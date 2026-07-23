Rally 1000 Miglia 2026: presentazione il 27 agosto

Brescia, 23 luglio 2026. Il 49° Rally 1000 Miglia entra nella fase decisiva del proprio percorso di avvicinamento. L’appuntamento, organizzato dall’Automobile Club Brescia e in programma dal 3 al 5 settembre 2026, sarà il quarto round del Campionato Italiano Rally Challenger 2026, valido anche per la Coppa Rally di 3^ Zona e per il Lombardia Rally Cup.

Il programma del 49° Rally 1000 Miglia: due tappe e otto prove speciali

La nuova edizione propone un format articolato su due tappe e otto prove speciali. Venerdì sono in programma due tratti cronometrati, uno dei quali disputato in notturna, mentre sabato il confronto sportivo entrerà nel vivo con altre sei prove speciali, decisive per determinare i vincitori del 49° Rally 1000 Miglia.

Il ritorno del rally nel centro di Brescia

Tra gli elementi centrali dell’edizione 2026 figura il ritorno del Rally 1000 Miglia nel centro di Brescia, una scelta pensata per riavvicinare la competizione alla città e offrire alla manifestazione un palcoscenico coerente con la sua storia e con il prestigio maturato nel panorama rallistico nazionale.

Verso il traguardo del 50° anniversario nel 2027

Il legame con Brescia rappresenta uno dei tratti distintivi di un evento nato nel 1977 e giunto alla vigilia di un passaggio particolarmente significativo. L’edizione di settembre 2026 sarà infatti l’ultima prima del cinquantesimo Rally 1000 Miglia, previsto nel 2027, costituendo una tappa importante nel percorso verso lo storico anniversario.

Iscrizioni e presentazione ufficiale

Il format, il percorso e tutti i dettagli della manifestazione saranno resi noti all’apertura delle iscrizioni, in programma il 3 agosto 2026. L’evento e l’elenco iscritti saranno poi presentati alla città, ai media e alle autorità territoriali durante la conferenza stampa ufficiale, in programma giovedì 27 agosto 2026 alle ore 11:00 presso la Sala Conferenze dell’Automobile Club Brescia, in via Enzo Ferrari 4/6.

Domande frequenti sul Rally 1000 Miglia 2026

Quando si svolge il 49° Rally 1000 Miglia 2026?

Il rally è in programma dal 3 al 5 settembre 2026, organizzato dall’Automobile Club Brescia.

Quante prove speciali ci sono nel 49° Rally 1000 Miglia?

Sono previste otto prove speciali distribuite su due tappe: due tratti cronometrati venerdì (uno in notturna) e sei prove speciali sabato.

A quale campionato è valido il Rally 1000 Miglia 2026?

La gara è il quarto round del Campionato Italiano Rally Challenger 2026 ed è valida anche per la Coppa Rally di 3^ Zona e per il Lombardia Rally Cup.

Quando aprono le iscrizioni al Rally 1000 Miglia 2026?

Le iscrizioni apriranno il 3 agosto 2026, data in cui saranno resi noti anche il format e il percorso completo della manifestazione.

Dove e quando si tiene la presentazione ufficiale del Rally 1000 Miglia 2026?

La conferenza stampa ufficiale si terrà giovedì 27 agosto 2026 alle ore 11:00 presso la Sala Conferenze dell’Automobile Club Brescia, in via Enzo Ferrari 4/6.

Perché l’edizione 2026 è importante nella storia del Rally 1000 Miglia?

Nato nel 1977, il Rally 1000 Miglia arriva nel 2026 alla vigilia del suo 50° anniversario, previsto nel 2027: l’edizione di settembre sarà l’ultima tappa prima dello storico traguardo.

Contatti per la stampa: Matteo Bellamoli, Ufficio Stampa Rally 1000 Miglia.

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