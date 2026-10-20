Bugatti Chiron, incidente a Miami: una supercar da sogno finisce danneggiata

La Bugatti Chiron è un gioiello automobilistico di grande valore, prodotto in soli 500 esemplari, che, come molte vetture di questo tipo, conducono uno stile di vita particolarmente statico, percorrendo pochissimi chilometri e trascorrendo gran parte del tempo ferme in collezioni private di facoltosi appassionati. Ed è probabile che anche il proprietario di questa Chiron, caratterizzata da una livrea completamente nera, si sia pentito di non averla lasciata al sicuro in garage a prendere polvere.

L’incidente a Miami e i danni all’hypercar

Qualche giorno fa l’esemplare dell’hypercar della Casa di Molsheim è rimasta coinvolta in un incidente a Miami, riportando danni che richiederanno un intervento di riparazione decisamente costoso. Non è chiara l’esatta dinamica del sinistro, ma alcuni video circolati sui social media, come quello qui di seguito, mostrano la Chiron ferma a bordo strada, con la parte posteriore appoggiata sul marciapiede.

Appare probabile che il conducente abbia perso il controllo della Chiron sull’asfalto bagnato, andando in testacoda o scivolando sulla carreggiata finendo per impattare sul marciapiede, per poi fermarmi a poca distanza da un grande albero. Sebbene sia complicato dalle immagini del filmato stabilire l’entità precisa dei danni, il punto in cui la carrozzeria della Bugatti appare visibilmente danneggiata è la parte anteriore, dove si vedono la sezione inferiore del paraurti e lo splitter incrinati e spezzati.

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Riparare questa Chiron non sarà economico

Gran parte dei danni di questa Bugatti Chiron incidentata sembrano però concentrarsi nella zona posteriore. La ruota posteriore lato passeggero è fuori posizione, il che fa presupporre che l’impatto abbia provocato un serio cedimento delle sospensioni. Anche il sottoscocca ha probabilmente subito gli effetti dell’impatto, mentre una delle ruote anteriori appare completamente distrutta.

Considerando che, come ovvio che sia per un costruttore come Bugatti, la Casa automobilistica non veda di buon occhio le riparazione “fai da te” da parte dei proprietari e, di conseguenza, si rifiuta di vendere i ricambi necessari per l’intervento, al proprietario di questa Chiron non resta che rivolgersi alla propria compagnia assicurativa (sempre che la polizza preveda la relativa copertura) e far riparare l’hypercar presso un centro assistenza Bugatti.

Domande frequenti su incidente Bugatti Chiron

Dove è avvenuto l’incidente della Bugatti Chiron?

L’incidente è avvenuto a Miami, dove una Bugatti Chiron nera è stata coinvolta in un sinistro che ha provocato danni visibili alla carrozzeria, alle ruote e probabilmente alle sospensioni.

Quali danni ha riportato la Bugatti Chiron incidentata?

Dalle immagini circolate sui social si notano danni alla parte anteriore, con paraurti inferiore e splitter danneggiati. Anche la zona posteriore presenta problemi, tra cui una ruota fuori posizione, mentre una delle ruote anteriori appare completamente distrutta. È possibile che siano stati danneggiati anche le sospensioni e il sottoscocca.

Quanto costa riparare una Bugatti Chiron incidentata?

Il costo della riparazione non è stato reso noto e dipenderà dall’entità effettiva dei danni. Gli interventi su componenti come sospensioni, ruote e carrozzeria di un’hypercar di questo livello possono comportare spese molto elevate, soprattutto se è necessario rivolgersi a un centro assistenza ufficiale Bugatti.

Quanti esemplari di Bugatti Chiron sono stati prodotti?

La Bugatti Chiron è stata prodotta in una serie limitata di 500 esemplari. La sua esclusività, insieme alla complessità tecnica e al costo dei componenti, contribuisce a rendere particolarmente onerosi gli interventi di riparazione.

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