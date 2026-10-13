SELENIA compie 35 anni: oli motore per i veicoli Stellantis

SELENIA, il marchio di oli motore di PETRONAS Lubricants International (PLI), celebra 35 anni di attività. Lo ha annunciato PLI da Santena (TO) il 13 ottobre 2026, ricordando un percorso costruito sulla collaborazione con le principali case automobilistiche.

Nato originariamente come olio motore per Fiat, SELENIA ha sviluppato negli anni un patrimonio di competenze che oggi si traduce in una gamma completa per i veicoli del gruppo Stellantis e, da ora, anche per quelli di DR Automobiles.

Come è cambiata la lubrificazione in trent’anni

Negli ultimi tre decenni la tecnologia automotive ha attraversato una profonda evoluzione: i motori sono diventati più compatti ed efficienti, i requisiti sulle emissioni sempre più stringenti e le tecnologie ibride si sono progressivamente diffuse. Cambiamenti che, oltre a ridefinire la progettazione dei veicoli, hanno trasformato anche le esigenze in materia di lubrificazione.

SELENIA ha perfezionato nel tempo le proprie formulazioni per rispondere ai nuovi standard in termini di prestazioni, protezione ed efficienza.

Un rapporto stretto con gli OEM

Il legame con le case automobilistiche resta un elemento centrale nello sviluppo del marchio e consente di formulare lubrificanti studiati per le esigenze dei motori moderni. Oggi il portfolio SELENIA risponde alle più recenti specifiche armonizzate Stellantis e offre una gamma completa destinata ai veicoli Fiat, Alfa Romeo, Abarth, Lancia, Peugeot, Citroën, DS Automobiles e Opel.

All’interno della gamma si aggiunge anche il prodotto specifico per i veicoli del gruppo DR Automobiles.

Il valore per le officine

Per le officine, chiamate a gestire una varietà sempre maggiore di architetture motoristiche, tecnologie per il controllo delle emissioni e specifiche definite dai costruttori, la scelta del lubrificante corretto è diventata un fattore determinante per contribuire a preservare durata, efficienza e prestazioni del motore nel tempo.

L’esperienza nel motorsport

Lo sviluppo tecnico di SELENIA beneficia inoltre di decenni di esperienza nel motorsport, ambito in cui protezione del motore, affidabilità e prestazioni vengono messe alla prova nelle condizioni più estreme. Insieme alle competenze di PETRONAS Fluid Technology, le conoscenze maturate nelle competizioni contribuiscono allo sviluppo di lubrificanti destinati ai veicoli di oggi.

Le parole di Giuseppe Pedretti

«Trentacinque anni sul mercato testimoniano la capacità di SELENIA di continuare a rispondere alle esigenze del settore, seguendo l’evoluzione delle tecnologie dei veicoli», ha dichiarato Giuseppe Pedretti, Regional Managing Director EMEA di PETRONAS Lubricants International. «Forte di decenni di collaborazione con gli OEM e di solide competenze tecniche, il marchio continua a supportare un’ampia gamma di applicazioni per i veicoli Stellantis attraverso formulazioni conformi alle specifiche più recenti».

A 35 anni dalla nascita, SELENIA mantiene invariato il proprio obiettivo: unire competenze sviluppate insieme agli OEM, tecnologie avanzate nella lubrificazione e passione per i motori, supportando officine e automobilisti nelle esigenze dei veicoli moderni.

Domande frequenti su SELENIA

Quanti anni compie SELENIA?

SELENIA, il marchio di oli motore di PETRONAS Lubricants International (PLI), celebra 35 anni di attività. Nato originariamente come olio motore per Fiat, ha maturato le proprie competenze in stretta collaborazione con le case automobilistiche.

Per quali marchi è disponibile la gamma SELENIA?

Il portfolio SELENIA risponde alle più recenti specifiche armonizzate Stellantis e copre i veicoli Fiat, Alfa Romeo, Abarth, Lancia, Peugeot, Citroën, DS Automobiles e Opel. Si aggiunge ora anche un prodotto specifico per i veicoli del gruppo DR Automobiles.

Chi produce gli oli SELENIA?

SELENIA è il marchio di oli motore di PETRONAS Lubricants International (PLI), la divisione lubrificanti del gruppo energetico malese PETRONAS, fondata nel 2008 e presente in oltre 100 mercati internazionali.

Perché la scelta del lubrificante è importante per le officine?

Le officine gestiscono architetture motoristiche, tecnologie per il controllo delle emissioni e specifiche dei costruttori sempre più varie. Secondo PLI, scegliere il lubrificante corretto è un fattore determinante per preservare durata, efficienza e prestazioni del motore.

Che ruolo ha il motorsport nello sviluppo di SELENIA?

Lo sviluppo tecnico di SELENIA beneficia di decenni di esperienza nel motorsport e delle competenze di PETRONAS Fluid Technology, che contribuiscono alla messa a punto di lubrificanti destinati ai veicoli di oggi.

Chi ha commentato i 35 anni di SELENIA?

Il commento è di Giuseppe Pedretti, Regional Managing Director EMEA di PETRONAS Lubricants International, che ha sottolineato la capacità del marchio di seguire l’evoluzione delle tecnologie dei veicoli.

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