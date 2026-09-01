Primo Contatto | Nuova Opel Corsa GSE 2026: ecco perché anche i puristi dovranno ricredersi

Uno degli argomenti più spinosi da affrontare in questo momento storico nell’ambito automotive è sicuramente quello delle auto sportive elettriche. Ancora più spinoso se poi parliamo delle hot hatch, le super compatte del mondo racing, capaci da sempre di coniugare aggressività e cattiveria su asfalto con praticità e piacere di guida quotidiano. Sento già la folla inferocita, armata di forconi e torce accese, dirigersi verso di me. Eppure devo per forza fare “coming out”: la Opel Corsa GSE, sesta generazione della popolare famiglia di sportive tedesche composta da tutte le GSi e le OPC del passato, è degna rappresentante della sua tradizione. Sì, anche senza il rombo del termico, perché l’elettrico che troviamo qui è davvero un gioiellino e chi è veramente esperto sa benissimo che una vettura sportiva è molto di più del suo motore. Quella che abbiamo provato su strada e su pista, infatti, non è una Corsa riveduta e corretta, né tantomeno una pura operazione di marketing. Si tratta di un progetto con una fortissima caratterizzazione meccanica e software. Anche se la piattaforma è condivisa con altri modelli, le modifiche e le messe a punto tecniche sono tali da renderla una vettura che il vero appassionato, purista o meno che sia, non potrà ignorare in alcun modo. Lo abbiamo scoperto al Driving Camp di Pachfurth, a pochi chilometri di distanza da Vienna, uno dei centri prove d’eccellenza dell’Austria, a poco più di un mese dal debutto assoluto davanti al grande pubblico che avverrà in ottobre al Salone di Parigi.

Cosa cambia rispetto alla Opel Corsa di serie?

La Opel Corsa GSE non è in alcun modo un semplice kit estetico per i guidatori più esuberanti. Stiamo parlando di una trasformazione netta, seppur elegante e non esagerata, che aumenta la muscolatura e l’impronta a terra. Questo è stato possibile soprattutto grazie al netto allargamento delle carreggiate, che guadagnano rispettivamente 54 millimetri all’anteriore e 20 millimetri al posteriore, con un maggior scartamento delle ruote. Di conseguenza troviamo anche dei passaruota più larghi e con rifiniture nere dedicate al modello. Anche l’altezza da terra è cambiata, scendendo di altri 25 millimetri rispetto alle normali varianti da strada. Nella vista frontale salta subito all’occhio, sotto la tradizionale calandra Opel Vizor, un nuovo paraurti con spoiler specifico GSE, molto più affilato rispetto alla versione standard. Numerosi sono anche i dettagli in nero lucido, che vanno a contrastare direttamente con il colore della carrozzeria. Troviamo ovviamente uno spoiler dedicato anche sopra al portellone posteriore, che i designer dichiarano specificamente sviluppato per generare un vero carico aerodinamico aggiuntivo. Il paraurti è più spigoloso e dall’aspetto naturalmente più sportivo. Sulla fiancata salta subito all’occhio la nuova dotazione di cerchi in lega da 18 pollici, il cui design esclusivo a tre razze è una citazione diretta a quelli originali della Opel Corsa A GSi del 1988. Guardando attraverso di essi, troviamo anche le pinze freno Alcon monoblocco a quattro pistoncini, a loro volta colorate di giallo brillante (il colore ufficiale del mondo GSE, come vedremo) e con dischi ventilati da 355 millimetri. A differenza di altre sportive che abbondano con i badge, il logo GSE resta discreto, posizionato sui fianchi del veicolo e su dettagli mirati.

