il recepimento venga completato senza ulteriori ritardi”.

Domande frequenti su mercato veicoli industriali 2026

Come è andato il mercato dei veicoli industriali in Italia a settembre 2026?

A settembre 2026 il mercato italiano dei veicoli industriali ha registrato 2.146 immatricolazioni, con una crescita del 3,4% rispetto alle 2.075 unità dello stesso mese del 2025. Il dato, elaborato dal Centro Studi e Statistiche UNRAE, segnala un ritorno alla crescita dopo le difficoltà dei mesi precedenti.

Quanti veicoli industriali sono stati immatricolati in Italia nei primi nove mesi del 2026?

Da gennaio a settembre 2026 sono stati immatricolati in Italia 21.332 veicoli industriali, in aumento del 3% rispetto alle 20.717 unità registrate nello stesso periodo del 2025. Tra i segmenti principali, i veicoli con massa pari o superiore a 16 tonnellate hanno totalizzato 1.907 immatricolazioni a settembre, con una crescita del 4,3%.

Quali veicoli industriali hanno registrato la crescita maggiore a settembre 2026?

I veicoli industriali leggeri da 3,51 a 6 tonnellate hanno registrato l’incremento più marcato, con una crescita del 22% rispetto a settembre 2025. Nel segmento dei mezzi da almeno 16 tonnellate, si sono distinti i trattori stradali, in aumento dell’11,4% con 1.221 immatricolazioni, mentre i carri hanno registrato una flessione del 6,4%.

Quali incentivi chiede UNRAE per il rinnovo delle flotte di veicoli industriali?

UNRAE sollecita la pubblicazione del decreto attuativo relativo al Fondo straordinario per l’autotrasporto da 590 milioni di euro, destinato a sostenere gli investimenti delle imprese. L’associazione chiede inoltre di riservare una quota degli incentivi ai veicoli a zero emissioni oltre le 16 tonnellate e di definire criteri semplici e chiari per favorire il rinnovo delle flotte e la transizione energetica.

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