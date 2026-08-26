Porsche 911 Challenge: la nuova auto da corsa a 208.800 euro

Stoccarda, 26 agosto 2026 – Porsche inaugura un nuovo approccio al motorsport per i clienti con la 911 Challenge, un modello che coniuga il DNA dell’attuale 911 GT3 con quello di un’auto da corsa. Grazie alla tecnologia impiegata nella produzione di serie, a funzioni di sicurezza complete e a sistemi che garantiscono prestazioni dinamiche da competizione, la Challenge costituisce un punto di accesso alle gare agonistiche. Porsche propone la nuova auto da corsa al prezzo di 208.800 euro, più IVA specifica per ciascun Paese.

Un nuovo modello d’ingresso nella gamma corse Porsche

Con l’arrivo della 911 Challenge, tutte e quattro le vetture da gara GT della “Sportwagenschmiede” saranno basate sulla 911. A differenza della 911 Cup da competizione presentata ad agosto 2025, la Challenge utilizza in larga misura la tecnologia della GT3 di serie: oltre agli elementi aerodinamici, ciò include un cambio PDK a sette rapporti, il volante della GT3 RS con funzioni avanzate specifiche per l’uso agonistico e l’aria condizionata. I sistemi di assistenza alla guida regolabili, come ABS, controllo della trazione ed ESC, facilitano l’accesso alle competizioni, insieme al sistema PTV+ di ripartizione della coppia regolabile su più livelli. A partire dalla stagione 2027, la 911 Challenge potrà partecipare a numerose serie monomarca in tutto il mondo.

Motore boxer da 379 kW e cambio PDK di serie della GT3

Il motore boxer a sei cilindri da 4,0 litri deriva in gran parte dalla GT3 di serie, ma eroga una potenza massima di 379 kW (515 CV) a 8.500 giri al minuto, con un regime massimo di 9.000 giri al minuto. Il silenziatore posteriore modificato è dotato di un catalizzatore nella versione da gara, ma non richiede un filtro antiparticolato. La trasmissione è affidata a un cambio PDK a doppia frizione a sette rapporti, con possibilità di cambiare marcia in modo automatico o manuale tramite le levette al volante.

Telaio e freni da gara ispirati alla 911 GT4 R

Il telaio della Challenge include numerosi componenti da gara analoghi a quelli della 911 Cup, con ammortizzatori dalla curva caratteristica specifica per le competizioni e una barra antirollio regolabile su tre posizioni. Gli pneumatici da gara senza battistrada sono montati su cerchi da 18 pollici con schema di montaggio standard a cinque fori, riprendendo l’impostazione della 911 GT4 R presentata di recente. Anche l’impianto frenante da gara, con dischi in acciaio dal diametro di 380 mm sia all’anteriore sia al posteriore, deriva dalla tecnologia della GT4 R.

Carrozzeria e abitacolo: dotazioni di sicurezza da competizione

Le dimensioni della 911 Challenge sono identiche a quelle della GT3, così come i componenti principali della carrozzeria. Di serie è incluso un sistema di sollevamento pneumatico integrato con tre martinetti, una luce antipioggia certificata FIA nella sezione posteriore e un cofano apribile tramite chiusure a sgancio rapido. L’alettone è regolabile meccanicamente su quattro angolazioni diverse. All’interno, tutti i materiali fonoassorbenti, i rivestimenti in moquette e gli inserti decorativi sono stati rimossi, mentre è presente una gabbia di sicurezza saldata che rinforza la struttura e protegge il pilota in caso di collisione. Tra le altre dotazioni figurano un serbatoio FT3 da 110 litri, un sedile avvolgente da gara regolabile con cintura di sicurezza a sei punti e un impianto antincendio. La Challenge è concepita come un’auto da competizione priva di omologazione per l’uso su strada.

La gerarchia dei modelli da competizione Porsche basati sulla 911

Come modello d’ingresso, la nuova 911 Challenge raccoglie il testimone della Cayman GT4 Clubsport e della più recente 718 Cayman GT4 RS Clubsport, rivolgendosi sia ai neofiti delle corse sia ai piloti esperti, con le serie monomarca Porsche Challenge e i Trofei Porsche come principale terreno di gara. La 911 GT4 R, erede diretta della 718 Cayman GT4 RS Clubsport, è destinata alla categoria internazionale GT4. La 911 Cup gareggia nella Porsche Mobil 1 Supercup, nella Carrera Cup e in altri campionati Porsche, oltre alle gare di endurance e alle gare GT senza restrizioni di marca. La 911 GT3 R, modello di punta della gamma, viene schierata da team clienti nei campionati GT3 internazionali secondo il regolamento FIA e ha già conquistato vittorie di categoria a Le Mans, il Trofeo Endurance nel Campionato Mondiale Endurance, due titoli piloti DTM, un titolo costruttori e, a fine giugno di quest’anno, la vittoria assoluta alla 24 Ore di Spa-Francorchamps.

Le dichiarazioni di Porsche Motorsport

Thomas Laudenbach, Vice President di Porsche Motorsport, ha dichiarato: “Fin dal loro lancio, i modelli GT3 hanno caratterizzato l’identità di Porsche come casa automobilistica specializzata in auto sportive, forse più di qualsiasi altra gamma di modelli. Sono stati ideati e sviluppati in stretta collaborazione con il mondo delle corse. Con la 911 Challenge, questa tradizione si arricchisce di un modello che consente a nuove fasce di clientela di provare l’emozione delle corse al volante di una 911”.

Michael Dreiser, responsabile Vendite di Porsche Motorsport, ha aggiunto: “La 911 Challenge porta l’esperienza di guida della 911 GT3 per uso stradale nel mondo dell’automobilismo amatoriale, in modo più diretto che mai. I piloti possono acquisire dimestichezza con l’auto senza dover affrontare una lunga formazione. Stiamo seguendo un principio che risale agli anni ’60: ai nostri clienti viene consegnata un’auto pronta per scendere in pista, completa di tecnologia di sicurezza da competizione, sistema di acquisizione dei dati, assistenza per i ricambi e documentazione tecnica”.

Domande frequenti sulla Porsche 911 Challenge

Quanto costa la Porsche 911 Challenge?

Il prezzo è di 208.800 euro, più IVA specifica per ciascun Paese.

Che potenza ha il motore della 911 Challenge?

Il motore boxer a sei cilindri da 4,0 litri eroga 379 kW (515 CV) a 8.500 giri al minuto, con un regime massimo di 9.000 giri al minuto.

Quando potrà gareggiare la 911 Challenge?

A partire dalla stagione 2027, la 911 Challenge potrà partecipare a numerose serie monomarca in tutto il mondo, come le Porsche Challenge e i Trofei Porsche.

Che differenza c’è tra la 911 Challenge e la 911 Cup?

La 911 Challenge utilizza in larga misura la tecnologia della GT3 di serie, incluso il cambio PDK a sette rapporti, mentre la 911 Cup è una vettura da competizione più radicale presentata ad agosto 2025.

Quali dotazioni di sicurezza ha la 911 Challenge?

Include una gabbia di sicurezza saldata, un serbatoio FT3 da 110 litri, un sedile avvolgente da gara con cintura a sei punti e un impianto antincendio.

Qual è la gamma completa dei modelli da competizione Porsche basati sulla 911?

La gamma comprende la 911 Challenge come modello d’ingresso, la 911 GT4 R per la categoria GT4, la 911 Cup per la Supercup e la Carrera Cup, e la 911 GT3 R come modello di punta per i campionati GT3 internazionali.

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