Previsioni traffico e meteo 16-18 ottobre: ritorna un po’ di pioggia

Un autunno molto mite, almeno per ora, contraddistingue questo 2026, con temperature superiori alla media e giornate per la maggior parte soleggiate. Ma questo weekend cambierà un po’ il trend, con l’arrivo di un po’ di nubi e perturbazioni sul nostro Paese, pur mantenendo un clima comunque piacevole. Mentre gli spostamenti sono limitati ed i prezzi dei carburanti sono piuttosto stabili, dopo i ‘price cap’ proposti dalla maggior parte dei distributori.

Le previsioni del traffico

La situazione su strade e autostrade sarà piuttosto simile a quella degli ultimi weekend, senza particolari problemi attesi per chi si muoverà in auto, visto il periodo dell’anno senza festività e con le scuole a pieno regime. Sempre comunque possibile qualche disagio nella serata di oggi, in uscita dalle grandi città, e domenica in senso inverso. Qualche italiano che approfitterà degli ultimi giorni di clima mite, prima dell’arrivo del vero clima autunnale, ci sarà sicuramente.

Comunque è ormai terminato anche il periodo dei grandi concerti e, di conseguenza, il traffico sarà piuttosto limitato ormai, ancora per po’ di fine settimana, in attesa dell’inizio della stagione invernale e dei mercatini natalizi. Ma per quello servirà ancora un po’ di tempo. Comunque, come di consuetudine, per rendere il traffico ancora più scorrevole è sempre attivo il blocco dei mezzi pesanti in autostrada, con lo stop previsto per domenica dalle ore 9 alle 22.

La situazione dei carburanti

Si è stabilizzata anche la situazione legata ai prezzi dei carburanti, da quando la maggior parte delle compagnie ha stabilito il ‘price cap’ sui costi ai distributori. Non ci sono state, così, particolari variazioni negli ultimi giorni, se non minime, restando comunque su livelli molto elevati. Il prezzo medio odierno rilevato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy è di 2,034 euro al litro per la benzina (-1 millesimo rispetto a ieri) e di 2,256 euro/litro per il diesel (+2).

I costi sono abbastanza simili anche in autostrada, a differenza di quanto avveniva precedentemente al tetto dei prezzi: 2,048 euro al litro per la verde e 2,278 euro/litro per il gasolio. Il prossimo momento clou sarà presumibilmente la fine del mese, visto che le compagnie avevano annunciato il ‘price cap’ fino a fine ottobre, anche se era stato ipotizzato anche un prolungamento fino alla fine dell’anno. Però, al momento attuale, ancora non confermato ufficialmente.

“Stiamo lavorando affinché questa misura sia prorogata anche per i prossimi mesi – sono le parole del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al question time alla Camera, rispondendo ad un’interrogazione sul tema – Il nostro Governo ha sin dall’inizio perseguito una strada che ha consentito, a differenza degli Usa, di limitare i contraccolpi della guerra in Golfo Persico sul costo dei carburanti. Prima utilizzando risorse pubbliche con il taglio delle accise, ed ora sollecitando con successo le compagnie petrolifere, anche internazionali, ad agire sul fronte dei prezzi, con il cosiddetto price-cap”.

Le previsioni meteo

Come dicevamo, sarà un fine settimana con un meteo un po’ instabile, dopo settimane di bel tempo. Oggi e domani, comunque, il cielo sarà ancora prevalentemente sereno, con qualche pioggia in Calabria e Sicilia. Ma dalla serata di sabato aumenterà la nuvolosità e domenica è previsto maltempo sul Nord-Ovest, in Toscana, Sicilia e Calabria. Per poi estendersi nel corso della prossima settimana, quando aumenteranno le piogge anche su altre zone d’Italia.

Le temperature, comunque, resteranno piuttosto gradevoli e sopra la media del periodo. Le minime sono superiori ai 10 gradi e anche sopra i 15° nelle regioni meridionali, mentre le massime varcano la soglia dei 20 gradi praticamente su tutta l’Italia. Una leggera discesa, legata all’arrivo del citato maltempo, è prevista per domenica sulle regioni del Nord-Ovest, pur permanendo comunque un clima mite a livello nazionale anche nel corso della prossima settimana.

Come sarà il traffico nel weekend dal 16 al 18 ottobre 2026?

La circolazione su strade e autostrade dovrebbe essere regolare, senza particolari criticità. Possibili disagi sono previsti venerdì sera in uscita dalle grandi città e domenica nei rientri. Domenica sarà inoltre attivo il blocco dei mezzi pesanti dalle 9 alle 22.

Quali sono le previsioni meteo per domenica 18 ottobre?

Dopo giornate prevalentemente serene, dalla serata di sabato aumenteranno le nuvole. Domenica sono previste piogge e maltempo sul Nord-Ovest, in Toscana, Sicilia e Calabria.

Quanto costano benzina e diesel?

Il prezzo medio della benzina è di 2,034 euro al litro, mentre il diesel costa 2,256 euro al litro. In autostrada si sale rispettivamente a 2,048 e 2,278 euro al litro.

Le temperature subiranno un calo nel weekend?

Le temperature resteranno generalmente miti e sopra la media stagionale, con massime oltre i 20 gradi in quasi tutta Italia. Domenica è atteso un lieve calo al Nord-Ovest, mentre nella settimana successiva il clima resterà gradevole, nonostante l’aumento delle piogge.

5/5 - (1 vote)