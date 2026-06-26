Previsioni traffico e meteo 26-28 giugno: un weekend rovente

Il grande caldo che sta colpendo l’Italia (e non solo) in questa parte finale di giugno non si attenuerà, anzi vivrà il suo picco nel corso del weekend in arrivo, con temperature fino a 40 gradi in alcune località. Il meteo spingerà molti italiani a cercare refrigerio nei luoghi di villeggiatura, portando così un probabile aumento del traffico per il fine settimana. Anche grazie ad un miglioramento dei prezzi dei carburanti, che stanno proseguendo la loro discesa.

Le previsioni del traffico

Come dicevamo, dunque, sono attesi disagi sulla nostra rete di strade e autostrade, con il traffico in uscita dalle grandi città in forte aumento dal pomeriggio di oggi e per tutta la serata. Le strade e autostrade più trafficate saranno quelle verso le località balneari e i laghi: dall’A4 verso il Lago di Garda e le località balneari venete all’A8/A9 per i laghi lombardi, passando per le autostrade verso la Liguria, l’A14 Adriatica e l’A2 del Mediterraneo. Con la consueta attenzione allo snodo dell’A1 a Bologna. Oltre, ovviamente, alle strade statali locali, nei pressi delle località turistiche.

È anche il periodo dei grandi concerti e, di conseguenza, non mancheranno code nelle città coinvolte: da Milano a Roma, da Torino a Udine. Nella Capitale, è anche il weekend del grande raduno per gli 80 anni di Vespa, con possibili disagi nella zona Foro Italico, dove ci sarà l’epicentro di un evento che interesserà migliaia di appassionati. Il traffico sarà poi congestionato, in senso inverso, a partire dal primo pomeriggio di domenica, per tornare verso casa e le città. È previsto il classico blocco dei mezzi pesanti in autostrada di domenica, dalle 7 alle 22.

La situazione dei carburanti

Come avevamo scritto nell’articolo più dettagliato di ieri, stanno scendendo costantemente i prezzi dei carburanti in Italia. Favorendo, dunque, anche le gite fuoriporta in auto, un po’ più economiche. Entrando nel dettaglio dei dati odierni, sempre grazie al rilevamento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la benzina ha un costo medio nazionale di 1,814 euro al litro sulla rete stradale, con un risparmio di 5 millesimi, rispetto al dato rilevato nella giornata di ieri.

Calo più importante per il diesel, che ‘perde’ 7 millesimi, e viene quotato a 1,901 euro al litro, con una probabile discesa sotto la soglia di 1,9 €/l nel corso del fine settimana. Pur mantenendo prezzi più elevati, anche sulla rete autostradale è costante l’abbassamento dei costi: oggi la benzina ha una quotazione di 1,907 euro al litro (-6 millesimi), mentre il diesel di 1,988 euro/litro (-8). Un trend iniziato con l’accordo USA-Iran e destinato a proseguire, salvo sorprese negative.

Le previsioni meteo

L’Italia è nella morsa dell’anticiclone Caronte e sarà così per l’intero fine settimana, dove il caldo sarà ancora più intenso. Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, con solo qualche possibile pioggia (ma di calore) soprattutto nelle regioni meridionali e con afa in aumento. Dunque, siamo attesi da un weekend rovente, non solo durante il giorno, ma anche durante la notte, dove le temperature non scenderanno particolarmente e contribuiranno a rendere la situazione critica.

Infatti, se le massime toccheranno anche quota 40 gradi in alcune località, soprattutto al Nord ed al Centro, le minime saranno spesso oltre i 25 gradi, non portando così quel classico refrigerio notturno, che permette di rendere più sopportabile anche il caldo giornaliero. Anche per questo motivo, come scrivevamo, molti italiani decideranno di spostarsi per il weekend, nelle località balneari, soprattutto chi ha una proprietà al mare, al lago o in montagna.

La situazione, però, cambierà la prossima settimana. Se lunedì e martedì non dovrebbero esserci grandi novità, se non qualche temporale sull’arco alpino e su alcune località della Pianura Padana, da mercoledì dovrebbe finire questo periodo di grande caldo. Si attenuerà Caronte ed arriveranno temporali (con anche grandinate) che abbasseranno le temperature e le porteranno più vicine alle medie classiche del periodo. Il maltempo arriverà inizialmente nelle regioni settentrionali, per poi spostarsi verso il Centro ed il Sud da giovedì. Dando un po’ di respiro all’Italia.

(foto di Paolo Berretta da Pixabay)

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