Abitacolo moderno, ma non “tutto display”

Uno degli elementi che più urtano i nervi degli appassionati è l’uso eccessivo dei display per il sistema di infotainment. Sulla nuova Opel Corsa GSE ci sono, ovviamente, ma non si è esagerato, anche per mantenere un po’ di quell’aspetto “spartano” tipico delle vetture da gara. Abbiamo però comunque il display pilota completamente digitale e personalizzabile, insieme al touchscreen centrale da 10 pollici di diagonale con grafica e widget esclusivi di questa speciale edizione GSE, come il controller della Forza G, i valori di accelerazione ed erogazione della coppia, e infine la gestione termica e dello stato della batteria. Si è fatto un buon lavoro a livello di materiali, con l’Alcantara che trova spazio persino su alcune sezioni del volante e viene impreziosito da numerose cuciture gialle a contrasto, così come sono gialle persino le cinture di sicurezza. L’Alcantara lo troviamo anche sui pannelli porta e sul bracciolo centrale, mentre la pedaliera sportiva è in alluminio spazzolato. Comodi i sedili ad alte prestazioni, specifici GSE, con poggiatesta integrati sia per il guidatore che per il passeggero. Sono contenitivi quanto basta per ben comportarsi nelle curve più aggressive, ma al tempo stesso sufficientemente morbidi da non dare fastidio in caso di utilizzo prolungato. Da sottolineare anche il tessuto della selleria centrale, che riprende la trama centrale a scacchi neri, grigi e gialli delle vecchie versioni della Corsa, in particolare ancora la Corsa A GSi dell’88. In generale l’abitabilità è rimasta la stessa della Corsa elettrica, soprattutto per quanto riguarda il bagagliaio che è identico: si parte da un minimo di 267 litri e si tocca un apice con i sedili posteriori abbattuti di 1.042 litri. Si tratta di una riduzione di circa 42 litri rispetto alla normale Opel Corsa con motore termico.

Anche i puristi dovranno ricredersi

Parliamoci subito chiaro: questa Opel Corsa GSE è la più potente mai costruita dal Blitz di Rüsselsheim e il fatto che non si senta il ruggito del motore termico (comunque riproducibile digitalmente dall’interno, anche se sappiamo quanto questo sia un tasto dolente per i fan) non cambia questo semplice elemento oggettivo. Parliamone: un motore elettrico sincrono da 207 kW di potenza, pari a 281 CV, e con una coppia da 345 Nm, ovviamente disponibile subito all’accensione com’è natural con le unità elettriche. Tutto il comparto ad alta tensione è stato ereditato dalla Mokka GSE Rally, sia nella sua versione stradale che in quella direttamente da competizione. Il suo peso, però, è leggermente inferiore rispetto alla sorella SUV (di 50 kg), riuscendo ad andare anch’essa sotto la soglia dei 1.600 kg a vuoto. Questo consente di registrare un rapporto peso/potenza di 181 CV/t e, come conseguenza, la Corsa GSE può scattare da ferma fino a 100 km/h in appena 5,5 secondi. Si tratta dell’accelerazione migliore di sempre per una Corsa di serie. La velocità massima, invece, è di 180 km/h.

Lo ribadiamo: anche se siete dei puristi, dovreste davvero salire a bordo e provare a guidare questa Opel Corsa GSE. Perché al di là del motore e del sound, abbiamo a che fare con una vera hot hatch, divertentissima da guidare tra le curve e degna della qualifica di “sportiva da tutti i giorni”. Abbiamo già parlato dell’assetto ribassato di 25 millimetri, ma a questo dobbiamo aggiungere anche un baricentro più basso di ben 40 millimetri rispetto alla Mokka GSE. Le sospensioni sono state riviste e montano ora degli speciali fine corsa idraulici, a cui si aggiungono molle irrigidite del 30% all’anteriore e del 70% al posteriore. Questo consente di azzerare quasi totalmente il rollio e anche i trasferimenti di carico sono nettamente più veloci. Il posteriore può anche contare su una seconda barra stabilizzatrice e sull’aggiunta di speciali boccole ad alta rigidità laterale, così da migliorare nettamente la risposta dell’assale. Le due vere “chicche”, però, sono il differenziale autobloccante Torsen e i freni Alcon. Partendo dal primo, si tratta di un differenziale a slittamento limitato multidisco, che scarica a terra i 345 Nm della coppia, senza però generare sottosterzo o pattinamenti. Questo permette di aprire il gas in uscita di curva con grande anticipo. L’impianto frenante Alcon, invece, è dotato delle già citate pinze monoblocco anteriori a 4 pistoncini con dischi ventilati da 355 millimetri. In modalità Sport la frenata rigenerativa viene completamente spenta: in questo modo il pedale gestisce al 100% l’impianto idraulico Alcon, eliminando risposte artificiali e garantendo la massima modulabilità in staccata.

