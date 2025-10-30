Suzuki protagonista a EICMA 2025: debutta la nuova Vitara Hybrid in livrea speciale ispirata alle due ruote

Suzuki sarà tra i grandi protagonisti di EICMA 2025, la più importante esposizione mondiale dedicata alle due ruote, in programma dal 6 al 9 novembre a Rho Fiera Milano. Quest’anno, la casa giapponese non solo partecipa con un proprio stand, ma sarà anche la “Car of EICMA”, celebrando il legame profondo tra il mondo delle moto e quello delle auto.

Suzuki Vitara Hybrid in esposizione a EICMA in una livrea speciale one-shot

Oltre a fornire una flotta di vetture per l’organizzazione, Suzuki presenterà due esclusive one-off ispirate alle sue moto più iconiche: la Vitara Hybrid 8TT, che richiama i colori della GSX-8TT, e la Vitara Hybrid DR-Z4, con una livrea che omaggia la famiglia DR-Z. Le due vetture, simbolo dell’incontro tra design e passione, saranno esposte rispettivamente all’Expo 3 (Viale Italia) e all’Expo 7 (Padiglione 14), nei pressi dell’area Motolive.

Accanto alle auto, Suzuki esporrà anche le nuove GSX-8TT e DR-Z4S/SM. La prima, con il suo motore bicilindrico da 776 cm³ e lo stile ispirato alla storica T500 “Titan”, unisce spirito rétro e tecnologia avanzata. Le DR-Z4S e DR-Z4SM rappresentano invece la nuova generazione dell’anima dual-sport Suzuki, con ciclistica evoluta, motore da 398 cc e il sistema elettronico S.I.R.S. (Suzuki Intelligent Ride System).

La Vitara Hybrid, protagonista della gamma automobilistica Suzuki, incarna il perfetto equilibrio tra efficienza, tecnologia e sicurezza. Disponibile con motore 1.5 DUALJET Hybrid 140V o 1.4 BOOSTERJET Hybrid 48V, offre trazione AllGrip 4WD, consumi contenuti e un ricco pacchetto di assistenza alla guida, tra cui i sistemi “Attentofrena”, “Guidadritto” e “Guardalastrada”. Con oltre un secolo di storia, Suzuki continua a fondere tradizione e innovazione, confermandosi un marchio capace di unire mondi diversi – moto, auto e motori marini – sotto un’unica filosofia: “Way of Life!”.

