Previsioni traffico e meteo 28-30 agosto: oltre 25 milioni in viaggio

Il mese di agosto sta per giungere alla conclusione e, con esso, anche le ferie per quasi tutti gli italiani. Quello in arrivo sarà il secondo weekend di controesodo, quello in cui la maggior parte dei nostri connazionali farà rientro nelle proprie abitazioni per riprendere le attività lavorative. Sono stimati oltre 25 milioni di veicoli in viaggio, in un fine settimana in cui si riaffaccerà un po’ di grande caldo al Sud e continua l’emergenza per i prezzi dei carburanti.

Le previsioni del traffico

Già da oggi il traffico diventerà molto più intenso sulla nostra rete di strade e autostrade, con il bollino giallo per l’intera giornata, anche se il clou di spostamenti avverrà tra sabato e lunedì. Bollino rosso, infatti, è previsto nelle mattinate e nei pomeriggi di domani e domenica, così come per la mattina del 31 agosto, ma anche nelle ore serali il traffico sarà più sostenuto rispetto ad un normale fine settimana. Ovviamente, in direzione Nord e verso le grandi città.

Infatti, come dicevamo, è il secondo weekend del controesodo, quello ‘definitivo’, ma non mancherà, in particolare nel pomeriggio/sera di oggi e nella mattinata di domani, chi vorrà trascorrere un weekend nei luoghi di villeggiatura, in particolare verso i laghi e il mare. Magari chi ha già finito da un po’ di tempo le ferie estive, approfittando del fatto che le scuole non sono ancora riprese. E sarà così anche nel weekend della prossima settimana. Questo sarà l’ultimo fine settimana con doppio blocco dei mezzi pesanti: sabato dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22.

Le tratte più trafficate sono quelle tipiche del periodo estivo: su tutte l’A1 Milano-Napoli, con lo snodo di Bologna in primo piano, l’A14 Adriatica, l’A2 del Mediterraneo, senza dimenticare l’A4, con i rientri da Croazia, Veneto e Lago di Garda, e le autostrade dalla Liguria. Lo stesso vale anche per il senso inverso, con attenzione anche alle strade statali nei pressi dei luoghi di villeggiatura, per chi si è spostato solamente per trascorrere il weekend fuori città.

La situazione dei carburanti

A rendere ancora meno piacevole il rientro a casa, c’è il caro carburanti. Il Governo ha rinnovato lo sconto sulle accise del diesel fino al 5 settembre, ma i prezzi restano elevatissimi. Nel confronto con i prezzi di esattamente un anno fa, emerge un aumento di 32 centesimi al litro per la benzina (+18,9%) che si traduce in una maggiore spesa di 16 euro a pieno. Ancora più pesante la situazione per il gasolio: l’aumento rispetto all’anno scorso è addirittura di 51,2 centesimi, pari ad una crescita del 31,5%. Un rincaro che si traduce in una crescita di ben 25,6 euro a pieno.

Negli ultimi due giorni, quantomeno, c’è stata un’inversione di tendenza ed una lieve discesa dei prezzi. Anche nel rilevamento odierno, sempre con i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, un litro di verde costa 2,014 euro al litro, due millesimi in meno rispetto a ieri, mentre il gasolio è quotato 2,131 euro/litro (-3 millesimi). Anche in autostrada c’è stato questo cambio: la benzina ha ‘perso’ un millesimo con un prezzo di 2,095 euro/litro, mentre il diesel costa 2,206 euro al litro, con un risparmio di 4 millesimi, rispetto al rilevamento di ieri.

Le previsioni meteo

Come dicevamo, ci sarà un ritorno del grande caldo, nel corso di questo fine settimana. Però, rispetto a quanto accaduto nelle precedenti ondate, riguarderà solamente il Centro-Sud. Partiamo però dal meteo, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, per il weekend, con l’esclusione di qualche rovescio odierno sulle regioni settentrionali e domani sugli Appennini. Per il resto, a parte alcune nubi in più nella giornata di sabato, non sono attese precipitazioni.

Cambiano, invece, le temperature. Se nelle regioni settentrionali, pur con un leggero rialzo ed un po’ più di clima afoso, non si andrà oltre i 30/31 gradi nelle massime e si resterà attorno ai 20 gradi nelle minime, in quelle centrali e meridionali ci sarà un balzo in alto. Le massime saliranno fino a 37-38 gradi, mentre le minime faranno fatica a scendere sotto i 25 gradi. Anzi, ci saranno zone in cui la temperatura più bassa dell’intera giornata sarà di 28/29 gradi.

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