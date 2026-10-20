Renault Kangoo Van E-Tech: 354 km e ricarica a 100 kW

Renault Kangoo Van nelle versioni E-Tech Electric adotta una nuova batteria NMC da 52 kWh che porta l’autonomia, in base a versioni e allestimenti, fino a 354 km nel ciclo WLTP (omologazione in corso). La ricarica rapida in corrente continua passa da 80 a 100 kW, per recuperare fino a 240 km in 30 minuti. Novità anche a bordo, con il nuovo display da 10” OpenR Link su Kangoo Van e Kangoo.

Renault Kangoo Van E-Tech Electric in ricarica

Renault introduce grandi rinnovamenti su Kangoo Van e Kangoo. Le versioni E-Tech Electric hanno una nuova catena cinematica con batteria di maggiore capacità, due nuove motorizzazioni e una ricarica più performante, oltre a una nuova interfaccia multimediale con funzionalità pensate per l’uso quotidiano. I prezzi delle versioni aggiornate saranno annunciati tra qualche settimana.

Kangoo Van e Kangoo sono disponibili nelle varianti benzina, diesel ed elettrica, in due lunghezze (4,49 m e 4,91 m) e, in base alle motorizzazioni, con cambio manuale o automatico. Nella versione L2 hanno le porte laterali scorrevoli più ampie della categoria, che facilitano il carico degli oggetti lunghi e l’accesso dei passeggeri dietro. Il Van ha versioni a due o tre posti, più la doppia cabina a cinque posti; Kangoo arriva fino a sette posti. In Francia il Van è primo sul mercato dei veicoli commerciali, termici ed elettrici, e nella Top 3 nelle autovetture; in Europa è nella Top 3 del segmento (la E-Tech Electric è prima) e Kangoo nella Top 5.

Nuova batteria da 52 kWh

La batteria di nuova generazione, la stessa di Renault 5 e Renault 4 E-Tech Electric, con chimica NMC porta la capacità da 45 a 52 kWh. In corrente continua si passa dal 15 all’80% in 30 minuti, contro i 40 di prima, con fino a 240 km recuperati rispetto ai 179 km precedenti, cioè 61 km in più. In corrente alternata ci sono due soluzioni, 11 kW e 22 kW in base alle versioni: con wallbox da 11 kW il 15-80% richiede tre ore e mezza, con il caricabatterie AC da 22 kW un’ora e 45 minuti, e in mezz’ora si recuperano circa 70 km. Resta la pompa di calore.

Renault Kangoo

Due nuovi motori elettrici

I nuovi motori derivano da quelli di Renault 5 e Renault 4 E-Tech Electric. La prima motorizzazione eroga 100 kW (135 cv) con 270 Nm; la seconda 115 kW (155 cv) con 300 Nm. Sostituiscono il 90 kW (120 cv) da 245 Nm. La 135 cv ha le modalità Eco e Normal, la 155 cv aggiunge la modalità Perfo, utile soprattutto a veicolo carico. La frenata rigenerativa passa da tre a quattro livelli, selezionabili con le levette al volante, e la leva del cambio lascia il posto al nuovo e-shifter sulla plancia, che integra anche l’Auto Hold.

Renault Kangoo, vista frontale

Funzioni per la guida elettrica

Il Kangoo Van E-Tech Electric si arricchisce di EV Route Planner per pianificare i percorsi, pre-condizionamento della batteria prima della ricarica (automatico o da comando in plancia), pre-condizionamento dell’abitacolo e gestione e programmazione della ricarica da remoto. C’è anche la funzione V2L (Vehicle-to-Load), per alimentare dall’esterno compressori d’aria o elettroutensili con l’energia della batteria.

Display da 10” e OpenR Link

Su tutte le versioni di Kangoo Van e Kangoo arriva un’interfaccia digitale rinnovata, con touchscreen da 10” al posto dell’8”, immagine migliore e il doppio della reattività. OpenR Link è offerto in due configurazioni, entrambe con Smartphone Replication (Apple CarPlay e Android Auto): la prima senza navigazione, la seconda con navigazione integrata e accesso alle app, dove le mappe HERE sostituiscono TomTom. Aumentano le prese USB-C, il caricatore wireless diventa magnetico e ventilato (da 15 a 25 W, con funzione MagSafe) e ci sono il nuovo pulsante di emergenza e l’unità compatibile con eCall 4G e 5G.

Il nuovo display da 10” con OpenR Link

Prodotto in Francia

Kangoo Van e Kangoo sono prodotti alla Manufacture de Maubeuge, nell’Hauts-de-France, dal 1997. Le batterie NMC da 52 kWh arrivano da Douai (Centro Electricity), i motori elettrici da Cléon, in Normandia, e i moduli di collegamento al suolo da Le Mans. Il Van è proposto in diesel Blue dCi 95 o 115 e in E-Tech Electric, nelle lunghezze L1 e L2, come furgone, cabina allungata o telaio cabinato; la gamma Kangoo per i privati ruota attorno agli allestimenti Évolution e Techno, con Grand Kangoo Évolution e Techno, a benzina o diesel.

Renault Kangoo Van

Domande frequenti sul Renault Kangoo Van E-Tech Electric

Quanta autonomia ha il nuovo Renault Kangoo Van E-Tech Electric?

Fino a 354 km nel ciclo WLTP, in base a versioni e allestimenti (omologazione in corso), grazie alla nuova batteria NMC da 52 kWh al posto di quella da 45 kWh.

Quanto è veloce la ricarica?

In corrente continua la potenza massima passa da 80 a 100 kW: dal 15 all’80% in 30 minuti, contro i 40 precedenti, con fino a 240 km recuperati (prima 179 km).

Quali sono i nuovi motori elettrici?

Due: 100 kW (135 cv) con 270 Nm e 115 kW (155 cv) con 300 Nm. Sostituiscono il 90 kW (120 cv) da 245 Nm.

Che cosa cambia a bordo?

Arriva il nuovo display touchscreen da 10” con OpenR Link, al posto dell’8”, con una reattività doppia. Sulle elettriche ci sono anche quattro livelli di frenata rigenerativa con levette al volante, e-shifter, EV Route Planner e funzione V2L.

Dove viene prodotto il Kangoo?

In Francia: assemblaggio a Maubeuge, batteria a Douai, motori elettrici a Cléon e moduli di collegamento al suolo a Le Mans.

Quando saranno annunciati i prezzi?

Renault li comunicherà tra qualche settimana.

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