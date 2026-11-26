La nuova Mercedes-Benz GLA con motorizzazione high tech hybrid è disponibile in Italia con prezzi di lancio a partire da 43.202 euro per la GLA 180. In occasione dell’open weekend del 27, 28 e 29 novembre, dedicato al lancio della nuova GLA 100% elettrica, Mercedes-Benz Italia comunica anche il listino delle versioni ibride, disponibili in cinque varianti: GLA 180, GLA 200, GLA 200 4MATIC, GLA 220 e GLA 220 4MATIC.

Indice

Le versioni ibride completano la gamma e si aggiungono all’offerta 100% elettrica lanciata in questi giorni attraverso un coinvolgente open weekend che vede protagonisti i partner della Stella aderenti sul territorio. Cinque le versioni di allestimento disponibili: EXECUTIVE, ADVANCED, ADVANCED PLUS, PREMIUM e BUSINESS EXTRA, pensate per rispondere a diverse esigenze di stile, comfort e dotazioni.

Con GLA l’esperienza “Welcome home” assume un carattere nuovo, urbano e orientato al lifestyle. L’abitacolo completamente ridisegnato, con tetto panoramico, MB.UX Superscreen disponibile come optional e materiali pregiati, crea una sensazione elevata di comfort e spazio che risulta subito familiare.

La motorizzazione high tech hybrid

La guida puramente elettrica è possibile in particolare alle velocità tipiche urbane e, a determinate condizioni, anche fino a 110 km/h, con il motore a combustione disaccoppiato tramite la frizione di separazione. Il motore elettrico può fornire spinta aggiuntiva e recuperare energia in tutte e otto le marce, con un recupero fino a 25 kW, ed è inoltre in grado di avviare il motore a combustione tramite la frizione di separazione, eliminando la necessità di un classico motorino di avviamento.

Il motore elettrico e i suoi componenti sono integrati direttamente nel nuovo cambio a doppia frizione a otto rapporti (8F-eDCT), rendendo l’intero sistema efficiente e compatto. Una nuova batteria a 48 Volt con tecnologia agli ioni di litio e un contenuto energetico fino a 1,3 kWh alimenta il motore elettrico ed è progettata per essere piccola e leggera.

Il nuovo motore a benzina è un quattro cilindri turbo da 1,5 litri di cilindrata (famiglia FAME, codice M 252), progettato per offrire potenza ed efficienza. Utilizza un processo di combustione basato sul ciclo Miller, con chiusura relativamente anticipata delle valvole di aspirazione che riduce le perdite per laminazione e consente un elevato rapporto di compressione di 12:1. Il concetto di compressore elettrico del refrigerante con tecnologia a 48 Volt, ripreso dall’M 256, riduce l’attrito e consente di climatizzare il veicolo da fermo e durante la guida elettrica.

Design: una presenza da SUV distintiva e sportiva

La nuova GLA offre più spazio, più raffinatezza, più intelligenza, più efficienza e più flessibilità di motorizzazione rispetto alla versione precedente. Con la sua silhouette più bassa, il passo più lungo e una distintiva calandra con 150 stelle stampate a caldo in look cromato, completata da un contorno opzionalmente illuminato, si presenta con un aspetto sicuro e sportivo.

MB.OS e la nuova generazione MBUX

Grazie al Mercedes-Benz Operating System (MB.OS), alla più recente generazione di MBUX e al suo approccio multi-agente basato sull’IA, la GLA è più intelligente, intuitiva e personale che mai. Ogni veicolo è collegato al Mercedes-Benz Intelligent Cloud, che consente aggiornamenti over-the-air dell’intero software del veicolo, inclusi i sistemi di assistenza alla guida, in modo che la GLA resti aggiornata e attraente per molti anni, proprio come uno smartphone che riceve regolarmente nuove app e funzioni estese.

L’ultima generazione del sistema di infotainment MBUX può integrare diversi modelli di IA grazie alla sua architettura flessibile e a un approccio multi-agente, compresi modelli di Microsoft e Google. Per ogni compito, l’MBUX Virtual Assistant seleziona il sistema o la fonte più adatta, anche durante una conversazione in corso, attingendo alla conoscenza collettiva di internet, ed è in grado di rispondere a domande successive senza che sia necessario ripetere il contesto.

Nella nuova GLA l’esperienza di navigazione si basa sui dati di Google Maps: sviluppata in collaborazione da Google e Mercedes-Benz, la soluzione è uno dei primi sistemi a integrare il nuovo Automotive AI Agent di Google Cloud per i servizi conversazionali a bordo. Con MB.UX Surround Navigation, l’interazione visiva raggiunge una nuova dimensione: grazie a telecamere e sensori, combina una rappresentazione 3D dell’ambiente circostante e le indicazioni di percorso con la visualizzazione dell’assistenza alla guida in tempo reale nel display del conducente.

