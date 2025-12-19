SEAT e CUPRA rafforzano la sostenibilità con il nuovo Circular Economy Hub a Barcellona

SEAT e CUPRA hanno annunciato nelle scorse ore il lancio del nuovo Circular Economy Hub nella Zona Franca di Barcellona. L’azienda ha adattato l’Officina 7 delle strutture di Zona Franca trasformandola in un impianto per il recupero di parti e componenti dei veicoli.

Il nuovo Circular Economy Hub di SEAT e CUPRA rappresenta un investimento di 4,85 milioni di euro

Markus Haupt, CEO di SEAT e CUPRA ha dichiarato: “La decarbonizzazione e la riduzione dell’uso di materie prime sono due delle sfide più grandi per l’industria automobilistica. In SEAT e CUPRA vogliamo essere pionieri, considerando l’intera catena del valore. Il nostro nuovo Circular Economy Hub ci avvicinerà a questo obiettivo, recuperando diversi materiali e componenti dei veicoli per dare loro una seconda vita”.

Con un investimento di 4,85 milioni di euro, supportato da finanziamenti europei, il centro ha già avviato le operazioni sui veicoli pre-produzione, recuperando parti che possono essere riutilizzate, riciclate o rigenerate per la vendita attraverso partner esterni. Nei prossimi mesi, SEAT e CUPRA amplieranno le attività, consolidando la loro strategia di economia circolare.

Il progetto mette al centro la sostenibilità anche nei materiali dei veicoli. Tessuti come il Seaqual Yarn, ottenuto da plastiche recuperate dagli oceani, e la microfibra Dinamica, composta per il 73% da poliestere riciclato, rappresentano scelte concrete per ridurre l’impatto ambientale. L’attenzione non è solo tecnica: racconta un impegno verso un futuro più pulito, in cui ogni dettaglio conta. L’obiettivo è ambizioso ma chiaro: diminuire del 60% i rifiuti entro il 2025 e raggiungere lo zero rifiuti entro il 2050, seguendo la strategia Regenerate+. Ogni scelta riflette responsabilità e innovazione sostenibile.

Dal 2010, le emissioni di CO2 negli stabilimenti SEAT e CUPRA sono calate del 75%, con la neutralità carbonica prevista entro il 2040. Il Circular Economy Hub non solo favorisce l’innovazione sostenibile, ma rafforza anche Barcellona come hub tecnologico, promuovendo mobilità responsabile e nuove opportunità per l’industria locale.

