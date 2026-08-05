Rezvani BEAST X: hypercar americana da 1.560 CV in 5 esemplari

Irvine, California, 5 agosto 2026 – Rezvani Motors presenta la nuova BEAST X, hypercar interamente progettata, sviluppata e costruita negli Stati Uniti, spinta da un motore V8 6.2 litri custom da 1.560 CV abbinato a una trazione integrale. La produzione sarà limitata a soli 5 esemplari in tutto il mondo, con debutto ufficiale fissato per lunedì 10 agosto 2026.

Il V8 6.2 litri da 1.560 CV con trazione integrale

Al centro di BEAST X c’è un motore V8 6.2 litri costruito su base custom con internals completamente forgiati, capace di erogare 1.560 CV trasmessi alle quattro ruote tramite un avanzato sistema di trazione integrale. Rezvani descrive il propulsore come il cuore pulsante di una vettura pensata per offrire una fusione di potenza bruta, sonorità travolgente e prestazioni senza compromessi, con una risposta meccanica che l’azienda definisce un “ruggito” capace di accompagnare ogni accelerazione.

Da 0 a 100 km/h in pochissimi secondi

Secondo i dati diffusi da Rezvani Motors, BEAST X scatta da 0 a 60 mph (circa 97 km/h) in appena 2,5 secondi, spingendo pilota e passeggero contro i sedili a ogni cambiata. Una progressione che l’azienda californiana descrive come una celebrazione fisica dell’ingegneria automobilistica americana, in cui ogni marcia innestata amplifica l’emozione della guida.

Carrozzeria in fibra di carbonio e produzione limitata a 5 esemplari

La meccanica di BEAST X è racchiusa in una carrozzeria scolpita, realizzata interamente in fibra di carbonio leggera, pensata per ridurre il peso complessivo della vettura ed esaltarne le doti dinamiche. Coerentemente con il posizionamento estremo del modello, Rezvani Motors ha annunciato che la produzione sarà strettamente limitata a 5 esemplari in tutto il mondo, rendendo BEAST X una delle hypercar americane più rare ed esclusive mai realizzate.

Prenotazioni aperte e debutto il 10 agosto 2026

Le prenotazioni per BEAST X sono già aperte: gli interessati possono riservare uno dei 5 esemplari disponibili versando un deposito rimborsabile di 1.500 dollari. Il debutto ufficiale del modello è fissato per lunedì 10 agosto 2026, quando Rezvani Motors svelerà pubblicamente la vettura per la prima volta.

Chi è Rezvani Motors

Rezvani Motors è un costruttore automobilistico con sede in California specializzato nella realizzazione di vetture estreme che uniscono prestazioni, design distintivo e, su richiesta, dotazioni di sicurezza avanzate. Nota per uno stile audace e un approccio ingegneristico orientato alla missione, l’azienda ha già proposto modelli come Beast Alpha, Tank, Vengeance e Fortress, continuando a spingere i confini del design automobilistico moderno con BEAST X.

Domande frequenti su Rezvani BEAST X

Quanti cavalli ha la Rezvani BEAST X?

La Rezvani BEAST X sviluppa 1.560 CV grazie a un motore V8 6.2 litri custom con internals completamente forgiati e trazione integrale.

Quanto costa prenotare una Rezvani BEAST X?

Per prenotare uno dei 5 esemplari è richiesto un deposito rimborsabile di 1.500 dollari; il prezzo finale del veicolo non è stato comunicato nel comunicato ufficiale.

Quante Rezvani BEAST X verranno prodotte?

La produzione sarà limitata a soli 5 esemplari in tutto il mondo, rendendola una delle hypercar americane più esclusive mai realizzate.

Quando debutta ufficialmente la Rezvani BEAST X?

Il debutto ufficiale è previsto per lunedì 10 agosto 2026.

Che accelerazione ha la Rezvani BEAST X?

Secondo Rezvani Motors, BEAST X scatta da 0 a 60 mph (circa 97 km/h) in 2,5 secondi.

Di cosa è fatta la carrozzeria della Rezvani BEAST X?

La carrozzeria è realizzata interamente in fibra di carbonio leggera, per ridurre il peso complessivo della vettura ed esaltarne le prestazioni.

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