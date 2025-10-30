Range Rover Sport SV 2027: prime FOTO SPIA del restyling

Il super SUV da oltre 630 CV prepara l'aggiornamento

di Gaetano Scavuzzo30 Ottobre, 2025

Land Rover Range Rover Sport SV

Le anticipazioni sull’attesa ondata di restyling per i SUV alto di gamma Range Rover prendono il via con un prototipo della futura Range Rover Sport SV, immortalato in questo foto spia durante i collaudi in strada in Germania. Quasi sicuramente le varianti minori della “Sport” e l’intera famiglia della Range Rover standard rinnovata non si faranno vedere prima dell’inizio dei test invernali, tra un paio di mesi, ma questi prime immagini della nuova Range Rover Sport SV ci aiutano a capire cosa cambierà nel look del SUV britannico.

Ritocchi sul frontale

Nonostante il camouflage attentamente posizionato per nasconderne le forme, è facilmente intuibile che il restyling della Range Rover Sport SV apporterà modifiche all’anteriore limitatamente al paraurti, in particolare sui profili esterni della presa d’aria inferiore. Altra novità sembra essere la griglia più spessa sia nella sezione superiore che in quella inferiore del paraurti, con la prima che potrebbe rinnovarsi con un nuovo motivo a barre orizzontali.

Range Rover Sport SV 2027

Paraurti posteriore più grintoso e terminali di scarico al centro

Nel profilo della vettura non sembrano esserci cambiamenti, mentre sulla coda si nota il paraurti posteriore completamente diverso a quello del modello attuale, incorporando ora il diffusore e caratterizzandosi con un nuovo design molto più aggressivo. Una maggiore grinta sottolineata anche dal nuovo posizionamento dei due grandi terminali di scarico, posti sotto la targa, anziché le due coppie di terminali collocati ai due lati. Fanali, lunotto e spoiler integrato al tetto sembrano essere rimasti invariati.

Nessuna indicazione per quanto riguarda possibili novità relative alla motorizzazione, compreso un probabile incremento di potenza per questo SUV ad alte prestazioni, che di certo non ha bisogno di “alzare” l’asticella considerando la presenza, sul modello attuale, del motore V8 da 4.4 litri che sviluppa 635 CV.