Come anticipato, esiste una modalità artificiale per replicare il “sound” della vettura, l’Active Sport Sound, creato ad hoc negli stabilimenti di Rüsselsheim. Si tratta ovviamente di un rimedio artificiale per abituare anche i più scettici, che però di solito sono restii ad accettare questo tipo di soluzioni. Non vi è comunque alcun obbligo di usarlo e il nostro suggerimento è quello di godersi appieno le caratteristiche dell’auto, che come avrete certamente capito sono di livello superiore per il segmento. Discorso simile lo possiamo fare con gli ADAS, ovviamente di livello 2 per la sicurezza alla guida semi-autonoma: troviamo cruise control adattivo, telecamera posteriore a 180 gradi e ingresso senza chiavi.

Ok, ma l’autonomia? In quanto tempo ricarico?

Per quanto riguarda l’autonomia, da sempre tallone d’Achille delle elettriche sportive, il dichiarato della casa è sicuramente interessante. Con le gomme di serie, le Michelin Pilot Sport 4S da 18 pollici, viene promessa un’autonomia fino a 354 km, mentre con le Hankook Ventus S1 evo3 in optional si toccano i 374 km. Considerando che la Corsa GSE è dotata anche di una speciale gestione termica pensata apposta per adattarsi all’uso pesante da pista, si tratta di un ottimo risultato. Questa gestione, tra l’altro, torna molto utile in fase di ricarica, della quale per il momento non conosciamo ancora i tempi ufficiali. La Mokka GSE, però, già fa registrare una ricarica dal 10 all’80% in circa 30 minuti con le colonnine ultrafast fino a 100 kW in corrente continua, perciò non dubitiamo che anche la Corsa GSE saprà quanto meno pareggiare questi risultati, se non migliorarli. Con una Wallbox domestica o una colonnina pubblica in corrente alternata a 11 kW (le più comuni) la Mokka GSE completa una ricarica in circa 5 ore e mezza, mentre con una wallbox da 7,4 kW monofase ci vogliono poco più di 8 ore.

Quando arriva e quanto costerà

Gli ordini della nuova Opel Corsa GSE sono ufficialmente aperti proprio a partire da questo mese di settembre, mentre il debutto dal vivo davanti al grande pubblico si terrà a ottobre durante il Salone di Parigi 2026. Non c’è ancora un listino ufficiale, ma possiamo dedurre qualcosa guardando gli altri prezzi della gamma Opel. La Opel Corsa elettrica arriva fino a circa 38.000 €, mentre per la Mokka GSE si passa a 47.750 €. Quindi è ragionevole pensare che ci potremmo aggirare intorno ai 43.000-45.000 €, ma ovviamente queste sono solo nostre considerazioni non ufficiali.

OPEL CORSA GSE 2026: scheda tecnica

Dimensioni: lunghezza 406 cm; larghezza 182 cm; altezza 141 cm; passo 254 cm

Carrozzeria: cinque porte, hot hatch

Motore in prova: elettrico da 281 CV

Trazione: anteriore

Cambio: monomarcia

Accelerazione: da 0 a 100 km/h in 5,5’’

Velocità massima: 180 km/h

Allestimenti: GSE

Numero di posti: 5 posti

Bagagliaio: da 267 a 1042 litri

Autonomia elettrica: 354-374 km

Sicurezza: cruise control adattivo, telecamera posteriore a 180 gradi, fari Intelli-Lux Matrix, Keyless Entry & Start

Prezzo: non disponibile

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