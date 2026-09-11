Renault al Salone Torino: Guigues presenta Megane, Twingo e Clio

«Una delle cose che preferisco dei Saloni dell’Auto è la possibilità di uscire dal proprio stand». Così Sébastien Guigues, Managing Director di Renault & Alpine Italy, ha raccontato su LinkedIn la propria esperienza al Salone Auto Torino 2026, dove il marchio francese ha scelto di presentare in anteprima nazionale la nuova Renault Mégane E-Tech Electric insieme a Twingo E-Tech Electric e alla nuova Clio Full Hybrid E-Tech.

La filosofia di Guigues: ascoltare il mercato fuori dallo stand

Nel suo intervento, Guigues ha spiegato che camminare tra i visitatori, osservare le tendenze e confrontarsi con appassionati, colleghi e partner è una delle parti più preziose della partecipazione a un salone. «Camminare, osservare cosa sta facendo il mercato, ascoltare le domande degli appassionati, confrontarsi con colleghi e partner», ha scritto il manager, aggiungendo che dal Salone Auto Torino emerge una tendenza chiara: «i clienti continuano a chiedere innovazione, ma sono sempre più attenti al valore concreto che questa innovazione porta nella vita di tutti i giorni».

Nuova Renault Mégane E-Tech Electric in anteprima nazionale

È proprio per rispondere a questa esigenza di concretezza che Renault ha scelto Torino per la presentazione italiana della nuova Mégane E-Tech Electric. Secondo Guigues si tratta di «un modello che evolve profondamente in termini di tecnologia, autonomia e ricarica, ma che soprattutto rende l’esperienza elettrica più accessibile». Il prezzo di listino parte da 33.950 euro, una soglia pensata per avvicinare la Megane elettrica al cuore del mercato compatto, storicamente dominato da motorizzazioni termiche e ibride.

Twingo E-Tech Electric e Clio Full Hybrid E-Tech: la strategia «a due gambe»

Accanto alla Megane, allo stand Renault del Salone Auto Torino sfilano anche la Twingo E-Tech Electric e la nuova Clio Full Hybrid E-Tech. Tre modelli che, nelle parole di Guigues, raccontano «la stessa visione: accompagnare la transizione energetica attraverso una strategia ‘a due gambe’, con soluzioni elettriche e full hybrid pensate per esigenze diverse». Un approccio che riflette la strategia europea di Renault, che affianca all’offerta 100% elettrica una gamma full hybrid E-Tech pensata per i clienti non ancora pronti al passaggio completo alla mobilità a batteria.

Il legame con la rete: il caso Autovip a Torino

Guigues ha dedicato un passaggio del proprio intervento anche al rapporto con la rete di vendita sul territorio, citando in particolare Fabiana Catalano, General Manager di Autovip, concessionaria Renault attiva nell’area torinese. Un riconoscimento che sottolinea come, per il manager francese, la strategia commerciale del marchio passi anche dal lavoro quotidiano dei dealer sul territorio, un elemento che Renault considera centrale nell’accompagnare i clienti verso le nuove motorizzazioni elettrificate.

Innovazione desiderabile, utile e accessibile

Chiudendo la propria riflessione, Guigues ha sintetizzato la visione strategica del marchio per i prossimi mesi: «l’innovazione crea valore quando riesce a essere desiderabile, utile e accessibile allo stesso tempo». Una linea che, secondo il manager, continuerà a guidare le scelte di prodotto e di prezzo di Renault Italia, a partire proprio dal posizionamento della nuova Megane E-Tech Electric e dalla doppia proposta elettrica e full hybrid rappresentata da Twingo e Clio.

Domande frequenti su Renault al Salone Auto Torino 2026

Quanto costa la nuova Renault Mégane E-Tech Electric?

Il prezzo di listino della nuova Mégane E-Tech Electric parte da 33.950 euro, una cifra pensata da Renault per rendere l’esperienza elettrica più accessibile al cuore del mercato compatto italiano.

Quali modelli Renault sono esposti al Salone Auto Torino 2026?

Renault presenta in anteprima nazionale la nuova Mégane E-Tech Electric, affiancata dalla Twingo E-Tech Electric e dalla nuova Clio Full Hybrid E-Tech, esposte dall’11 al 13 settembre 2026 nel centro di Torino.

Cosa significa la strategia «a due gambe» di Renault?

È la strategia con cui Renault affianca ai modelli 100% elettrici come Mégane e Twingo E-Tech Electric un’offerta full hybrid E-Tech come la nuova Clio, per rispondere a esigenze di mobilità diverse durante la transizione energetica.

Chi è Sébastien Guigues?

Sébastien Guigues è il Managing Director di Renault & Alpine Italy, responsabile della strategia commerciale dei due marchi sul mercato italiano.

Chi è Fabiana Catalano e cosa c’entra con Renault a Torino?

Fabiana Catalano è la General Manager di Autovip, concessionaria Renault attiva sul territorio torinese, citata da Guigues come esempio del lavoro della rete di vendita a supporto della strategia del marchio in Piemonte.

Dove si tiene il Salone Auto Torino 2026?

Il Salone Auto Torino 2026 si svolge dall’11 al 13 settembre nel centro città di Torino, con gli stand dei principali marchi automobilistici allestiti nelle piazze storiche del capoluogo piemontese.

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