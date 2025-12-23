Renault Filante Record 2025: 1.008 km con una carica, nuovo primato di efficienza elettrica [FOTO e VIDEO]

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Il 2025 di Renault si chiude con un risultato storico nel campo della mobilità elettrica grazie alla demo-car Filante Record 2025, capace di percorrere 1.008 chilometri con una sola carica in meno di 10 ore. L’impresa è stata realizzata mantenendo una velocità media di 102 km/h, quindi paragonabile alla velocità di marcia in autostrada, e con un consumo estremamente contenuto di 7,8 kWh/100 km, un valore record in termini di efficienza energetica.

Lo straordinario risultato, raccontato attraverso tre video ufficiali pubblicati da Renault, è stato stabilito il 18 dicembre sul circuito Utac, in Marocco, e rappresenta un traguardo significativo per la mobilità elettrica perché ottenuto in condizioni di utilizzo reali, a dimostrazione di come l’efficienza possa diventare un fattore chiave per l’autonomia dei veicoli elettrici, anche senza ricorrere a batterie di capacità superiore.

Dotata di una “normale” batteria da 87 kWh

La Filante Record 2025 è equipaggiata con una batteria da 87 kWh, la stessa utilizzata dalla Renault Scenic E-Tech Electric. Il risultato da primato non deriva quindi da un accumulo energetico maggiore in batterie di grandi capacità, ma da un meticoloso lavoro su aerodinamica, riduzione del peso ed efficienza complessiva del sistema propulsivo. Al termine della prova, la demo-car della Casa della Losanga disponeva ancora dell’11% di carica residua, sufficiente per percorrere oltre 120 chilometri a velocità superiori ai 100 km/h.

Auto-laboratorio

Progettata come un vero e proprio laboratorio di innovazione, la Filante Record 2025 pesa circa 1.000 kg e integra soluzioni tecnologiche avanzate come lo sterzo e l’impianto frenante completamente elettronici, materiali ultra-leggeri in fibra di carbonio e leghe di alluminio, componenti stampati in 3D e pneumatici a bassa resistenza al rotolamento sviluppati appositamente per questo particolare concept orientato alla massimizzazione dell’efficienza.

Per il raggiungimento di tale risultato, un contributo determinante lo ha fornito l’aerodinamica, ottimizzata attraverso numerosi e approfonditi test nella galleria del vento. L’evoluzione delle forme della demo-car di Renault, in particolare delle carenature delle ruote e delle prese d’aria, ha permesso di ridurre al minimo la resistenza, migliorando in modo decisivo l’efficienza complessiva.

Design tra storia e futuro

A livello di design, la Filante Record 2025 rende omaggio alla tradizione Renault nei record di velocità ed efficienza, richiamando modelli iconici del passato della Casa francese come la 40 CV del 1925 e l’Etoile Filante del 1956. Le linee, fortemente influenzate dal mondo aeronautico, combinano estetica e funzione in un connubio orientato alle massime prestazioni.



Frutto di un progetto corale

Dietro l’ottenimento di questo risultato c’è stato un lavoro collettivo che ha coinvolto ingegneri, designer, partner tecnici e tre piloti-collaudatori del Gruppo Renault, impegnati in una prova di resistenza durata quasi dieci ore. L’esperienza maturata con Filante Record 2025. sottolinea Renault, va ben oltre il valore simbolico del record, rappresentando un banco di prova concreto per sviluppare tecnologie e soluzioni destinate ai futuri modelli elettrici di serie, con l’obiettivo di rendere l’efficienza un pilastro centrale della mobilità del domani.

