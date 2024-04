Ram 1500 RHO 2025: le caratteristiche del nuovo pick up dedicato all’off-road

Il marchio Ram ha recentemente lanciato il suo ultimo modello, il Ram 1500 RHO 2025, rafforzando la sua presenza nel segmento dei pick-up in Nord America. Questo nuovo arrivo segue la discontinuità del modello TRX. Sotto il cofano del nuovo pick-up si trova un motore turbo Hurricane High Output a sei cilindri da 3 litri, capace di produrre una potenza di 547 CV e una coppia massima di 706 Nm. Questo motore è abbinato a un cambio automatico a 8 velocità, un sistema di aspirazione ad alto flusso, un filtro dell’aria di grande capacità e un sistema di scarico completamente rinnovato, diverso dal resto della gamma Ram 1500.

Il Ram 1500 RHO 2025 vanta una capacità di traino massima di 3801 kg e un carico utile massimo di 689 kg. Può attraversare corsi d’acqua profondi fino a 81 cm, rendendolo un veicolo estremamente capace. Il nuovo modello sarà disponibile nelle concessionarie statunitensi nel corso del terzo trimestre di quest’anno, con un prezzo di partenza di 69.995 dollari (circa 65.245,15 euro). Gli ordini sono già aperti. Dal punto di vista estetico, il 1500 RHO 2025 si distingue per il suo design audace e la sua carrozzeria a forma di clessidra. La versione RHO è 20 cm più larga rispetto alle altre varianti della gamma, mentre i parafanghi in composito consentono un aumento di 15 cm della carreggiata. I fari a LED premium sono standard sulla variante RHO, mentre le cornici permettono al sistema di monitoraggio degli angoli ciechi di coprire l’intera parte esterna del veicolo.

All’interno, il Ram 1500 RHO 2025 presenta un distintivo personalizzato sulla console centrale e un altro distintivo RHO sul cruscotto davanti al passeggero anteriore, sottolineando la sua esclusività. Con il suo design audace e le sue prestazioni potenti, il Ram 1500 RHO 2025 è pronto a fare la sua presenza sentita nel mondo dei pick-up. Il nuovo 1500 RHO si distingue per i suoi sedili anteriori in pelle premium, dotati di regolazione elettrica a 12 vie, funzione massaggio, impostazioni di memoria personalizzabili e loghi ricamati.

I sedili, sia anteriori che posteriori, sono rivestiti in pelle Natura Plus premium, riscaldata e ventilata, con accenti in pelle scamosciata traforata. I pacchetti RHO e RHO Level 1 Equipment Group includono cuciture Greystone e inserti in Graphite Metallic, mentre la fibra di carbonio e gli accenti rossi arricchiscono l’interno. Il cruscotto presenta un selettore per la modalità di guida con opzioni come Auto, Tow, Mud/Sand, Rock, Snow, Sport, Baja, Custom e Valet, e un display da 12.3 pollici per il controllo delle varie funzioni. Inoltre, il 1500 RHO è equipaggiato con l’ultima generazione del sistema di infotainment Uconnect, confermando il suo status di veicolo altamente tecnologico.

