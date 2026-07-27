Sacs Hyper 5S: il nuovo maxi rib del cantiere

Sacs presenta Hyper 5S, un nuovo capitolo della propria storia annunciato il 27 luglio 2026. Non si tratta del semplice lancio di un modello, ma di un progetto che racconta l’evoluzione di un brand pronto a maturare il proprio linguaggio, ampliando la propria visione al mondo dei luxury yacht e superando i confini tradizionali del maxi rib.

Un salto di scala per il cantiere: da Strider e Rebel a Hyper 5S

Dopo oltre trent’anni di innovazione con le linee Strider e Rebel, il cantiere Sacs compie con Hyper 5S un salto di scala, inaugurando una nuova fase progettuale frutto della volontà di privilegiare l’immediatezza d’uso e la vivibilità a bordo. Un flush deck marcato e terrazze laterali apribili ampliano la percezione degli spazi, mentre la matita di Christian Grande evolve gli stilemi del brand unendo estetica, comfort e prestazioni in un’unica esperienza di navigazione.

Quattro configurazioni propulsive per un’identità su misura

Pensato fin dall’inizio per offrire quattro diverse soluzioni propulsive, ciascuna ingegnerizzata nei minimi dettagli, Hyper 5S introduce una versatilità unica nel segmento, permettendo all’armatore di scegliere l’identità della propria barca. Le motorizzazioni disponibili spaziano dai 2x 850 HP MAN con Surface drives ai 4x Mercury V12 Verado 600 HP o in alternativa V10 425 HP, passando per i 3x Volvo Penta 480 HP stern drive fino ai 2x Volvo Penta IPS 800 da 600 HP. Quattro configurazioni radicalmente diverse per potenza e impostazione, pensate per adattarsi a stili di navigazione e utilizzi differenti.

Sottocoperta: comfort e spazi da yacht

Sottocoperta, Sacs Hyper 5S sorprende per volumi e luminosità. Una spaziosa cabina armatoriale convive con un bagno dalle dimensioni generose dotato di doccia separata, mentre un ambiente multifunzionale può essere trasformato in una seconda zona notte. Si tratta di scelte progettuali che confermano la volontà del cantiere di elevare gli standard di comfort a bordo, avvicinando l’esperienza del maxi rib a quella di un vero e proprio yacht.

Il debutto: SACS Destination e Cannes Yachting Festival

Il nuovo modello debutterà durante i SACS Destination dell’estate, gli eventi itineranti con cui il cantiere presenta le proprie novità agli armatori, prima della première internazionale al Cannes Yachting Festival di settembre, uno degli appuntamenti più importanti del calendario nautico mondiale.

Domande frequenti su Sacs Hyper 5S

Cos’è la Sacs Hyper 5S?

Sacs Hyper 5S è il nuovo maxi rib del cantiere Sacs, un progetto che segna l’evoluzione del brand verso il mondo dei luxury yacht, con un design rinnovato firmato da Christian Grande e quattro diverse configurazioni propulsive.

Quali motorizzazioni sono disponibili per Hyper 5S?

Hyper 5S offre quattro soluzioni propulsive: 2x 850 HP MAN con Surface drives, 4x Mercury V12 Verado 600 HP o V10 425 HP, 3x Volvo Penta 480 HP stern drive e 2x Volvo Penta IPS 800 da 600 HP.

Che dotazioni offre la zona notte di Hyper 5S?

Sottocoperta, Hyper 5S dispone di una spaziosa cabina armatoriale, un bagno con doccia separata e un ambiente multifunzionale che può essere trasformato in una seconda zona notte.

Chi ha firmato il design di Sacs Hyper 5S?

Il design di Hyper 5S porta la firma di Christian Grande, che ha evoluto gli stilemi del brand Sacs unendo estetica, comfort e prestazioni, con un flush deck marcato e terrazze laterali apribili.

Quando debutta Sacs Hyper 5S?

Hyper 5S debutterà durante i SACS Destination dell’estate 2026, prima della sua première internazionale al Cannes Yachting Festival di settembre.

Da quali modelli deriva l’esperienza di Sacs Hyper 5S?

Hyper 5S arriva dopo oltre trent’anni di innovazione del cantiere Sacs con le linee Strider e Rebel, rappresentando un salto di scala verso una nuova fase progettuale orientata alla vivibilità a bordo.

Rate this post