MB.DRIVE: assistenza alla guida e al parcheggio

Tutti i modelli GLA in Europa sono dotati di serie di un’ampia gamma di dotazioni di sicurezza e comfort e di Distance Assist DISTRONIC. La nuova GLA è equipaggiata con otto telecamere, cinque sensori radar e 12 sensori a ultrasuoni per offrire un’assistenza alla guida di prim’ordine. MB.DRIVE ASSIST, disponibile come optional fin dal lancio sul mercato in Europa, integra Distance Assist DISTRONIC con lo Steering Assist, consentendo la guida assistita di livello SAE 2; novità della GLA è il Lane Change Assist, che facilita i cambi di corsia con un semplice tocco sulla leva degli indicatori.

MB.DRIVE PARKING ASSIST rileva i posti auto su entrambi i lati in una fase molto precoce, individuando anche i posti disponibili non delimitati da linee bianche; anche dopo un parcheggio manuale, l’auto può uscire automaticamente dal posto. MB.DRIVE PARKING ASSIST 360 offre viste a 360 gradi nuove e migliorate grazie alla telecamera a 360 gradi e un’interfaccia utente ridisegnata, con una vista 3D che mostra in tempo reale un modello animato o trasparente del veicolo.

L’assistente alle manovre in retromarcia, disponibile come extra digitale, offre supporto ad esempio in vicoli stretti: la nuova GLA memorizza gli ultimi 150 metri del percorso a velocità fino a 60 km/h e può supportare il conducente prendendo il controllo dello sterzo in retromarcia. Un’altra funzione utile in ambito urbano è l’avviso di protezione dei cerchi, che a bassa velocità segnala sul display centrale quando le ruote sono pericolosamente vicine a un ostacolo, ad esempio durante il parcheggio accanto a marciapiedi alti.

Prezzi e allestimenti

Il comunicato Mercedes-Benz Italia indica nel titolo un prezzo di partenza di 43.202 euro per la GLA 180, mentre la tabella tecnica allegata al comunicato riporta per la stessa variante un prezzo di partenza di 48.195 euro: la fonte ufficiale non chiarisce la ragione della differenza tra i due valori (ad esempio eventuali incentivi o promozioni legate al lancio), che riportiamo entrambi così come indicato dal comunicato stesso.

Versione Potenza di sistema 0-100 km/h Velocità max Prezzo da (listino) GLA 180 115 kW / 156 CV 9,6 s 201 km/h 48.195 € GLA 200 135 kW / 184 CV 8,6 s 214 km/h 50.099 € GLA 200 4MATIC 135 kW / 184 CV 8,4 s 210 km/h 52.312 € GLA 220 155 kW / 211 CV 7,8 s 225 km/h 52.301 € GLA 220 4MATIC 155 kW / 211 CV 7,4 s 220 km/h 54.514 €

Tutte le varianti montano il nuovo motore 1.5 turbo a quattro cilindri abbinato al sistema ibrido a 48 Volt, con capacità del bagagliaio compresa tra 415 e 1.410 litri. Il consumo di carburante combinato varia da 5,5 a 6,4 l/100 km a seconda della versione, con emissioni di CO2 combinate comprese tra 126 e 145 g/km e classe di efficienza CO2 D-E.

Domande frequenti su Mercedes-Benz GLA high tech hybrid

Quanto costa la nuova Mercedes-Benz GLA ibrida?

Il comunicato Mercedes-Benz Italia indica un prezzo di partenza di 43.202 euro per la GLA 180 nel titolo, mentre la tabella tecnica allegata riporta 48.195 euro per la stessa variante: riportiamo entrambi i valori così come comunicati dalla fonte ufficiale, che non ne specifica la differenza.

Quali versioni ibride sono disponibili?

Cinque varianti motore: GLA 180, GLA 200, GLA 200 4MATIC, GLA 220 e GLA 220 4MATIC, disponibili con cinque allestimenti: EXECUTIVE, ADVANCED, ADVANCED PLUS, PREMIUM e BUSINESS EXTRA.

Come funziona il sistema ibrido high tech hybrid?

Abbina un motore 1.5 turbo a quattro cilindri a un motore elettrico integrato nel nuovo cambio a doppia frizione a 8 rapporti (8F-eDCT), alimentato da una batteria a 48 Volt da 1,3 kWh. Consente la guida puramente elettrica a velocità urbane e, in certe condizioni, fino a 110 km/h.

Cos’è l’MB.OS della nuova GLA?

È il Mercedes-Benz Operating System sviluppato internamente dalla Casa tedesca, che abilita la nuova generazione MBUX con approccio multi-agente IA (inclusi modelli Microsoft e Google) e gli aggiornamenti over-the-air di tutto il software del veicolo.

Quali sistemi di assistenza alla guida offre la nuova GLA?

Di serie Distance Assist DISTRONIC; come optional MB.DRIVE ASSIST (con Steering Assist e Lane Change Assist, guida assistita di livello SAE 2) e MB.DRIVE PARKING ASSIST, con telecamera a 360 gradi e vista 3D del veicolo.

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