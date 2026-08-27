Auto usate, a giugno il mercato italiano cresce del 3,7%

Roma, 27 agosto 2026. Il mercato italiano dell’auto usata torna a crescere a giugno 2026, dopo la leggera flessione registrata a maggio. Secondo i dati del Centro Studi e Statistiche UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri), nel mese si contano 448.071 trasferimenti di proprietà (dato ancora in attesa di consolidamento), in aumento del 3,7% rispetto ai 431.968 di giugno 2025.

I numeri di giugno 2026: trasferimenti netti a +1,9%

Scorporando il dato complessivo, i trasferimenti netti di giugno 2026 guadagnano l’1,9% su base annua, mentre le minivolture — i passaggi temporanei di proprietà a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale — segnano un incremento più marcato, pari al 6,1%. La distinzione è rilevante perché consente di isolare gli scambi definitivi tra privati e operatori da quelli puramente transitori legati alla filiera commerciale.

Il bilancio del primo semestre 2026: +1,4%

Allargando lo sguardo ai primi sei mesi dell’anno, il mercato dell’usato archivia un incremento dell’1,4%, con 2.872.228 trasferimenti di proprietà complessivi, un dato che risulta superiore del +1,7% anche rispetto allo stesso periodo del 2019, l’ultimo anno pre-pandemia preso convenzionalmente come riferimento dal Centro Studi UNRAE per misurare la tenuta strutturale del comparto.

Le alimentazioni più scambiate: diesel primo, ma in calo

Tra i trasferimenti netti di giugno, il diesel torna in prima posizione con il 39,1% di quota, pur perdendo 2,2 punti percentuali rispetto a giugno 2025 (38,4% nel cumulato dei 6 mesi). La benzina cede mezzo punto e scivola al secondo posto con il 37,8% (38,8% nei 6 mesi). Le ibride confermano invece una crescita sostenuta, toccando il 12,6% nel mese (12,3% nel semestre); seguono Gpl e metano rispettivamente al 5,4% e 2,0% nel mese, mentre le alimentazioni a spina guadagnano terreno: le elettriche pure (BEV) salgono all’1,5% e le ibride plug-in all’1,7% in giugno.

Chi vende e chi compra: privati ancora protagonisti

Sul fronte dei contraenti, gli scambi tra privati e aziende restano largamente predominanti e rappresentano il 55,2% di tutti i passaggi di proprietà a giugno (55,4% nel cumulato). I passaggi da operatore a cliente finale (case auto, concessionarie, commercianti) perdono invece 0,4 punti, fermandosi al 39,9% nel mese. Pesano anche gli scambi originati da auto-immatricolazioni, in aumento di 0,2 punti al 3,9%, mentre quelli provenienti dal noleggio restano stabili all’1,0%.

Le regioni con più passaggi di proprietà

La distribuzione geografica dei trasferimenti netti conferma la fotografia dei mesi precedenti: la Lombardia guida la classifica con il 15,9% di quota (-0,5 punti), seguita dal Lazio al 9,8% (-0,4 punti). Al terzo posto si conferma la Campania con il 9,3% (in crescita di 0,4 punti), davanti a Sicilia (8,9%) e Piemonte (7,6%).

Quanto sono vecchie le auto scambiate

Per anzianità, a giugno cresce ulteriormente la quota di vetture con oltre 10 anni, che guadagna 1,5 punti e arriva al 49,5% dei trasferimenti netti (48,9% nel semestre): quasi una vettura su due passata di proprietà ha più di un decennio di vita. Le auto da 6 a 10 anni scendono al 16,4%, quelle da 4 a 6 anni al 10,5%. Nel complesso, i trasferimenti di vetture fino a 4 anni di anzianità coprono il 23,6% a giugno, in linea con il 23,5% dello stesso mese del 2025. Guardando al parco circolante, in Italia al 31 dicembre 2025 risultavano immatricolate oltre 41,1 milioni di auto, il 58,3% delle quali con più di 10 anni: nei primi 6 mesi 2026 sono state acquistate 3,9 auto usate ogni 100 circolanti a inizio anno, quota che sale al 6,9% per le vetture fino a un anno di vita.

Il rapporto tra usato e nuovo: 1,5 auto usate per ogni nuova

Nel primo semestre 2026 sono state acquistate complessivamente 1,591 milioni di autovetture usate (trasferimenti netti, escluse le minivolture) e 1,071 milioni di autovetture nuove, per un totale di 2.662.700 unità, in crescita del 2,9% sullo stesso periodo 2025. Il rapporto usato/nuovo si attesta quindi a 1,5 auto usate acquistate per ogni auto nuova, leggermente inferiore all’1,6 registrato nel primo semestre 2025. Sul fronte delle classi emissive, il 43,8% delle auto circolanti al 31 dicembre 2025 rispondeva alla direttiva Euro 6: nei primi 6 mesi 2026 i trasferimenti di vetture Euro 6 sono stati il 54,0% del totale, segno che il ricambio del parco circolante privilegia le auto emissivamente più recenti.

Domande frequenti sul mercato dell’auto usata a giugno 2026

Quante auto usate sono state vendute in Italia a giugno 2026?

Secondo l’UNRAE, a giugno 2026 si sono registrati 448.071 trasferimenti di proprietà di autovetture usate, in crescita del 3,7% rispetto a giugno 2025, dato ancora provvisorio e in attesa di consolidamento.

Come è andato il mercato dell’usato nel primo semestre 2026?

Nei primi sei mesi del 2026 i trasferimenti di proprietà di auto usate sono stati 2.872.228, in aumento dell’1,4% sull’anno precedente e dell’1,7% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Qual è l’alimentazione più scambiata tra le auto usate?

Il diesel resta l’alimentazione più scambiata a giugno 2026 con il 39,1% dei trasferimenti netti, davanti alla benzina (37,8%); le auto ibride crescono fino al 12,6% nel mese.

Qual è il rapporto tra auto usate e auto nuove vendute in Italia?

Nel primo semestre 2026 per ogni auto nuova acquistata sono state acquistate 1,5 auto usate, contro il rapporto di 1,6 registrato nello stesso periodo del 2025.

Qual è la regione italiana con più passaggi di proprietà di auto usate?

La Lombardia è la regione con la quota più alta di trasferimenti netti di auto usate, pari al 15,9% del totale nazionale a giugno 2026, davanti a Lazio (9,8%) e Campania (9,3%).

Quante auto circolanti in Italia hanno più di 10 anni?

Al 31 dicembre 2025 in Italia circolavano oltre 41,1 milioni di auto, delle quali il 58,3% aveva più di 10 anni di anzianità, a conferma dell’età media elevata del parco auto italiano.

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