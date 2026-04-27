Renault Scenic E-Tech 2027: in arrivo il restyling dell’elettrica

La Renault Scenic E-Tech è stata nominato Auto dell’anno nel 2024, ricevendo anche un consenso importante dal pubblico. Sono ora passati tre anni dal debutto del 4 settembre 2023 e la casa francese è al lavoro sul classico restyling di metà carriera del SUV elettrico, il cui debutto è atteso entro la fine di quest’anno. Qualche novità dal punto di vista estetico e tecnologico, così come alcuni miglioramenti per quanto riguarda l’efficienza delle batterie.

Le novità

Trattandosi di un restyling, la Scenic non riceverà novità sostanziali, ma qualche aggiornamento. Il nostro fotografo ha pizzicato il prototipo della vettura aggiornata, ancora completamente coperta dal classico camouflage dei test di collaudo, da cui si possono intuire alcune novità. Il frontale sarà più affilato e dovrebbe portare il nuovo logo del marchio francese, così come delle luci a LED più slanciate, mentre nel posteriore è attesa una linea un po’ più spigolosa e moderna.

L’abitacolo non dovrebbe presentare novità sostanziali, sempre con l’OpenR Link come elemento centrale, con il doppio display da 12 pollici ed i servizi Google integrati. Possibile, tuttavia, un passo avanti dal punto di vista del software, per includere alcuni aggiornamenti e nuove funzionalità. Sarà mantenuto il tetto in vetro Solarbay, così come saranno sempre presenti degli interni realizzati con materiali sostenibili, per una vettura sempre più green. Inoltre, dovrebbe venir introdotta la possibilità di guida One Pedal e la ricarica bidirezionale V2L.

Batterie e autonomia

Sotto il cofano, non sono attesi particolari cambiamenti, con la vettura che sarà sempre solamente 100% elettrica, basata sulla piattaforma Ampere Medium. La Renault Scenic E-Tech dovrebbe venir proposta sempre con la doppia opzione per la batteria da 60 o 87 kWh, ma con un’ottimizzazione dell’efficienza, in modo da aumentarne l’autonomia. Comunque, per quanto riguarda la versione Long Range, si parla sempre di una percorrenza superiore ai 600 chilometri.

Uscita

Il rinnovato SUV francese è atteso alla presentazione entro la fine di quest’anno e l’obiettivo è mantenerne la competitività sul mercato nel prossimo paio di anni. Infatti, secondo le indiscrezioni degli ultimi mesi, nel 2028 arriverà la nuova generazione. Che sarà sempre 100% elettrica, ma con la possibilità di optare per un piccolo motore a combustione, come range extender.

Da monovolume a SUV per la famiglia

La Renault Scenic è ormai protagonista da quasi 30 anni nel mercato automobilistico. Un modello commercializzato a partire dall’ormai lontano 1999, come una monovolume di taglia media. La casa francese voleva una vettura tra la piccola Twingo e la Espace, che stava aumentando sempre più le sue dimensioni. Così venne realizzata la Scenic, che prese forma dalla Megane Scenic, un modello con dimensioni compatte, ma con spazio da vettura di segmento superiore.

“Il nome Scenic rimanda immediatamente al termine “scenico”, che fa riferimento al palcoscenico o alla scenografia – le parole di Sylvia Dos Santos, responsabile strategia naming del marchio francese, su questo modello di grande successo – Scenic è sinonimo di invito al viaggio, grande apertura al mondo esterno, sottolineata dall’ampia superficie vetrata. La scenografia è anche tecnologica e, in questo caso, il nome Scenic rimanda ad una vita a bordo più ricca”.

La monovolume francese arrivò nel 2003 alla seconda serie, quando si sdoppiò, proponendo anche la versione Grand Scenic fino a 7 posti, oltre a quella classica. Con le serie successive, arrivate rispettivamente nel 2009 e nel 2016, il modello transalpino si allontanò sempre più dal concetto di monovolume, assecondando il mercato e rispondendo a clienti che apprezzavano maggiormente i SUV, grazie ad un design mi maggiore impatto, pur mantenendo ampio spazio.

Così si arriva ai tempi più moderni, con il citato lancio nel 2023 della Renault Scenic E-Tech Electric, un SUV per la famiglia, che ha abbracciato l’elettrificazione, proponendolo esclusivamente in versione 100% elettrica e portando questo modello in una nuova era. Un modello dedicato alle giovani famiglie, con ampio spazio sia a bordo che nel bagagliaio e con tanta tecnologia, sia per l’intrattenimento che per la sicurezza, con oltre 30 ADAS disponibili. Ora, come si può vedere dalle nuove immagini, è in arrivo un aggiornamento, per renderla più moderna e sempre più appetibile per il pubblico.

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