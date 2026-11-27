Ultimo weekend di novembre e si avvicinano le sospirate festività, per staccare qualche giorno dal lavoro, dopo un autunno con i giorni ‘rossi’ sempre caduti nel fine settimana. Comunque è in arrivo ancora un weekend tradizionale, con spostamenti ancora abbastanza limitati, seppur in più di una località, soprattutto nel Trentino, abbiano già aperto i mercatini di Natale. Ma la maggior parte degli italiani si muoverà sfruttando il ponte dell’Immacolata.

Le previsioni del traffico

Non sono previsti particolari disagi su strade e autostrade italiane, nei prossimi giorni, aspettando appunto l’arrivo delle festività, quando inizierà anche la stagione sciistica, con l’apertura degli impianti nella maggior parte delle località di montagna. Comunque, resta sempre possibile qualche rallentamento o coda in uscita dalle grandi città nel tardo pomeriggio/sera di oggi ed in senso inverso nella giornata di domenica, per chi deciderà comunque di trascorrere un weekend fuoriporta. Il consueto blocco dei mezzi pesanti in autostrada è sempre attivo domenica dalle 9 alle 22.

La situazione dei carburanti

Come avevamo visto anche nei giorni scorsi, continuano le buone notizie sul fronte dei carburanti. La discesa dei prezzi sta proseguendo, sia per quanto riguarda la benzina sia per il diesel, anche se i costi restano comunque molto elevati, se paragonati con quelli di un anno fa, quando non c’erano i venti di guerra in Medio Oriente. La verde su rete stradale ha oggi un prezzo medio di 1,925 euro al litro, con una discesa di 5 millesimi rispetto a ieri, mentre il gasolio è quotato 2,190 euro/litro (-2). Sempre con le rilevazioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il trend è identico anche sulla rete autostradale, seppur i prezzi siano un po’ più elevati: 1,956 euro al litro per la benzina (-5) e 2,234 €/l per il diesel (-6). Anche nei prossimi giorni potrebbe proseguire questa tendenza, nonostante il prezzo del petrolio sia un po’ rimbalzato nelle ultime ore, in attesa della riunione di domenica dell’OPEC+, da cui sono attese notizie importanti sulla produzione per il 2027. Che avranno ripercussioni anche sui mercati.

Le previsioni meteo

Ci attende un weekend con meteo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, anche se nelle regioni meridionali il cielo sarà un po’ più instabile e potranno arrivare delle piogge, in particolare su Sicilia e Calabria. Una situazione che dovrebbe proseguire anche all’inizio della prossima settimana, con l’arrivo dell’anticiclone e, quindi, di un meteo abbastanza stabile, seppur non mancherà qualche leggera perturbazione su Abruzzo, Puglia e Sicilia.

L’inverno arriverà per il calendario solamente il prossimo 21 dicembre, ma le temperature sono in forte calo e saranno tipicamente invernali, già a partire dai prossimi giorni. Le minime scenderanno anche sotto zero nelle regioni settentrionali e saranno ovunque sotto i 10 gradi, con l’esclusione di Puglia e Sicilia, mentre le massime si attesteranno attorno ai 7-8 gradi al Nord, a 10-11 gradi al Centro, per toccare anche quota 15-16 gradi al Sud.

Come sarà il traffico sulle strade e autostrade italiane nel weekend del 27-29 novembre?

Non sono previsti particolari disagi sulla rete stradale e autostradale italiana. Potrebbero comunque verificarsi rallentamenti o code in uscita dalle grandi città nel tardo pomeriggio e nella serata di venerdì, soprattutto per chi partirà per un fine settimana fuoriporta. Domenica, invece, i maggiori flussi potrebbero interessare il senso di rientro. Resta attivo il consueto blocco dei mezzi pesanti in autostrada, dalle 9 alle 22.

Quanto costano benzina e diesel nel weekend del 27-29 novembre?

I prezzi dei carburanti sono in discesa. Sulla rete stradale la benzina ha raggiunto un prezzo medio di 1,925 euro al litro, mentre il diesel costa 2,190 euro al litro. In autostrada i prezzi sono rispettivamente di 1,956 e 2,234 euro al litro. Le rilevazioni sono quelle del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Come sarà il meteo nel fine settimana?

Il tempo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con maggiore instabilità nelle regioni meridionali. Sono possibili precipitazioni soprattutto in Sicilia e Calabria. Una situazione che dovrebbe proseguire anche all’inizio della settimana successiva, con l’anticiclone protagonista.

Quanto scenderanno le temperature nei prossimi giorni?

È atteso un deciso calo termico, con temperature tipicamente invernali. Le minime potranno scendere sotto zero al Nord e saranno inferiori ai 10 gradi quasi ovunque, con l’eccezione di Puglia e Sicilia. Le massime si attesteranno sui 7-8 gradi al Nord, 10-11 al Centro e 15-16 al Sud.

(foto di Jonas Hasselqvist da Pixabay)

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